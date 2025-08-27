augusztus 27., szerda

Labdarúgás

2 órája

Bejelentette új vezetőedzőjét a KTE

Címkék#Tímár Krisztián#labdarúgás#Kecskemét#Gera Zoltán

Kedden edzőváltás történt Kecskeméti TE-nél, Gera Zoltán mellett segítője, Csizmadia Csaba is távozott. Szerdán a klub bejelentette, hogy Tímár Krisztián az új tréner.

Nyitray András

A kedden távozó Gera Zoltánt váltó Tímár Krisztián játékosként többek közt a Videoton, a Nyíregyháza és a Ferencváros labdarúgója is volt, illetve légiósként hosszú éveket töltött el Angliában, ahol a Plymouth színeiben játszotta legtöbb mérkőzését. Négy alkalommal a magyar válogatottban is pályára léphetett a Kecskeméti TE új trénere. 

Tímár Krisztián a KTE vezetőedzője
Tímár Krisztián a KTE vezetőedzője
Fotó: KTE/kecskemetite.hu

Edzői pályafutását Székesfehérváron kezdte, majd dolgozott a magyar U18-as válogatott mellett is. Ezt követően az ETO edzője lett a 2022/2023-as szezonban, onnan Nyíregyházára került. A nyírségiekkel érte el eddigi legnagyobb sikerét, 2024-ben az NB I-be vezette a klubot, emellett a Magyar Kupa elődöntőjébe is bejutott csapatával, éppen a KTE-t búcsúztatva a negyeddöntőben. 2025 tavaszáig dolgozott Nyíregyházán, majd a bajnokság hajrájában a Fehérvár edzője volt, ahonnan nyáron távozott.

Tímár Krisztián határozott céllal érkezik

Tímár Krisztián nem egyedül érkezik Kecskemétre, asszisztens edzőként Szalai Tamás is csatlakozik a stábhoz, akivel már korábbi állomáshelyein is együtt dolgozott. 

– Nagyon megtisztelő volt a KTE megkeresése, szimpatikus az a jövőkép, melyet a klubvezetés felvázolt. Nem kellett sokat gondolkodnom. A múltban többször játszottam a csapataimmal a Kecskemét ellen, mindig egy nehéz és masszív ellenfél volt. Az utóbbi időben valami félrecsúszott, de a csapattal és a vezetéssel újra egy sikeres pályára szeretnénk állni, elérni azokat a célokat, melyeket a vezetéssel együtt kitűztünk. Tudni kell, hogy itt egy új csapat van kialakulóban, melynek a régi, nagy eredmények árnyékából kinőve kell megtalálnia a saját, ugyancsak sikeres útját. Egy intenzív edzésmunkában hiszek, azt akarom látni a hétköznapokon is, amit a pályára szeretnénk kivinni. Az intenzitás mellett egy agresszív, szervezett csapatban hiszek, mely egységes, és mindig a győzelemre törekszik. Ez nem megy varázsütésre, de bízom benne, hogy minél hamarabb elérjük – mondta Tímár Krisztián.

 

