Amatőr szkanderversenyt rendeznek a kecskeméti strandon

Idén nyáron különleges sportélménnyel várják az érdeklődőket a Kecskeméti Széktói Strandon: amatőr szkanderverseny kerül megrendezésre 2025. augusztus 9-én, szombaton, 14 órás kezdéssel. A verseny célja, hogy a fiatalok és felnőttek egyaránt kipróbálhassák erejüket és kitartásukat egy barátságos, de izgalmas környezetben. A megmérettetésre helyszíni nevezéssel lehet jelentkezni.

Máskor is rendeztek már Kecskeméten szkanderversenyt

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Amatőr szkanderverseny kategóriák:

U12 fiú/lány

U15 fiú/lány

Junior (fiú és lány): -80 kg/+80 kilogramm

Felnőtt (férfi és női): -80 kg/+80 kilogramm

A program nemcsak a sportkedvelőknek szól, hanem minden érdeklődőnek, aki szívesen töltene el egy aktív, nyári délutánt a szabadban. A hangulatról a Revx gondoskodik a Széktói Strandon.

Az esemény helyszíne: 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 2.