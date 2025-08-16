Kecskeméti fiatal kapott profi szerződést

Szebellédi Bátor Kecskeméten kezdett el futballozni, a KLC, az SC Hírös-Ép, majd végül a KTE LA kötelékében pallérozódott. 2022-ben a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia növendéke lett, ahol az U15, U16, U17 korosztályban is folyamatosan alapember volt azóta, és a korosztályos válogatottnál is számításba vették. Az MTK idén nyáron fejlődését első profi szerződésével ismerte el.

Szebellédi Bátor z MTK-hoz igazolt

Fotó: MTK Budapest