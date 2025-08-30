A BVSC-Zugló ellen a három pont megszerzése a célja a Tiszakécskének

A vendégek az eddig lejátszott öt fordulóból egy találkozót megnyertek, egy alkalommal döntetlent játszottak, háromszor pedig vesztesként hagyták el a pályát. A négy pont megszerzésével a tizenharmadik helyen állnak a tabellán. Legutóbb az újonc Karcagot fogadták és 1–1 arányú döntetlent értek el, a BVSC-Zugló Stadionban. A vasárnapi találkozóval kapcsolatban Kincses Ádám asszisztens edző azt nyilatkozta, hogy minden erejükkel azon lesznek, hogy a Tiszakécskei LC-től elhozzák a három pontot.

Pintér Csaba, a Tiszakécskei LC vezetőedzője

Fotó: Szentirmay Tamás

A Tiszakécskei LC az első fordulóban győzni tudott, utána két döntetlen következett, majd a két utolsó mérkőzését elveszítette, hazai pályán a Szeged ellen, a Vasas ellen pedig idegenben. A két vesztes mérkőzés között azonban óriási különbség volt. Addig, míg a Szeged elleni találkozón már az első játékrészben eldőlt a találkozó sorsa, a feljutásra pályázó Vasas ellen, végig egyenrangú ellenfele volt a Tiszakécske, a fővárosi csapatnak. Csak a mérkőzés hajrájában, egy szerencsétlen kezezés miatt, büntetőhöz jutott a Vasas, amit értékesítettek és csak így tudott nyerni. A Tisza-parti játékosok természetesen rosszul élték meg ezt a helyzetet.

A Tiszakécskei LC most bizonyíthat

Újabb találkozó következik, mégpedig a BVSC-Zugló ellen. Ezen a mérkőzésen csak a három pont megszerzése az elfogadható eredmény. A stáb és a csapat tudja ezt és ennek megfelelően készültek a vasárnap esti találkozóra. A Tiszakécske jelenlegi játékosállománya alkalmas arra, hogy a másodosztály bármelyik csapata ellen úgy lépjen fel, hogy jó és eredményes játékot produkál. A nyáron leigazolt labdarúgókkal együtt, olyan keretet alkotnak, hogy stabilan a középmezőny tagjai lehetnek. A BVSC-Zugló elleni találkozón ezt be is bizonyíthatják.

– Sok idő nem volt búslakodni a Vasas elleni vereség után, mert jön az újabb feladat, hazai pályán fogadjuk a BVSC-Zugló csapatát – mondta Pintér Csaba.

– Kielemeztük a mérkőzést és most is azt tudom mondani, hogy jól játszott a csapat, nem érdemeltünk vereséget. Az eredmény nüanszokon múlott, szerencsétlen szituációból kaptunk a gólt. Az elmúlt mérkőzésből kivettük azokat a dolgokat, amelyek pozitívak voltak. Szerencsére kevés negatívum volt, éppen ezért a pozitívumokból próbálunk építkezni, és abból próbáljuk tovább építeni a csapatot, illetve a játékunkat. Nagyon bízunk abban, hogy meg tudjuk ismételni azt a játékot, amit a Vasas ellen játszottunk, hazai pályán eredményesek tudunk lenni, és javítani tudunk a helyzetünkön.