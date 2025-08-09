2 órája
Új szabályok és szigorúbb iránymutatások a magyar futballban
Július 21-én hozta nyilvánosságra a Magyar Labdarúgó-Szövetség a honlapján, hogy milyen szabályváltozásokra kell számítani a honi labdarúgásban a 2025/26-os idényben. Ezeket a szabályváltozásokat az első három osztályban már alkalmazzák, és az augusztus végén, szeptember elején elrajtoló vármegyei osztályokban is érvénybe fognak lépni.
Az MLSZ honlapján az írás azt követően jelent meg, hogy a legfelső két osztály (NB I.–NB II.) játékvezetői és ellenőri kerete, valamint az NB III.-as keret egy szezon előtti felkészítésen vett részt a Magyar Labdarúgó Szövetség telki edzőközpontjában.
A felkészítési programban helyet kapott a FIFA által előírt fizikai teszt, a szabályismereti és VAR-protokoll felmérés. Az edzőtábor fontos eleme volt a mentális felkészítés is. A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaptak arra, hogyan tudják mentális teljesítményüket optimalizálni a mérkőzések során. Kiemelt hangsúlyt kaptak a játék tisztaságát és a játékosok testi épségét veszélyeztető szabálytalanságok, valamint ismertették az új idényben életbe lépő új szabályokat. Az egyik a játékvezető és a játékosok viszonyát szabályozza.
„Az UEFA a 2024-es Európa-bajnokságon szerzett kedvező tapasztalatok után Magyarországon is minden bajnoki osztályban bevezeti azt a protokollt, amely szerint csak a csapatkapitány kommunikálhat a játékvezetővel vitás szituációkban – mindezt kulturált, tiszteletteljes hangnemben. A szabály célja a felesleges reklamációk, a játékvezető körül kialakuló nyomásgyakorlás megszüntetése, valamint a mérkőzésvezetés zavartalanságának biztosítása – áll az MLSZ közleményében.”
Arról, hogy alapvetően milyen célt szolgál az új szabály – amelyet az UEFA és az IFAB irányelvei alapján hoztak meg –, Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezetői Bizottságának az elnöke nyilatkozott.
– Különösen az amatőr bajnokságokban várunk jelentős előrelépést ettől az új irányelvtől – fogalmazott Hanacsek Attila. – Bár a tisztelet és a sportszerűség a labdarúgás alapértékei, a gyakorlatban a játékvezetők és a mérkőzés hivatalos személyei sokszor szembesülnek verbális vagy fizikai agresszióval, amikor döntést hoznak. Szélsőséges esetekben a játékosok a játékvezetőre rontanak, körbeveszik őt, vagy tömegjelenetet idéznek elő – ez nemcsak a játékvezető iránti tisztelet hiányát tükrözi, hanem ártalmas a labdarúgás arculatára nézve, félelmet kelthet és kiábrándító lehet mind a játékosok, mind a nézők számára.
Az új irányelv célja tehát ennek megelőzése. A csapatkapitány felelőssége kiterjed arra is, hogy csapattársai ne közelítsék meg a játékvezetőt, és ne akadályozzák annak kommunikációját. Amennyiben a kapus viseli a kapitányi karszalagot, a csapatnak előre ki kell jelölnie egy mezőnyjátékost, aki ilyen esetekben a játékvezetővel szóba állhat.
– Ez nem tiltás, hanem szemléletváltás. Szeretnénk visszaállítani a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet kultúráját a pályán. Ha a kapitány vagy bármely más játékos megsérti ezt az elvet, figyelmeztetésben kell részesülnie – hangsúlyozta Hanacsek Attila.
Amint Hanacsek is elmondta, ez természetesen nem csak az első három osztályra, azaz az NB I-re, az NB II.-re és az NB III.-ra vonatkozik, hanem az alsóbb osztályokban is ez lesz az irányvonal.
A Jánoshalma már találkozott az új szabállyal
Azok a Bács-Kiskun vármegyei csapatok, amelyek a Magyar Kupában pályára léptek, már találkoztak az új szabállyal és annak alkalmazásával, a játékvezetők ugyanis tájékoztatták a csapatokat az idény első tétmérkőzése előtt. Ez történt Jánoshalmán is, a Jánoshalma–Tiszaföldvár mérkőzés előtt is.
Lengyel Pétertől, aki a Jánoshalma kupameccsén a csapatkapitányi karszalagot viselte, először az iránt érdeklődtünk, hogy a kupameccset megelőzően hallott-e a szabályváltozásról.
A szabályváltozás nem érte felkészületlenül a csapatot
– Igen, és nem csak én, hanem az egész csapat – válaszolta Lengyel Péter, a Jánoshalma kapusa. – A felkészülési időszak elején ugyanis Baján játszottunk egy edzőmérkőzést, azt a meccset Borbényi Miklós Bence vezette. Ő az előtt a találkozó előtt bejött az öltözőnkbe, és felajánlotta, hogy szívesen tájékoztat nem csak engem, hanem az egész csapatot az életbe lépő új szabályokról. Mi kíváncsian és készséggel meghallgattuk, így tehát a változások már nem értek minket felkészületlenül, amikor jött az első tétmérkőzés, a Magyar Kupa mérkőzés. És engem sem ért felkészületlenül, amikor a technikai vezetőnk, Sarok Attila már a bemelegítés előtt szólt, hogy a játékvezető szeretne velem beszélni, és már azt is üzente, hogy hívjam be magammal azt is, aki a csapatkapitány-helyettes lesz a pályán. A játékvezető ugyanis a leadott jegyzőkönyvben látta, hogy én vagyok a kapus, és azt is, hogy engem jelöltek ki erre a mérkőzésre csapatkapitánynak. (Az állandó kapitány, Szabó Szilárd nem volt benne a kezdőben azon a találkozón.) Így a játékvezető megkért, hogy jelöljek ki egy első helyettest, aki helyettem csapatkapitányként kommunikálhat vele, illetve jelöljem meg azt is, hogy ki lesz a második helyettes arra az esetre, ha az elsőt lecserélnénk. Mi Zsoldos Ákost jelöltük ki arra a feladatra, hogy helyettem tartsa a játékvezetővel a kapcsolatot, kapcsolattartónak. Ezt követően én is és az Ákos is leültünk a játékvezetővel, aki újra tartott egy gyorstalpalót az új szabályokról, így tehát alaposan felkészítve futottunk neki az első idei tétmeccsnek. Teljesen korrekt és érthető tájékoztatást kaptunk tehát a meccs előtt – mondta Lengyel Péter.
Az MLSZ közleménye megjegyzi, hogy ez az új szemlélet nemcsak a játékvezetők védelmét szolgálja, hanem a mérkőzések hangulatának javítását is. A játékvezető és a csapatkapitány közötti szorosabb együttműködés, összhang segíthet a sportszerűség és a tisztelet légkörének megteremtésében, ami a játék egészére is pozitív hatást gyakorolhat.
A másik fontos szabálymódosítást a játék gyorsítása érdekében hozták meg. A mérkőzés tempójának növelése érdekében ugyanis új időkorlátot vezettek be a kapusok számára: ezentúl legfeljebb nyolc másodpercük van arra, hogy a kézzel birtokolt labdát játékba hozzák. A számlálás akkor kezdődik, amikor a kapus zavaró ellenfél nélkül teljes kontrollt szerez a labda felett. A kapusok támogatása érdekében a játékvezető az utolsó öt másodpercet kézfeltartással, valamint jól hallható visszaszámlálással is jelzi, hogy ezzel segítse a szabály pontos betartását.
Erről is megkérdeztük a Jánoshalma hálóőrét.
– E tekintetben is teljesen korrekten, az előzetesen meghirdetett szabályok szellemében járt el a kupameccsen a játékvezető – tekintett vissza Lengyel Péter. – Tisztában voltam azzal, hogy összesen nyolc másodpercem van, amikor hozzám került a labda. Ilyen alkalmakkor a játékvezető három másodpercet kivárt, majd utána elkezdett öttől visszafelé számolni, hogy jelezze, mikorra kell mindenképpen megszabadulnom a labdától.
Márpedig ilyenkor érdemes megszabadulni a labdától, amennyiben ugyanis a kapus a nyolc másodperc letelte előtt már megkezdte a labda játékba hozatalát – például dobással vagy rúgással –, akkor nem követ el szabálytalanságot. A szabály megszegéséért fokozatos szankciók alkalmazhatók: első esetben szögletrúgás, második alkalommal szögletrúgás és szóbeli figyelmeztetés, harmadik esetben pedig sárga lap jár. Ha az ellenfél akadályozza a kapust a játék újraindításában, közvetett szabadrúgás jár a kapus csapatának.
Fontos szabálymódosítás, hogy kapus által dobott labda esetén a leshelyzet megítéléséhez az utolsó kontaktust kell figyelembe venni – vagyis nem a dobás pillanata, hanem az utolsó érintés momentuma lesz meghatározó a les megítélésénél.
Egyértelműsítették az eljárásokat néhány különleges szituációra is
Az IFAB a 9. szabály (A labda játékban és játékon kívül) kapcsán egyértelműsítette, hogy amennyiben egy csapatvezető, csere-, lecserélt, kiállított játékos vagy ideiglenesen a játéktéren kívül tartózkodó játékos érinti a játékteret éppen elhagyó labdát, és a beavatkozás nem volt szándékos vagy sportszerűtlen, a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni, fegyelmezési szankció kiszabása nélkül. Ez a szabály a véletlen érintések kezelését teszi világossá, kiemelve, hogy a nem szándékos cselekedetek esetén nincs helye a korábbi közvetlen vagy akár büntetőrúgással való büntetésnek, ugyanakkor a játék folyamatosságát biztosítani kell a megfelelő újraindítással.
A labdaejtés eljárása is pontosításra került (8. szabály). Ha a játék megszakítása a büntetőterületen belül történt, akkor a labda a kapushoz kerül vissza. Ha a megszakítás a büntetőterületen kívül történt, a játékot annak a játékosnak a javára kell újraindítani, aki birtokolta vagy várhatóan birtokolta volna a labdát. Ha ez nem egyértelmű, akkor a labdát utoljára érintő csapat kapja a labdaejtést.
A ritkán előforduló, ám vitás szituációk egyike a büntetőrúgás közben történő kettős érintés. Az IFAB rendelkezései alapján, ha a rúgó játékos véletlenül mindkét lábával érinti a labdát – például megcsúszik –, és a rúgás sikeres, a büntetőt meg kell ismételni. Sikertelen rúgás esetén közvetett szabadrúgás következik. Tizenegyespárbajban az ilyen kísérletet kihagyottnak kell tekinteni, de ha gól született, akkor a rúgást természetesen ebben az esetben is meg kell ismételni. Szándékos kettős érintés – amikor a játékos tudatosan érinti kétszer egymás után a labdát, vagy egyszerre rúgja meg két lábbal – szintén közvetett szabadrúgást, büntetőpárbaj esetén pedig érvénytelenítést von maga után.
A bevezetett szabálymódosítások és új irányelvek célja világos és egységes: egy olyan labdarúgókultúra kialakítása, ahol a mérkőzések dinamikusabbak, a szabályértelmezés következetes, a játék pedig tiszteletteljes és sportszerű keretek között zajlik.
– Egy olyan közeg kialakítása a cél, ahol a játékosok, edzők és játékvezetők tisztelettel fordulnak egymás felé, a szabályokat következetesen alkalmazzák, és a játék dinamikus, követhető és sportszerű keretek között zajlik – foglalta össze az újítások lényegét Hanacsek Attila.
