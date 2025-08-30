4 órája
A BVSC-Zugló ellen a három pont megszerzése a célja a Tiszakécskének
A hatodik fordulóval folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokság, melyben a Tisza-parti kisváros csapata a BVSC-Zugló gárdáját fogadja. A Tiszakécskei LC hazai pályán a három pont megszerzésében reménykedik.
A vendégek az eddig lejátszott öt fordulóból egy találkozót megnyertek, egy alkalommal döntetlent játszottak, háromszor pedig vesztesként hagyták el a pályát. A négy pont megszerzésével a tizenharmadik helyen állnak a tabellán. Legutóbb az újonc Karcagot fogadták és 1–1 arányú döntetlent értek el, a BVSC-Zugló Stadionban. A vasárnapi találkozóval kapcsolatban Kincses Ádám asszisztens edző azt nyilatkozta, hogy minden erejükkel azon lesznek, hogy a Tiszakécskei LC-től elhozzák a három pontot.
A Tiszakécskei LC az első fordulóban győzni tudott, utána két döntetlen következett, majd a két utolsó mérkőzését elveszítette, hazai pályán a Szeged ellen, a Vasas ellen pedig idegenben. A két vesztes mérkőzés között azonban óriási különbség volt. Addig, míg a Szeged elleni találkozón már az első játékrészben eldőlt a találkozó sorsa, a feljutásra pályázó Vasas ellen, végig egyenrangú ellenfele volt a Tiszakécske, a fővárosi csapatnak. Csak a mérkőzés hajrájában, egy szerencsétlen kezezés miatt, büntetőhöz jutott a Vasas, amit értékesítettek és csak így tudott nyerni. A Tisza-parti játékosok természetesen rosszul élték meg ezt a helyzetet.
A Tiszakécskei LC most bizonyíthat
Újabb találkozó következik, mégpedig a BVSC-Zugló ellen. Ezen a mérkőzésen csak a három pont megszerzése az elfogadható eredmény. A stáb és a csapat tudja ezt és ennek megfelelően készültek a vasárnap esti találkozóra. A Tiszakécske jelenlegi játékosállománya alkalmas arra, hogy a másodosztály bármelyik csapata ellen úgy lépjen fel, hogy jó és eredményes játékot produkál. A nyáron leigazolt labdarúgókkal együtt, olyan keretet alkotnak, hogy stabilan a középmezőny tagjai lehetnek. A BVSC-Zugló elleni találkozón ezt be is bizonyíthatják.
– Sok idő nem volt búslakodni a Vasas elleni vereség után, mert jön az újabb feladat, hazai pályán fogadjuk a BVSC-Zugló csapatát – mondta Pintér Csaba.
– Kielemeztük a mérkőzést és most is azt tudom mondani, hogy jól játszott a csapat, nem érdemeltünk vereséget. Az eredmény nüanszokon múlott, szerencsétlen szituációból kaptunk a gólt. Az elmúlt mérkőzésből kivettük azokat a dolgokat, amelyek pozitívak voltak. Szerencsére kevés negatívum volt, éppen ezért a pozitívumokból próbálunk építkezni, és abból próbáljuk tovább építeni a csapatot, illetve a játékunkat. Nagyon bízunk abban, hogy meg tudjuk ismételni azt a játékot, amit a Vasas ellen játszottunk, hazai pályán eredményesek tudunk lenni, és javítani tudunk a helyzetünkön.
Két biztos kapusa is van a tiszakécskeieknek
Az új bajnokságban a Vasas ellen először állt a kapuba Prokop Rostislav és remekül helyt állt. Több bravúros védése is volt, ez pedig azt jelenti, hogy két biztos kapusa is van a Tiszakécskének.
– Ez valóban így van, de mondhatom azt, hogy három jó kapusunk van, mert ide sorolnám Baráth Bencét is, mert ha arról lenne szó, akkor ő is bármikor bevethető lenne. Azt gondolom, hogy a kapus, a mi játékunknak, nagyon fontos láncszeme. Az a magabiztosság, az a karakter, amit a Prokop mutatott a Vasas elleni meccsen az nekünk nagyon hiányzott a játékunkhoz. A keretünk is olyan, a klub jó átigazolási politikájának köszönhetően, hogy minőségi játékosok alkotják. Nem nagyon kell aggódnom, hogy ha valami történik, akkor minőségi romlás következik be. Bárki, akit a pályára küldök, ugyan azt a minőséget tudja hozni, illetve hozzátenni, amit várunk és elvárunk, hangsúlyozta a vezetőedző.
Jól ismerik az ellenfelet
Pintér Csaba elmondta még, hogy a BVSC-Zugló évek óta ott van a másodosztályban. Feltérképezték őket ugyan úgy, mint az összes többi ellenfelüket. Tudják az erényeiket, és azt is, hogy hol sebezhetők. Reményét fejezte ki, hogy ezt a hétvégén érvényesíteni is tudják.
A Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.
