A Szentmárton előbb indul, a tavalyi csúcsra tart

Szeptember első hétvégéjén indul a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában az őszi idény, a bajnoki címvédő Szentmárton SE azonban már most szombaton lejátssza az első mérkőzését, a vendége a Dunaegyháza lesz. A találkozót a 12. fordulóból hozták előre.

A Szentmárton csapata a bajnoki cím megnyerése után

Forrás: Szentmárton SE

Kovács Lászlót, az egyesület elnökét kérdeztük meg arról, hogy mi az oka az időpontváltozásnak. A válaszából az nem derült ki, hogy valaki a klub háza táján esetleg Guns’n Roses-t hallgatott volna, nevezetesen az együttes November Rain (Novemberi eső) című dalát, vagy Ady Endrét lapozgatván ütött volna szöget a fejében az a sor, hogy „ködgubában jár a november”, mindenesetre tény, hogy a meccs előrehozásának nincs más oka, mint hogy egyszerűen – elméletileg – jobb nyár végén futballozni, mint november végén.

– Arra gondoltunk, hogy ki tudja, milyen idő lesz az őszi idény végén, novemberben akár már erősen télies is lehet az idő – mondta Kovács László. – Egy ködös, havasesős időben utazni is sokkal nyűgösebb, a szurkolók sincs sok kedve talán éppen meccsre menni egy barátságtalan időben, és olyankor nem árt már a pálya talaját sem kímélni. Ebből kiindulva megkerestük a 13. fordulóbeli ellenfelünket, a Hajóst, ők azonban nem akarták elcserélni a meccs lejátszásának az időpontját, az őszi utolsó előtti fordulóra eső ellenfelünk, a Dunaegyháza azonban belement, így aztán most szombaton vívjuk meg az első bajnokinkat – jelentette ki az elnök.

Megvédhető-e a bajnoki cím a Szentmárton számára?

A Szalkszentmárton több mint egy évszázados fennállása során a 2024/25-ös idényben szerzett először bajnoki címet. Az elnököt arról is faggattuk, hogy hogyan látják a klub háza táján: megvédhető illetve megvédendő a bajnoki cím? Magyarán: reális célkitűzés lehet-e, hogy újra a dobogó tetején végezzenek, illetve ezt tűzték-e ki a csapat elé.

– A kérdésben a válasz – felelte Kovács László. – Mindenképpen megvédhető, ami pedig a céljainkat illeti, megvédendő. Nem történtek olyan drasztikus változások ebben a csoportban, hogy ne lenne reális esélyünk a bajnoki cím megvédésére. Annál is inkább, mert a nyáron erősödtünk is, nem kevesebb, mint hét játékos érkezett hozzánk.