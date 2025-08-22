Tiszakécskén először cél nyíltan is a bajnoki cím

Tiszakécskén először merték kimondani ilyen előzmények után, hogy szeretnének harcban lenni a bajnoki címért. Ennek ellenére a fő hangsúly továbbra is azon van, hogy a családias, összetartó, baráti hangulatot meg akarják tartani a csapat körül, az aranyérem már csak a hab lenne a tortán ezek után.

– Mindig azt szoktam mondani, hogyha már jól érezzük magunkat, nagy baj nem lehet. A feleségek, barátnők, gyerekek mindig itt vannak körülöttünk, ez egy nagy család. Hogyha ezt meg tudjuk koronázni egy bajnoki címmel, az tényleg a hab a tortán. Evés közben szokott megjönni az étvágy, de most én is ki mertem mondani a csapatnak, hogy legyünk harcban a bajnoki címért. Amennyiben sikerül, az fantasztikus dolog, hiszen kevesen nyernek egymás után háromszor egy jó bajnokságban. Annyiból is érdekes lesz ez most, hogy szinte nem is lesz visszajátszó, hiszen megváltoztak a szabályok azzal, hogy NB II-es lett az első csapat, így tényleg az dönt, hogy mire vagyunk képesek mi. Már ha ez bárkiben felmerült volna, hogy csak ezért sikerült volna a bajnoki cím, mert azt hiszem, hogy ez néha áldás, néha hátrány volt, hogy akadtak visszajátszók, hiszen ezek a játékosok nem találkoztak a meccsen kívül egymással. Sok jó csapat lesz szerintem, illetve sok olyan, mely meg tudja majd rángatni az oroszlán bajszát – mondta Bagi Gábor.

Szomszédvári derbivel kezdenek

A Tiszakécske II. szombaton 17 óra 30 perckor az átalakuló Kiskunfélegyházát fogadja majd, de Bagi Gábor szerint egyetlen csapatot sem érdeme előre erősebb vagy gyengébb ellenfélnek elkönyvelni, pláne a bajnokság elején.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a Kiskunfélegyháza átalakulóban van, ez el tud sülni nagyon jól is, illetve lehet olyan verzió, hogy hosszú munkára lesz még szükség. Ezt egyelőre nem lehet megjósolni. Csak annyit mondanék, hogy tavaly a két legnehezebb meccsünket az Akasztóval játszottuk, mely végül kiesett. Velük kezdtünk ősszel és tavasszal is, visszatekintve azt mondom, hogyha mi nem nyerünk ellenük, lehet még most is itt lennének velünk. Ezért nem tudok mit mondani a Félegyházára sem, kell pár forduló, mire kirajzolódnak az erőviszonyok. Az biztos, hogy szomszédvári rangadó lesz, jó meccs, hol ők, hol mi voltunk jobbak. Amennyiben valaki visszatekint, akkor látja, hogy 0–0 még sosem volt végeredmény, alighanem most sem lesz az – mondta Bagi Gábor.