Labdarúgás

45 perce

Két szakvezető megmérettetett és fajsúlyosnak találtatott

Felkészülési mérkőzésen találkozott szombaton a Szalkszentmárton és a Fülöpszállás. A körülmények miatt rendhagyóvá lett találkozó verítékes küzdelmet, a két szakvezető pályára lépését és a vendégek 5-4-es győzelmét hozta.

Vincze Miklós

A vármegyei harmadosztályú bajnokságban igazi rangadónak számítana a Szentmárton FC és a Fülöpszállás összecsapás - ami egyébként szomszédvári rangadónak is bőven elmenne -, viszont a két csapat napjainkban csak felkészülési mérkőzésen találkozhat, a Szentmárton ugyanis a Nyugati, a Fülöpszállás pedig az Északi csoportban szerepel.

Duzmath József, a Szentmárton SE szakvezetője,
Forrás: Szentmárton SE

Nem is akárhogyan egyébként, hiszen a Szentmárton bajnoki címmel zárta az előző idényt a Nyugati csoportban, a Fülöpszállás pedig ezüstérmes lett az Északi csoportban. Így is érdeklődésre adhatott számot a két csapat felkészülési meccse, a meccs megtekintése azonban kupameccs előtti ellenfélnézők számára komoly következtetések levonására nem volt alkalmas, ugyanis biztos, hogy egyik fél sem fog ilyen kezdővel pályára lépni sem a kupában, sem a bajnokságban. Úgy alakult ugyanis, hogy mindössze tíz-tíz igazolt játékossal tudott csak kiállni mind a két fél.

– Mi tagadás, a meccset megelőző napon azon gondolkoztunk, hogy nem lenne-e szerencsésebb lemondani a mérkőzést, hiszen akkor már nyilvánvaló volt, hogy elsősorban a nyaralások miatt aligha tudunk akár tizenegy embert kiállítani. Ha pedig kiállunk, akkor pedig akkora zakóra számíthatunk – lehet, hogy tíz gól is benne lenne abban a bizonyos zsákban –, hogy nem biztos, hogy sok értelme lenne a mérkőzésnek. Aztán hallottuk, hogy a hazaiak is hasonló cipőben járnak, hasonló nehézségekkel küzdenek, így aztán végül mégis elutaztunk Szalkszentmártonba.

És jól tették. Mert való igaz, hogy mind a két fél csak tíz játékost tudott kiállítani, ám a mérkőzés előtti tanakodás közben – amelynek a tárgya természetesen az volt, hogy legyen-e egyáltalán meccs – arra jutottak, hogy ha mind a két oldalon beáll az edző is - a Szentmárton részéről Duzmath József, a Fülöp csapatába pedig Szalkai Lajos –, akkor tizenegy-tizenegy emberrel lejátszható a meccs.

– A nagy hőség ellenére mindenki becsülettel küzdött, és az összecsapást mind a két fél igazi edzőmeccsnek tekintette – tekintett vissza a Fülöp játékosa, Nagy Adrián. - A felettébb foghíjas létszám sem tántorította el a feleket a találkozó megtartásától, és a pályán végül egy baráti, jó hangulatú mérkőzés alakult ki. Sem sárga, sem piros lap nem került elő, durvaságnak nyoma sem volt, természetesen az apróbb taktikai szabálytalanságokat leszámítva. Az külön öröm a számunkra, hogy 5-4-re sikerült nyernünk. Külön köszönet illeti a rendező Szentmárton SE csapatát a vendéglátásért, a sportszerű játékért és a tisztes helytállásért.

Nagy Adrián, a Fülöpszállás játékosa,
Fotó: Gulyás Sándor

Miután ezúttal mind a két oldalon a szakvezető szereplése volt a meccs egyik érdekessége, ezúttal nem a mestereket kértük fel értékelésre, hanem egy-egy játékost, hogy értékelje a beugró edzője teljesítményét. A hazai csapatból Mazán Balázs vállalkozott erre a feladatra.

– Bár enyhén szólva alacsony létszámban tudtunk csak megjelenni a szombati találkozóra, szerencsére a mi edzőnk, Duzmath József pozitív hozzáállása ezúttal is magával ragadta a társaságot. Előre elmondta, hogy ha úgy adódik, ő is vállal egy kis játékidőt a pályán. Erre aztán szükség is lett, sőt, egy kicsit előbb kellett beállnia Duzmath mesternek, mint tervezte. Pomntosabban jóval előbb, már a kezdésnél. Lámpalázas emiatt biztosan nem volt, hiszen nagy rutinnal és tudással rendelkezik. Semleges néző számára meglepő lehetett, hogy milyen magabiztosan mozog a pályán, számunkra annyira nem, hiszen nem is olyan régen még aktív labdarúgó volt. Ezúttal a belső középpályán vállalt szerepet. Lendülete és alázata mindig is példaértékű, és az is maradt, hiszen fiatalokat meghazudtoló lendületességgel közlekedett a pályán. A sebessége már nem a régi, de a szíve mindig is a helyén volt és lesz is. Örültem is, hogy pályára lépett, mivel így a mágnes táblán felvázolt dolgokat ezúttal a gyakorlatban, személyesen is volt alkalma bemutatni. Egy biztos, az a benyomásunk ismét igazolást nyert, hogy az edzőnkre mindig tudunk számítani, arra pedig inkább csak tippelek, hogy másnak reggel aligha volt könnyű a számára a hirtelen testmozgás miatt az ébredés. Reméljük, hogy a lefújás után megfelelően pótolta a folyadékveszteséget, és hogy hamar kipiheni magát. 

A vendégek részéről Nagy Adrián vállalkozott arra, hogy értékelje a szakvezető, Szalkai Lajos teljesítményét.

– Örülök ennek a kérdésnek, ugyanis egyébként Szalkai Lajos, a Fülöpszállás SE vezetőedzője egyébként is megérdemelné, hogy a teljesítménye alapján kiemeljem. Lajos ezúttal a kapuban segítette ki a csapatot a létszámhiány miatt. Edzőnk több nagy ziccert is hárított, több egy az egy elleni, a hazai csatárokkal vívott párbajt is megnyert, így a bravúrjaival is végig meccsben tartotta a csapatot. De nem csak a bravúrjaival, hanem biztatni sem felejtett el bennünket. Ahogy máskor a kispadról szokta, ezúttal hátulról irányította és támogatta folyamatosan a játékosokat, csak annyit tudok mondani, hogy le a kalappal a teljesítménye előtt – mondta Nagy Adrián.

Rossznyelvek szerint a két mester közül Szalkai Lajosnak volt könnyebb dolga, hiszen ő „csak” a kapuban ácsorgott, miközben hazai kollégája, Duzmath József a mezőnyben küzdött. Az ellentábor erre a felvetésre azzal replikázhat, hogy például egy jégkorongkapus egy meccsen akár hat-hét kilót is fogyhat. Márpedig sokkal könnyebb a dolga, hiszen a jégkorongban ott a jég, a hideg, a kánikulában szinte óhajtott fagy, Szalkai Lajosnak viszont a szentmártoni katlanban, verőfényes napsütésben, a negyven fokot ostromló hőmérsékletben kellett helytállnia. Hogy ő mekkora folyadékveszteséget szenvedhetett el, azt még megbecsülni is riasztó lenne.

Folyadékveszteséget természetesen nemcsak a beugró fülöpi kapus, hanem mindenki jócskán elszenvedett, szerencsére a rendező csapat be volt rendezkedve arra, hogy a rendhagyó meccs lefújását követően megkezdődhessen a szükséges folyadékbevitel.

A jövő héten már mind a két csapat tétmeccsen lép pályára. A Szentmárton a Dunavecsei SE vendég lesz szombaton, 17 óra 30 perces kezdettel, a Fülöpszállás pedig az Akasztó FC-t fogadja vasárnap, szintén 17 óra 30 perckor. 

 

