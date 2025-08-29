1 órája
A Szentmárton előbb indul, a tavalyi csúcsra tart
Bár a vármegye három Nyugati csoportjában csak a jövő héten rajtol el a 2025/26-os idény, egy mérkőzést, a Szentmárton-Dunaegyháza találkozót előbbre hozták, és már most szombaton lejátsszák. Kovács Lászlót, a Szentmárton elnökét kérdeztük meg a változás okáról.
Szeptember első hétvégéjén indul a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában az őszi idény, a bajnoki címvédő Szentmárton SE azonban már most szombaton lejátssza az első mérkőzését, a vendége a Dunaegyháza lesz. A találkozót a 12. fordulóból hozták előre.
Kovács Lászlót, az egyesület elnökét kérdeztük meg arról, hogy mi az oka az időpontváltozásnak. A válaszából az nem derült ki, hogy valaki a klub háza táján esetleg Guns’n Roses-t hallgatott volna, nevezetesen az együttes November Rain (Novemberi eső) című dalát, vagy Ady Endrét lapozgatván ütött volna szöget a fejében az a sor, hogy „ködgubában jár a november”, mindenesetre tény, hogy a meccs előrehozásának nincs más oka, mint hogy egyszerűen – elméletileg – jobb nyár végén futballozni, mint november végén.
– Arra gondoltunk, hogy ki tudja, milyen idő lesz az őszi idény végén, novemberben akár már erősen télies is lehet az idő – mondta Kovács László. – Egy ködös, havasesős időben utazni is sokkal nyűgösebb, a szurkolók sincs sok kedve talán éppen meccsre menni egy barátságtalan időben, és olyankor nem árt már a pálya talaját sem kímélni. Ebből kiindulva megkerestük a 13. fordulóbeli ellenfelünket, a Hajóst, ők azonban nem akarták elcserélni a meccs lejátszásának az időpontját, az őszi utolsó előtti fordulóra eső ellenfelünk, a Dunaegyháza azonban belement, így aztán most szombaton vívjuk meg az első bajnokinkat – jelentette ki az elnök.
Megvédhető-e a bajnoki cím a Szentmárton számára?
A Szalkszentmárton több mint egy évszázados fennállása során a 2024/25-ös idényben szerzett először bajnoki címet. Az elnököt arról is faggattuk, hogy hogyan látják a klub háza táján: megvédhető illetve megvédendő a bajnoki cím? Magyarán: reális célkitűzés lehet-e, hogy újra a dobogó tetején végezzenek, illetve ezt tűzték-e ki a csapat elé.
– A kérdésben a válasz – felelte Kovács László. – Mindenképpen megvédhető, ami pedig a céljainkat illeti, megvédendő. Nem történtek olyan drasztikus változások ebben a csoportban, hogy ne lenne reális esélyünk a bajnoki cím megvédésére. Annál is inkább, mert a nyáron erősödtünk is, nem kevesebb, mint hét játékos érkezett hozzánk.
S válasza megtámasztására –, akár egy ulti parti során, amikor a durchmarsot bemondó játékos bemutatja a lapjait -, Kovács László is terítette az átigazoltak lapjait. A Szentmárton SE játékosaként folytatja az ősztől Váczi Ákos (Holler UNFC), Kaszala Tamás (Multisteel Hungary), Varga Zoltán (Dunavecsei SE), Nagy Tibor (Geli’s), Pribék Bence (Jóbarátok Ködi Generál), Hajd Norbert (Maradék), Princz Zoltán (Szabadszállás), és az is komoly erősítésnek számít, hogy újra a klub – azaz Duzmath József szakvezető – rendelkezésére áll Brogyányi Csaba.
Mi tagadás, ennyi jó lappal lehet is durchmarsot bemondani.