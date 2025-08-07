Dagadnak az izmok
3 órája
Amatőr szkanderversenyt rendeznek a kecskeméti strandon
Rendhagyó eseménynek ad helyet szombaton a Kecskeméti Széktói Strand. Amatőr szkanderverseny szerepel a délutáni programban, erőpróbákkal és jó hangulattal.
Idén nyáron különleges sportélménnyel várják az érdeklődőket a Kecskeméti Széktói Strandon: amatőr szkanderverseny kerül megrendezésre 2025. augusztus 9-én, szombaton, 14 órás kezdéssel. A verseny célja, hogy a fiatalok és felnőttek egyaránt kipróbálhassák erejüket és kitartásukat egy barátságos, de izgalmas környezetben. A megmérettetésre helyszíni nevezéssel lehet jelentkezni.
Amatőr szkanderverseny kategóriák:
- U12 fiú/lány
- U15 fiú/lány
- Junior (fiú és lány): -80 kg/+80 kilogramm
- Felnőtt (férfi és női): -80 kg/+80 kilogramm
A program nemcsak a sportkedvelőknek szól, hanem minden érdeklődőnek, aki szívesen töltene el egy aktív, nyári délutánt a szabadban. A hangulatról a Revx gondoskodik a Széktói Strandon.
Az esemény helyszíne: 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 2.
Ezt ne hagyja ki!Program
20 órája
Kecskeméti repülőnap 2025 – lesz vagy nem lesz? Mutatjuk, mit lehet biztosan tudni
Ezt ne hagyja ki!Premier
22 órája
Visszatér a népszerű sorozat, új, izgalmas szereplőkkel érkezik a Wednesday 2. évada a Netflixen
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre