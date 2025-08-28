Szeremlén a szerelem az első

A BSE Vaskút felnőtt csapatának és U19-es keretének az edzőjét, Kurucz Jánost kerestük meg azzal a kérdéssel, hogy mi az oka annak, hogy a két csapat a bajnoki rajt előtt egy héttel játssza le az első fordulóban esedékes meccsét, és hogy ki kezdeményezte a módosítást, a Szeremle vagy a Vaskút.

Hesz Henrik, a szeremlei Dunagyöngye SK játékosa megnősül

Fotó: Farkas Alexa

Ezért változtatta meg a mérkőzés időpontját a Szeremle

– A Szeremle keresett meg minket azzal, hogy ha lehetséges, szeretnék, hogy egy héttel előbb játsszuk le a bajnoki nyitányon esedékes meccsünket – mondta Kurucz János. – Esküvő és lakodalom lesz az ő utcájukban a jövő hétvégén, ezért szerették volna halasztani a mérkőzést. A két csapat kiváló viszonyban van egymással, úgyhogy nem láttuk akadályát, hogy egy héttel előbbre hozzuk a bajnoki rajtot – mondta a Vaskút mestere.

Szombati Józsefet arról kérdeztük, hogy a csapat mekkora hányada érintett a csapatnak az esküvőben, illetve hogy esetleg konkrétan egy játékos-e az, aki kimondja a boldogító igent.

– Az egyik kulcsjátékosunk, Hesz Henrik az, aki oltár elé vezeti a szíve hölgyét – felelte Szombati József. – Szerencsére erős a keretünk, tehát a Henrik hiányát futballszakmailag elviseltük volna, viszont mivel nálunk kiváló a közösség, így a csapat túlnyomó része ezen a hétvégén nem mezt, hanem öltönyt ölt magára. A csapat egyébként is kitesz magáért a harmadik félidőben, ami nálunk általában azért van meccsek után, a jövő héten még nagyobb teljesítményt fogunk tudni nyújtani a harmadik félidőben, hiszen előtte nem lesz első kettő. Ezen a hétvégén viszont annál inkább, már alig várjuk a Vaskút elleni bemutatkozást, ahogy egyébként az egész bajnokságot. Errefelé már kis vármegye egynek becézik amiatt, hogy egycsoportos lett – nyilatkozta Szombati József.

Hesz Henriknek észnél kell lennie

Bár a Dunagyöngye SK-Vaskút mérkőzés nem ígér csontzenét, sérülések azért bármikor előfordulhatnak. Nyilvánvalóan nem lenne szerencsés egy vőlegénynek egy gipszet, vagy akár egy monoklit összeszednie, habár manapság a sminkesek már csodákra képesek, ráadásul egy ilyen esetben a sminkelés költségét is alighanem rá lehetne hárítani a tettesre. Hesz Henriket arról kérdeztük meg, hogy a jövendőbelije aggódik-e egy esetleges effajta kellemetlenség miatt a Vaskút elleni meccs előtt, vagy akár egyenesen letiltotta-e, hogy játsszon.