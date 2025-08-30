augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

A BVSC-Zugló ellen a három pont megszerzése a célja a Tiszakécskének

Címkék#BVSC Zugló#Pintér Csaba#Tiszakécskei LC#labdarúgás

A hatodik fordulóval folytatódik a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokság, melyben a Tisza-parti kisváros csapata a BVSC-Zugló gárdáját fogadja. A Tiszakécskei LC hazai pályán a három pont megszerzésében reménykedik.

Szentirmay Tamás

A vendégek az eddig lejátszott öt fordulóból egy találkozót megnyertek, egy alkalommal döntetlent játszottak, háromszor pedig vesztesként hagyták el a pályát. A négy pont megszerzésével a tizenharmadik helyen állnak a tabellán. Legutóbb az újonc Karcagot fogadták és 1–1 arányú döntetlent értek el, a BVSC-Zugló Stadionban. A vasárnapi találkozóval kapcsolatban Kincses Ádám asszisztens edző azt nyilatkozta, hogy minden erejükkel azon lesznek, hogy a Tiszakécskei LC-től elhozzák a három pontot.

három pont megszerzése a célja a Tiszakécskei LC-nek
Pintér Csaba, a Tiszakécskei LC vezetőedzője
Fotó: Szentirmay Tamás

A Tiszakécskei LC az első fordulóban győzni tudott, utána két döntetlen következett, majd a két utolsó mérkőzését elveszítette, hazai pályán a Szeged ellen, a Vasas ellen pedig idegenben. A két vesztes mérkőzés között azonban óriási különbség volt. Addig, míg a Szeged elleni találkozón már az első játékrészben eldőlt a találkozó sorsa, a feljutásra pályázó Vasas ellen, végig egyenrangú ellenfele volt a Tiszakécske, a fővárosi csapatnak. Csak a mérkőzés hajrájában, egy szerencsétlen kezezés miatt, büntetőhöz jutott a Vasas, amit értékesítettek és csak így tudott nyerni. A Tisza-parti játékosok természetesen rosszul élték meg ezt a helyzetet.

A Tiszakécskei LC most bizonyíthat

Újabb találkozó következik, mégpedig a BVSC-Zugló ellen. Ezen a mérkőzésen csak a három pont megszerzése az elfogadható eredmény. A stáb és a csapat tudja ezt és ennek megfelelően készültek a vasárnap esti találkozóra. A Tiszakécske jelenlegi játékosállománya alkalmas arra, hogy a másodosztály bármelyik csapata ellen úgy lépjen fel, hogy jó és eredményes játékot produkál. A nyáron leigazolt labdarúgókkal együtt, olyan keretet alkotnak, hogy stabilan a középmezőny tagjai lehetnek. A BVSC-Zugló elleni találkozón ezt be is bizonyíthatják.

– Sok idő nem volt búslakodni a Vasas elleni vereség után, mert jön az újabb feladat, hazai pályán fogadjuk a BVSC-Zugló csapatát – mondta Pintér Csaba.

– Kielemeztük a mérkőzést és most is azt tudom mondani, hogy jól játszott a csapat, nem érdemeltünk vereséget. Az eredmény nüanszokon múlott, szerencsétlen szituációból kaptunk a gólt. Az elmúlt mérkőzésből kivettük azokat a dolgokat, amelyek pozitívak voltak. Szerencsére kevés negatívum volt, éppen ezért a pozitívumokból próbálunk építkezni, és abból próbáljuk tovább építeni a csapatot, illetve a játékunkat. Nagyon bízunk abban, hogy meg tudjuk ismételni azt a játékot, amit a Vasas ellen játszottunk, hazai pályán eredményesek tudunk lenni, és javítani tudunk a helyzetünkön.

Két biztos kapusa is van a tiszakécskeieknek

Az új bajnokságban a Vasas ellen először állt a kapuba Prokop Rostislav és remekül helyt állt. Több bravúros védése is volt, ez pedig azt jelenti, hogy két biztos kapusa is van a Tiszakécskének.

– Ez valóban így van, de mondhatom azt, hogy három jó kapusunk van, mert ide sorolnám Baráth Bencét is, mert ha arról lenne szó, akkor ő is bármikor bevethető lenne. Azt gondolom, hogy a kapus, a mi játékunknak, nagyon fontos láncszeme. Az a magabiztosság, az a karakter, amit a Prokop mutatott a Vasas elleni meccsen az nekünk nagyon hiányzott a játékunkhoz. A keretünk is olyan, a klub jó átigazolási politikájának köszönhetően, hogy minőségi játékosok alkotják. Nem nagyon kell aggódnom, hogy ha valami történik, akkor minőségi romlás következik be. Bárki, akit a pályára küldök, ugyan azt a minőséget tudja hozni, illetve hozzátenni, amit várunk és elvárunk, hangsúlyozta a vezetőedző.

Jól ismerik az ellenfelet

Pintér Csaba elmondta még, hogy a BVSC-Zugló évek óta ott van a másodosztályban. Feltérképezték őket ugyan úgy, mint az összes többi ellenfelüket. Tudják az erényeiket, és azt is, hogy hol sebezhetők. Reményét fejezte ki, hogy ezt a hétvégén érvényesíteni is tudják.

A Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu