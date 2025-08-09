Új szabályok és szigorúbb iránymutatások a magyar futballban

Az új irányelv célja tehát ennek megelőzése. A csapatkapitány felelőssége kiterjed arra is, hogy csapattársai ne közelítsék meg a játékvezetőt, és ne akadályozzák annak kommunikációját. Amennyiben a kapus viseli a kapitányi karszalagot, a csapatnak előre ki kell jelölnie egy mezőnyjátékost, aki ilyen esetekben a játékvezetővel szóba állhat.

– Ez nem tiltás, hanem szemléletváltás. Szeretnénk visszaállítani a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet kultúráját a pályán. Ha a kapitány vagy bármely más játékos megsérti ezt az elvet, figyelmeztetésben kell részesülnie – hangsúlyozta Hanacsek Attila.

Amint Hanacsek is elmondta, ez természetesen nem csak az első három osztályra, azaz az NB I-re, az NB II.-re és az NB III.-ra vonatkozik, hanem az alsóbb osztályokban is ez lesz az irányvonal.

A Jánoshalma már találkozott az új szabállyal

Azok a Bács-Kiskun vármegyei csapatok, amelyek a Magyar Kupában pályára léptek, már találkoztak az új szabállyal és annak alkalmazásával, a játékvezetők ugyanis tájékoztatták a csapatokat az idény első tétmérkőzése előtt. Ez történt Jánoshalmán is, a Jánoshalma–Tiszaföldvár mérkőzés előtt is.

Lengyel Pétertől, aki a Jánoshalma kupameccsén a csapatkapitányi karszalagot viselte, először az iránt érdeklődtünk, hogy a kupameccset megelőzően hallott-e a szabályváltozásról.

A szabályváltozás nem érte felkészületlenül a csapatot

– Igen, és nem csak én, hanem az egész csapat – válaszolta Lengyel Péter, a Jánoshalma kapusa. – A felkészülési időszak elején ugyanis Baján játszottunk egy edzőmérkőzést, azt a meccset Borbényi Miklós Bence vezette. Ő az előtt a találkozó előtt bejött az öltözőnkbe, és felajánlotta, hogy szívesen tájékoztat nem csak engem, hanem az egész csapatot az életbe lépő új szabályokról. Mi kíváncsian és készséggel meghallgattuk, így tehát a változások már nem értek minket felkészületlenül, amikor jött az első tétmérkőzés, a Magyar Kupa mérkőzés. És engem sem ért felkészületlenül, amikor a technikai vezetőnk, Sarok Attila már a bemelegítés előtt szólt, hogy a játékvezető szeretne velem beszélni, és már azt is üzente, hogy hívjam be magammal azt is, aki a csapatkapitány-helyettes lesz a pályán. A játékvezető ugyanis a leadott jegyzőkönyvben látta, hogy én vagyok a kapus, és azt is, hogy engem jelöltek ki erre a mérkőzésre csapatkapitánynak. (Az állandó kapitány, Szabó Szilárd nem volt benne a kezdőben azon a találkozón.) Így a játékvezető megkért, hogy jelöljek ki egy első helyettest, aki helyettem csapatkapitányként kommunikálhat vele, illetve jelöljem meg azt is, hogy ki lesz a második helyettes arra az esetre, ha az elsőt lecserélnénk. Mi Zsoldos Ákost jelöltük ki arra a feladatra, hogy helyettem tartsa a játékvezetővel a kapcsolatot, kapcsolattartónak. Ezt követően én is és az Ákos is leültünk a játékvezetővel, aki újra tartott egy gyorstalpalót az új szabályokról, így tehát alaposan felkészítve futottunk neki az első idei tétmeccsnek. Teljesen korrekt és érthető tájékoztatást kaptunk tehát a meccs előtt – mondta Lengyel Péter.