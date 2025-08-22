Labdarúgás 1 órája

A vármegye három Északi csoportjának az őszi sorsolása

Szombaton megkezdődik a 2025/26-os bajnokság a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában. A tizenöt csapatos ligában az utolsó fordulót a november 29-30-i hétvégén rendezik meg. Összeállításunkban a teljes őszi idény sorsolását megtalálhatják.

Cikkünkben összefoglaltuk a vármegye három Északi csoport őszi sorsolását. Íme a vármegye három sorsolása. A képen a tavalyi ezüstérmes Fülöpszállás gárdája

Forrás: Fülöpszállási SE Vármegyei harmadosztályú bajnokság, Északi csoport, őszi sorsolás 1. forduló Augusztus 23., szombat, 17.30: Fülöpszállási SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Katonatelepi SE-Pálmonostora SE, Szabadszállás VSE-Izsáki Építő SE, Tiszaalpári SE-Helvéciai SE, TMSE Tiszaug-Kerekegyházi SE II., Vasutas SK-Fülöpjakab SE, Ladánybenei LC-Ballószögi FK. 2. forduló Augusztus 30., szombat, 17.30: Ballószögi FK-Vasutas SK, Fülöpjakab SE-TMSE Tiszaug, Helvéciai SE-Szabadszállás VSE, Izsáki Építő SE-Katonatelepi SE, Pálmonostora SE-Jakabszállás KSE. Augusztus 31., vasárnap, 17.30: Kerekegyházi SE II.-Tiszaalpári SE, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Ladánybenei LC. 3. forduló Szeptember 6., szombat, 16.00: Jakabszállás KSE-Izsáki Építő SE. 16.30: Fülöpszállási SE-Pálmonostora SE, Katonatelepi SE-Helvéciai SE, Szabadszállás VSE-Kerekegyházi SE II., Tiszaalpári SE-Fülöpjakab SE, TMSE Tiszaug-Ballószögi FK, Vasutas SK-Ladánybenei LC. 4. forduló Szeptember 13., szombat, 16.30: Vasutas SK-SC Hírös-Ép Egyesület II., Ladánybenei LC-TMSE Tiszaug, Ballószögi FK-Tiszaalpári SE, Fülöpjakab SE-Szabadszállás VSE, Helvéciai SE-Jakabszállás KSE, Izsáki Építő SE-Fülöpszállási SE. Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Kerekegyházi SE II.-Katonatelepi SE. 5. forduló Szeptember 20., szombat, 16.00: Fülöpszállási SE-Helvéciai SE, Jakabszállás KSE-Kerekegyházi SE II., Katonatelepi SE-Fülöpjakab SE, Szabadszállás VSE-Ballószögi FK, Tiszaalpári SE-Ladánybenei LC, TMSE Tiszaug-Vasutas SK. Szeptember 21., vasárnap, 16.00: SC Hírös-Ép Egyesület II.-Pálmonostora SE. 6. forduló Szeptember 27., szombat, 16.00: TMSE Tiszaug-SC Hírös-Ép Egyesület II., Vasutas SK-Tiszaalpári SE, Ladánybenei LC-Szabadszállás VSE, Ballószögi FK-Katonatelepi SE, Fülöpjakab SE-Jakabszállás KSE, Izsáki Építő SE-Pálmonostora SE. Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Kerekegyházi SE II.-Fülöpszállási SE. 7. forduló Október 4., szombat, 15.00: Fülöpszállási SE-Fülöpjakab SE, Jakabszállás KSE-Ballószögi FK, Katonatelepi SE-Ladánybenei LC, Szabadszállás VSE-Vasutas SK, Tiszaalpári SE-TMSE Tiszaug, Pálmonostora SE-Helvéciai SE.

Október 5., vasárnap, 15.00: SC Hírös-Ép Egyesület II.-Izsáki Építő SE. 8. forduló Október 11., szombat, 15.00: Tiszaalpári SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., TMSE Tiszaug-Szabadszállás VSE, Vasutas SK-Katonatelepi SE, Ladánybenei LC-Jakabszállás KSE, Ballószögi FK-Fülöpszállási SE, Helvéciai SE-Izsáki Építő SE. Október 12., vasárnap, 15.00: Kerekegyházi SE II.-Pálmonostora SE. 9. forduló Október 19., vasárnap, 14.30: Fülöpszállási SE-Ladánybenei LC, Jakabszállás KSE-Vasutas SK, Katonatelepi SE-TMSE Tiszaug, Szabadszállás VSE-Tiszaalpári SE, Izsáki Építő SE-Kerekegyházi SE II., Pálmonostora SE-Fülöpjakab SE, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Helvéciai SE. 10. forduló Október 25., szombat, 14.30: Szabadszállás VSE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Tiszaalpári SE-Katonatelepi SE, TMSE Tiszaug-Jakabszállás KSE, Vasutas SK-Fülöpszállási SE, Ballószögi FK-Pálmonostora SE, Fülöpjakab SE-Izsáki Építő SE. Október 26., vasárnap, 13.30: Kerekegyházi SE II.-Helvéciai SE. 11. forduló November 1., szombat, 13.30: Fülöpszállási SE-TMSE Tiszaug, Jakabszállás KSE-Tiszaalpári SE, Katonatelepi SE-Szabadszállás VSE, Helvéciai SE-Fülöpjakab SE, Izsáki Építő SE-Ballószögi FK, Pálmonostora SE-Ladánybenei LC. November 2., vasárnap, 13.30: SC Hírös-Ép Egyesület II.-Kerekegyházi SE II. 12. forduló November 8., szombat, 13.30: Katonatelepi SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Szabadszállás VSE-Jakabszállás KSE, Tiszaalpári SE-Fülöpszállási SE, Vasutas SK-Pálmonostora SE, Ladánybenei LC-Izsáki Építő SE, Ballószögi FK-Helvéciai SE, Fülöpjakab SE-Kerekegyházi SE II.. 13. forduló November 15., szombat, 13.00: Fülöpszállási SE-Szabadszállás VSE, Jakabszállás KSE-Katonatelepi SE, Helvéciai SE-Ladánybenei LC, Izsáki Építő SE-Vasutas SK, Pálmonostora SE-TMSE Tiszaug. November 16., vasárnap, 13.00: Kerekegyházi SE II.-Ballószögi FK, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Fülöpjakab SE. 14. forduló November 22., szombat, 13.00: Jakabszállás KSE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Katonatelepi SE-Fülöpszállási SE, Tiszaalpári SE-Pálmonostora SE, TMSE Tiszaug-Izsáki Építő SE, Vasutas SK-Helvéciai SE, Ladánybenei LC-Kerekegyházi SE II., Ballószögi FK-Fülöpjakab SE.

15. forduló November 29., szombat, 13.00: Fülöpszállási SE-Jakabszállás KSE, Fülöpjakab SE-Ladánybenei LC, Helvéciai SE-TMSE Tiszaug, Izsáki Építő SE-Tiszaalpári SE, Pálmonostora SE-Szabadszállás VSE. November 30., vasárnap, 13.00: Kerekegyházi SE II.-Vasutas SK, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Ballószögi FK.