Nemzetközi Gyermekjátékok

1 órája

Tallinban két aranyat szereztek szerdán a hírös városiak

Címkék#sport#verseny#Tallin

Újabb kecskeméti sikerek a 57. Nemzetközi Gyermekjátékokon. Szerda este újabb eredményes napot zártak Tallinban. Takács Luca távolugrásban, Kovács Nóra úszásban aranyérmet szerzett.

Vincze Miklós

A szerdai napon két aranyéremmel gazdagodott a kecskeméti delegáció a Tallinban folyó Nemzetközi Gyermekjátékokon.

Vívásban is jeleskednek a tallini versenyeken a kecskemétiek
Fotó: Beküldött fotó

Újabb sikerek Tallinban

Atlétikában Takács Luca magabiztos versenyzéssel megnyerte a magasugrást, Csatái Flóra ugyanebben a versenyszámban 11. lett. Perego Polli a 800 méteres síkfutásban 14., Nagy Viktória 100 méteren 21. helyezést szerzett.

Úszásban Kovács Nóra 50 méter mellúszásban aranyérmes lett, Gróf Csaba 50 m gyorsúszásban 6., az 50 méteres mellúszásban pedig 8. helyezett lett. 

A röplabdás lányok mindkét mérkőzésüket elveszítették, így a mai napon az 5-6. helyért játszhatnak.

A vívók bár nagyot küzdöttek, de az erős mezőnyben helyezés nélkül maradtak.

Ma újra Takács Lucáé lesz a főszerep, aki a távolugrás döntőjében áll rajthoz 10 óra 40 perckor. 

 

 

