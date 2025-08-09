augusztus 9., szombat

Labdarúgás

56 perce

Új szabályok és szigorúbb iránymutatások a magyar futballban

#MLSZ#labdarúgás#szabály

Július 21-én hozta nyilvánosságra a Magyar Labdarúgó-Szövetség a honlapján, hogy milyen szabályváltozásokra kell számítani a honi labdarúgásban a 2025/26-os idényben. Ezeket a szabályváltozásokat az első három osztályban már alkalmazzák, és az augusztus végén, szeptember elején elrajtoló vármegyei osztályokban is érvénybe fognak lépni.

Vincze Miklós

Az MLSZ honlapján az írás azt követően jelent meg, hogy a legfelső két osztály (NB I.–NB II.) játékvezetői és ellenőri kerete, valamint az NB III.-as keret egy szezon előtti felkészítésen vett részt a Magyar Labdarúgó Szövetség telki edzőközpontjában.

új szabályt vezettek be, a Jánoshalma már a kupameccsen megtapasztalta,
Lengyel Péter, a Jánoshalma csapatkapitánya (jobbról a második) a Jánoshalma-Tiszaföldvár mérkőzés előtt. A kapitány a szabálymódosítással kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta
Fotó: Széll Zoltán

A felkészítési programban helyet kapott a FIFA által előírt fizikai teszt, a szabályismereti és VAR-protokoll felmérés. Az edzőtábor fontos eleme volt a mentális felkészítés is. A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaptak arra, hogyan tudják mentális teljesítményüket optimalizálni a mérkőzések során. Kiemelt hangsúlyt kaptak a játék tisztaságát és a játékosok testi épségét veszélyeztető szabálytalanságok, valamint ismertették az új idényben életbe lépő új szabályokat. Az egyik a játékvezető és a játékosok viszonyát szabályozza.

„Az UEFA a 2024-es Európa-bajnokságon szerzett kedvező tapasztalatok után Magyarországon is minden bajnoki osztályban bevezeti azt a protokollt, amely szerint csak a csapatkapitány kommunikálhat a játékvezetővel vitás szituációkban – mindezt kulturált, tiszteletteljes hangnemben. A szabály célja a felesleges reklamációk, a játékvezető körül kialakuló nyomásgyakorlás megszüntetése, valamint a mérkőzésvezetés zavartalanságának biztosítása – áll az MLSZ közleményében.”

Arról, hogy alapvetően milyen célt szolgál az új szabály – amelyet az UEFA és az IFAB irányelvei alapján hoztak meg –, Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának az elnöke nyilatkozott.

– Különösen az amatőr bajnokságokban várunk jelentős előrelépést ettől az új irányelvtől – fogalmazott Hanacsek Attila. – Bár a tisztelet és a sportszerűség a labdarúgás alapértékei, a gyakorlatban a játékvezetők és a mérkőzés hivatalos személyei sokszor szembesülnek verbális vagy fizikai agresszióval, amikor döntést hoznak. Szélsőséges esetekben a játékosok a játékvezetőre rontanak, körbeveszik őt, vagy tömegjelenetet idéznek elő – ez nemcsak a játékvezető iránti tisztelet hiányát tükrözi, hanem ártalmas a labdarúgás arculatára nézve, félelmet kelthet és kiábrándító lehet mind a játékosok, mind a nézők számára.

Az új irányelv célja tehát ennek megelőzése. A csapatkapitány felelőssége kiterjed arra is, hogy csapattársai ne közelítsék meg a játékvezetőt, és ne akadályozzák annak kommunikációját. Amennyiben a kapus viseli a kapitányi karszalagot, a csapatnak előre ki kell jelölnie egy mezőnyjátékost, aki ilyen esetekben a játékvezetővel szóba állhat.

– Ez nem tiltás, hanem szemléletváltás. Szeretnénk visszaállítani a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet kultúráját a pályán. Ha a kapitány vagy bármely más játékos megsérti ezt az elvet, figyelmeztetésben kell részesülnie – hangsúlyozta Hanacsek Attila.

Amint Hanacsek is elmondta, ez természetesen nem csak az első három osztályra, azaz az NB I-re, az NB II.-re és az NB III.-ra vonatkozik, hanem az alsóbb osztályokban is ez lesz az irányvonal.

A Jánoshalma már találkozott az új szabállyal 

Azok a Bács-Kiskun vármegyei csapatok, amelyek a Magyar Kupában pályára léptek, már találkoztak az új szabállyal és annak alkalmazásával, a játékvezetők ugyanis tájékoztatták a csapatokat az idény első tétmérkőzése előtt. Ez történt Jánoshalmán is, a Jánoshalma–Tiszaföldvár mérkőzés előtt is. 

Lengyel Pétertől, aki a Jánoshalma kupameccsén a csapatkapitányi karszalagot viselte, először az iránt érdeklődtünk, hogy a kupameccset megelőzően hallott-e a szabályváltozásról.

A szabályváltozás nem érte felkészületlenül a csapatot

– Igen, és nem csak én, hanem az egész csapat – válaszolta Lengyel Péter, a Jánoshalma kapusa. – A felkészülési időszak elején ugyanis Baján játszottunk egy edzőmérkőzést, azt a meccset Borbényi Miklós Bence vezette. Ő az előtt a találkozó előtt bejött az öltözőnkbe, és felajánlotta, hogy szívesen tájékoztat nem csak engem, hanem az egész csapatot az életbe lépő új szabályokról. Mi kíváncsian és készséggel meghallgattuk, így tehát a változások már nem értek minket felkészületlenül, amikor jött az első tétmérkőzés, a Magyar Kupa mérkőzés. És engem sem ért felkészületlenül, amikor a technikai vezetőnk, Sarok Attila már a bemelegítés előtt szólt, hogy a játékvezető szeretne velem beszélni, és már azt is üzente, hogy hívjam be magammal azt is, aki a csapatkapitány-helyettes lesz a pályán. A játékvezető ugyanis a leadott jegyzőkönyvben látta, hogy én vagyok a kapus, és azt is, hogy engem jelöltek ki erre a mérkőzésre csapatkapitánynak. (Az állandó kapitány, Szabó Szilárd nem volt benne a kezdőben azon a találkozón.) Így a játékvezető megkért, hogy jelöljek ki egy első helyettest, aki helyettem csapatkapitányként kommunikálhat vele, illetve jelöljem meg azt is, hogy ki lesz a második helyettes arra az esetre, ha az elsőt lecserélnénk. Mi Zsoldos Ákost jelöltük ki arra a feladatra, hogy helyettem tartsa a játékvezetővel a kapcsolatot, kapcsolattartónak. Ezt követően én is és az Ákos is leültünk a játékvezetővel, aki újra tartott egy gyorstalpalót az új szabályokról, így tehát alaposan felkészítve futottunk neki az első idei tétmeccsnek. Teljesen korrekt és érthető tájékoztatást kaptunk tehát a meccs előtt – mondta Lengyel Péter.

Az MLSZ közleménye megjegyzi, hogy ez az új szemlélet nemcsak a játékvezetők védelmét szolgálja, hanem a mérkőzések hangulatának javítását is. A játékvezető és a csapatkapitány közötti szorosabb együttműködés, összhang segíthet a sportszerűség és a tisztelet légkörének megteremtésében, ami a játék egészére is pozitív hatást gyakorolhat.

A másik fontos szabálymódosítást a játék gyorsítása érdekében hozták meg. A mérkőzés tempójának növelése érdekében ugyanis új időkorlátot vezettek be a kapusok számára: ezentúl legfeljebb nyolc másodpercük van arra, hogy a kézzel birtokolt labdát játékba hozzák. A számlálás akkor kezdődik, amikor a kapus zavaró ellenfél nélkül teljes kontrollt szerez a labda felett. A kapusok támogatása érdekében a játékvezető az utolsó öt másodpercet kézfeltartással, valamint jól hallható visszaszámlálással is jelzi, hogy ezzel segítse a szabály pontos betartását.

Erről is megkérdeztük a Jánoshalma hálóőrét.

– E tekintetben is teljesen korrekten, az előzetesen meghirdetett szabályok szellemében járt el a kupameccsen a játékvezető – tekintett vissza Lengyel Péter. – Tisztában voltam azzal, hogy összesen nyolc másodpercem van, amikor hozzám került a labda. Ilyen alkalmakkor a játékvezető három másodpercet kivárt, majd utána elkezdett öttől visszafelé számolni, hogy jelezze, mikorra kell mindenképpen megszabadulnom a labdától.

Márpedig ilyenkor érdemes megszabadulni a labdától, amennyiben ugyanis a kapus a nyolc másodperc letelte előtt már megkezdte a labda játékba hozatalát – például dobással vagy rúgással –, akkor nem követ el szabálytalanságot. A szabály megszegéséért fokozatos szankciók alkalmazhatók: első esetben szögletrúgás, második alkalommal szögletrúgás és szóbeli figyelmeztetés, harmadik esetben pedig sárga lap jár. Ha az ellenfél akadályozza a kapust a játék újraindításában, közvetett szabadrúgás jár a kapus csapatának.

Fontos szabálymódosítás, hogy kapus által dobott labda esetén a leshelyzet megítéléséhez az utolsó kontaktust kell figyelembe venni – vagyis nem a dobás pillanata, hanem az utolsó érintés momentuma lesz meghatározó a les megítélésénél.

Egyértelműsítették az eljárásokat néhány különleges szituációra is

Az IFAB a 9. szabály (A labda játékban és játékon kívül) kapcsán egyértelműsítette, hogy amennyiben egy csapatvezető, csere-, lecserélt, kiállított játékos vagy ideiglenesen a játéktéren kívül tartózkodó játékos érinti a játékteret éppen elhagyó labdát, és a beavatkozás nem volt szándékos vagy sportszerűtlen, a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni, fegyelmezési szankció kiszabása nélkül. Ez a szabály a véletlen érintések kezelését teszi világossá, kiemelve, hogy a nem szándékos cselekedetek esetén nincs helye a korábbi közvetlen vagy akár büntetőrúgással való büntetésnek, ugyanakkor a játék folyamatosságát biztosítani kell a megfelelő újraindítással. 

A labdaejtés eljárása is pontosításra került (8. szabály). Ha a játék megszakítása a büntetőterületen belül történt, akkor a labda a kapushoz kerül vissza. Ha a megszakítás a büntetőterületen kívül történt, a játékot annak a játékosnak a javára kell újraindítani, aki birtokolta vagy várhatóan birtokolta volna a labdát. Ha ez nem egyértelmű, akkor a labdát utoljára érintő csapat kapja a labdaejtést.

A ritkán előforduló, ám vitás szituációk egyike a büntetőrúgás közben történő kettős érintés. Az IFAB rendelkezései alapján, ha a rúgó játékos véletlenül mindkét lábával érinti a labdát – például megcsúszik –, és a rúgás sikeres, a büntetőt meg kell ismételni. Sikertelen rúgás esetén közvetett szabadrúgás következik. Tizenegyespárbajban az ilyen kísérletet kihagyottnak kell tekinteni, de ha gól született, akkor a rúgást természetesen ebben az esetben is meg kell ismételni. Szándékos kettős érintés – amikor a játékos tudatosan érinti kétszer egymás után a labdát, vagy egyszerre rúgja meg két lábbal – szintén közvetett szabadrúgást, büntetőpárbaj esetén pedig érvénytelenítést von maga után. 

A bevezetett szabálymódosítások és új irányelvek célja világos és egységes: egy olyan labdarúgókultúra kialakítása, ahol a mérkőzések dinamikusabbak, a szabályértelmezés következetes, a játék pedig tiszteletteljes és sportszerű keretek között zajlik.

– Egy olyan közeg kialakítása a cél, ahol a játékosok, edzők és játékvezetők tisztelettel fordulnak egymás felé, a szabályokat következetesen alkalmazzák, és a játék dinamikus, követhető és sportszerű keretek között zajlik – foglalta össze az újítások lényegét Hanacsek Attila.



 

 

