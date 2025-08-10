Két szakvezető megmérettetett és fajsúlyosnak találtatott

A vármegyei harmadosztályú bajnokságban igazi rangadónak számítana a Szentmárton FC és a Fülöpszállás összecsapás - ami egyébként szomszédvári rangadónak is bőven elmenne -, viszont a két csapat napjainkban csak felkészülési mérkőzésen találkozhat, a Szentmárton ugyanis a Nyugati, a Fülöpszállás pedig az Északi csoportban szerepel.

Duzmath József, a Szentmárton SE szakvezetője.

Forrás: Szentmárton SE

Nem is akárhogyan egyébként, hiszen a Szentmárton bajnoki címmel zárta az előző idényt a Nyugati csoportban, a Fülöpszállás pedig ezüstérmes lett az Északi csoportban. Így is érdeklődésre adhatott számot a két csapat felkészülési meccse, a meccs megtekintése azonban kupameccs előtti ellenfélnézők számára komoly következtetések levonására nem volt alkalmas, ugyanis biztos, hogy egyik fél sem fog ilyen kezdővel pályára lépni sem a kupában, sem a bajnokságban. Úgy alakult ugyanis, hogy mindössze tíz-tíz igazolt játékossal tudott csak kiállni mind a két fél.

– Mi tagadás, a meccset megelőző napon azon gondolkoztunk, hogy nem lenne-e szerencsésebb lemondani a mérkőzést, hiszen akkor már nyilvánvaló volt, hogy elsősorban a nyaralások miatt aligha tudunk akár tizenegy embert kiállítani. Ha pedig kiállunk, akkor pedig akkora zakóra számíthatunk – lehet, hogy tíz gól is benne lenne abban a bizonyos zsákban –, hogy nem biztos, hogy sok értelme lenne a mérkőzésnek. Aztán hallottuk, hogy a hazaiak is hasonló cipőben járnak, hasonló nehézségekkel küzdenek, így aztán végül mégis elutaztunk Szalkszentmártonba.

És jól tették. Mert való igaz, hogy mind a két fél csak tíz játékost tudott kiállítani, ám a mérkőzés előtti tanakodás közben – amelynek a tárgya természetesen az volt, hogy legyen-e egyáltalán meccs – arra jutottak, hogy ha mind a két oldalon beáll az edző is - a Szentmárton részéről Duzmath József, a Fülöp csapatába pedig Szalkai Lajos –, akkor tizenegy-tizenegy emberrel lejátszható a meccs.

– A nagy hőség ellenére mindenki becsülettel küzdött, és az összecsapást mind a két fél igazi edzőmeccsnek tekintette – tekintett vissza a Fülöp játékosa, Nagy Adrián. - A felettébb foghíjas létszám sem tántorította el a feleket a találkozó megtartásától, és a pályán végül egy baráti, jó hangulatú mérkőzés alakult ki. Sem sárga, sem piros lap nem került elő, durvaságnak nyoma sem volt, természetesen az apróbb taktikai szabálytalanságokat leszámítva. Az külön öröm a számunkra, hogy 5-4-re sikerült nyernünk. Külön köszönet illeti a rendező Szentmárton SE csapatát a vendéglátásért, a sportszerű játékért és a tisztes helytállásért.