augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

41 perce

Szeremlén a szerelem az első

Címkék#Vaskút#Hesz Henrik#labdarúgás#Dunagyöngye SK

Bár a bajnokság csak a jövő héten rajtol el a vármegyei másodosztályban, ezen a hétvégén már kap előételt az, akinek vármegye kettő elvonási tünetei vannak. A szeremlei Dunagyöngye SK BSE Vaskút elleni találkozóját ugyanis ezen a hétvégén rendezik meg. Mutatjuk az okát.

Vincze Miklós

A BSE Vaskút felnőtt csapatának és U19-es keretének az edzőjét, Kurucz Jánost kerestük meg azzal a kérdéssel, hogy mi az oka annak, hogy a két csapat a bajnoki rajt előtt egy héttel játssza le az első fordulóban esedékes meccsét, és hogy ki kezdeményezte a módosítást, a Szeremle vagy a Vaskút. 

Megnősül a Szeremle játékosa
Hesz Henrik, a szeremlei Dunagyöngye SK játékosa megnősül
Fotó: Farkas Alexa

Ezért változtatta meg a mérkőzés időpontját a Szeremle

– A Szeremle keresett meg minket azzal, hogy ha lehetséges, szeretnék, hogy egy héttel előbb játsszuk le a bajnoki nyitányon esedékes meccsünket – mondta Kurucz János. – Esküvő és lakodalom lesz az ő utcájukban a jövő hétvégén, ezért szerették volna halasztani a mérkőzést. A két csapat kiváló viszonyban van egymással, úgyhogy nem láttuk akadályát, hogy egy héttel előbbre hozzuk a bajnoki rajtot – mondta a Vaskút mestere.

Szombati Józsefet arról kérdeztük, hogy a csapat mekkora hányada érintett a csapatnak az esküvőben, illetve hogy esetleg konkrétan egy játékos-e az, aki kimondja a boldogító igent.

– Az egyik kulcsjátékosunk, Hesz Henrik az, aki oltár elé vezeti a szíve hölgyét – felelte Szombati József. – Szerencsére erős a keretünk, tehát a Henrik hiányát futballszakmailag elviseltük volna, viszont mivel nálunk kiváló a közösség, így a csapat túlnyomó része ezen a hétvégén nem mezt, hanem öltönyt ölt magára. A csapat egyébként is kitesz magáért a harmadik félidőben, ami nálunk általában azért van meccsek után, a jövő héten még nagyobb teljesítményt fogunk tudni nyújtani a harmadik félidőben, hiszen előtte nem lesz első kettő. Ezen a hétvégén viszont annál inkább, már alig várjuk a Vaskút elleni bemutatkozást, ahogy egyébként az egész bajnokságot. Errefelé már kis vármegye egynek becézik amiatt, hogy egycsoportos lett – nyilatkozta Szombati József.

Hesz Henriknek észnél kell lennie

Bár a Dunagyöngye SK-Vaskút mérkőzés nem ígér csontzenét, sérülések azért bármikor előfordulhatnak. Nyilvánvalóan nem lenne szerencsés egy vőlegénynek egy gipszet, vagy akár egy monoklit összeszednie, habár manapság a sminkesek már csodákra képesek, ráadásul egy ilyen esetben a sminkelés költségét is alighanem rá lehetne hárítani a tettesre. Hesz Henriket arról kérdeztük meg, hogy a jövendőbelije aggódik-e egy esetleges effajta kellemetlenség miatt a Vaskút elleni meccs előtt, vagy akár egyenesen letiltotta-e, hogy játsszon.

– Nem, nem tiltott le – válaszolta Hesz Henrik. – Tudja, hogy nagyon fontos nekem a labdarúgás, ilyennek is szeret. Azt nem tagadom, hogy megfordult a fejében az, hogy egy kicsit aggódjon a meccs miatt, de igyekeztem megnyugtatni, hogy ez azért csak egy vármegye kettes labdarúgó meccs, nem pankráció. Egyébként is most egy kisebb sérülésben vagyok, tehát észnél kell lennem, hiszen a lábamra is nagy szükség lesz mind az esküvőn, mind a lakodalomban, például a nyitótáncnál, ahol ugyancsak nem árt, ha nem bicegek – mondta a játékos.

A mérkőzést szombaton, 17 óra 30 perces kezdettel rendezik meg Szeremlén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu