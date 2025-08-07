33 perce
Tallinban két aranyat szereztek szerdán a hírös városiak
Újabb kecskeméti sikerek a 57. Nemzetközi Gyermekjátékokon. Szerda este újabb eredményes napot zártak Tallinban. Takács Luca távolugrásban, Kovács Nóra úszásban aranyérmet szerzett.
A szerdai napon két aranyéremmel gazdagodott a kecskeméti delegáció a Tallinban folyó Nemzetközi Gyermekjátékokon.
Újabb sikerek Tallinban
Atlétikában Takács Luca magabiztos versenyzéssel megnyerte a magasugrást, Csatái Flóra ugyanebben a versenyszámban 11. lett. Perego Polli a 800 méteres síkfutásban 14., Nagy Viktória 100 méteren 21. helyezést szerzett.
Úszásban Kovács Nóra 50 méter mellúszásban aranyérmes lett, Gróf Csaba 50 m gyorsúszásban 6., az 50 méteres mellúszásban pedig 8. helyezett lett.
A röplabdás lányok mindkét mérkőzésüket elveszítették, így a mai napon az 5-6. helyért játszhatnak.
A vívók bár nagyot küzdöttek, de az erős mezőnyben helyezés nélkül maradtak.
Ma újra Takács Lucáé lesz a főszerep, aki a távolugrás döntőjében áll rajthoz 10 óra 40 perckor.
Élvezzük ki a kellemes nyári hőmérsékletet ameddig lehet, érkezik a brutális kánikula