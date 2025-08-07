augusztus 7., csütörtök

Dagadnak az izmok

3 órája

Amatőr szkanderversenyt rendeznek a kecskeméti strandon

Rendhagyó eseménynek ad helyet szombaton a Kecskeméti Széktói Strand. Amatőr szkanderverseny szerepel a délutáni programban, erőpróbákkal és jó hangulattal.

Nyitray András

Idén nyáron különleges sportélménnyel várják az érdeklődőket a Kecskeméti Széktói Strandon: amatőr szkanderverseny kerül megrendezésre 2025. augusztus 9-én, szombaton, 14 órás kezdéssel. A verseny célja, hogy a fiatalok és felnőttek egyaránt kipróbálhassák erejüket és kitartásukat egy barátságos, de izgalmas környezetben. A megmérettetésre helyszíni nevezéssel lehet jelentkezni.

A hétvégén szkanderversenyt rendeznek Kecskeméten
Máskor is rendeztek már Kecskeméten szkanderversenyt
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Amatőr szkanderverseny kategóriák: 

  • U12 fiú/lány
  • U15 fiú/lány
  • Junior (fiú és lány): -80 kg/+80 kilogramm
  • Felnőtt (férfi és női): -80 kg/+80 kilogramm
    A program nemcsak a sportkedvelőknek szól, hanem minden érdeklődőnek, aki szívesen töltene el egy aktív, nyári délutánt a szabadban. A hangulatról a Revx gondoskodik a Széktói Strandon

Az esemény helyszíne: 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 2.

 

 

