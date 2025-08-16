Labdarúgás
Kecskeméti fiatal kapott profi szerződést
Kecskeméti születésű és nevelésű játékos kapott profi szerződést az MTK-tól. Szebellédi Bátor első kontraktusát írhatta alá.
Szebellédi Bátor Kecskeméten kezdett el futballozni, a KLC, az SC Hírös-Ép, majd végül a KTE LA kötelékében pallérozódott. 2022-ben a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia növendéke lett, ahol az U15, U16, U17 korosztályban is folyamatosan alapember volt azóta, és a korosztályos válogatottnál is számításba vették. Az MTK idén nyáron fejlődését első profi szerződésével ismerte el.
