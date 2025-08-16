augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Kecskeméti fiatal kapott profi szerződést

Címkék#KTE LA#Szebellédi Bátor#Sándor Károly Labdarúgó Akadémia#labdarúgás

Kecskeméti születésű és nevelésű játékos kapott profi szerződést az MTK-tól. Szebellédi Bátor első kontraktusát írhatta alá.

Nyitray András

Szebellédi Bátor Kecskeméten kezdett el futballozni, a KLC, az SC Hírös-Ép, majd végül a KTE LA kötelékében pallérozódott. 2022-ben a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia növendéke lett, ahol az U15, U16, U17 korosztályban is folyamatosan alapember volt azóta, és a korosztályos válogatottnál is számításba vették.  Az MTK idén nyáron fejlődését első profi szerződésével ismerte el. 

Szebellédi Bátor profi szerződést kapott az MTK-nál
Szebellédi Bátor z MTK-hoz igazolt
Fotó: MTK Budapest

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu