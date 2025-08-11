A mentőkért mozdult meg Szabadszállás

Rekordszámú induló sorakozott föl Szabadszálláson, hogy elinduljon a Mentőkért mozog a Szállás rendezvényen. A több, mint 160 sportoló az ország 26 települését képviselte, és még Hollandiából is érkeztek a rendezvényre.

Elrajtolt a 400 méteres mezőny a Szabadszálláson.

Fotó: Arany László, Varga Péter / Forrás: Mentőkért mozog a Szállás

A reggeli első futam a kicsik 400 méteres távja volt, 8 óra 30 perckor rajtolt el a gyermeksereg. A legtöbb gyermek a szüleivel közösen teljesítette a távot. Az első futamnál még nem hagyta el a mezőny a vásárteret. Az úgynevezett városi távokon 9 órától indult el a verseny. Elsőként a 2 kilométeres táv mezőnye rajtolt el 9 órakor, őket követte a 21 kilométeres táv mezőnye, majd a 6 kilométert és 10 kilométert futók illetve kerékpározók indultak el, hogy teljesítsék a vállalt távolságot. Ez mindenkinek sikerült, utoljára természetesen a leghosszabb, a 21 kilométeres távon indulók érkeztek be, éppen időben, a 12 órára tervezett eredményhirdetésre.

Rekordszámú induló Szabadszálláson

– A 21 kilométeres mezőnyben indult Szível Csaba, aki történetesen éppen a verseny napján ünnepelte a születésnapját. Őt a versenyen egyébként szintén elinduló - sőt, nem csak hogy elinduló, hanem a 21 kilométeres távot megnyerő - felesége köszöntötte a 21 kilométeres táv befutóját követően egy születésnapi tortával – sorolta az érdekességeket Asbóth György, az esemény főszervezője.

– A Szabadszállási Gyalogló Klub tagjai is részt vettek a jótékonysági rendezvényen, ők a 6 kilométeres távot gyalogolták végig. A sportnapon reggeltől egészen a zárásig Szűcs Sándor sütötte a kenyérlángost, és az egyik mentőápoló bajtárs, Üveges Ádám segítségével a reanimációt is gyakorolhattak az érdeklődők. Csontos Imre futóedző, a saját maga által kifejlesztett futócipőhöz adott a helyszínen teszt lehetőséget – mondta Asbóth György.

Eredmények:

2 km, női: 1. Varga Meredisz, 2. Szűcs-Édl Anett, 3. Horváth Anilla.

2 km, férfi: 1.Horváth Alen, 2. Keresztes Ádám, 3. Hajdú István.

6 km, női: 1.Varga Nédea, 2. Vikor Valéria, 3. Baranyi Éva.

6 km, férfi: 1. Csontos Imre, 2. Vegán Viktor, 3. Juhász Tamás.

10 km, női 1: Haris Regina, 2. Földesné Benics Ildikó, 3. Kengyel Orsolya.