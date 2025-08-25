augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

15 perce

Győzött Kiskőrösön a Soltvadkert

Címkék#vármegye I.#labdarúgás#mérkőzés

A hétvégén elrajtolt a vármegyei első osztályú bajnokság. Az első fordulóban két mérkőzés maradt vasárnapra, a Kiskőrös-Soltvadkert és a Jánoshalma-Baja rangadó.

Vincze Miklós

Szomszédvári derbit vívott a nyitófordulóban a Kiskőrösi LC és a Soltvadkerti TE Soltút. Parádésan sikerült a rajt a vadkertiek számára, 4-0 arányban tudtak győzni Kiskőrösön. Az első két gólt Kovács Péter szerezte – a 7. és a 34. percben talált be a Kis Cápa becenévre hallgató játékos –, Farkas Béla 44. percben szerzett találatával 0-3 lett az első félidő eredménye. A folytatásban még Huszka Bendegúz is beköszönt, így alakult ki a 0-4-es végeredmény.

a soltvadkerti labdarúgók kiskőrösön léptek pályára
A Soltvadkert Kiskőrösre utazott
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az előző idényben a 7. helyen záró – nem mellesleg: vármegyei kupagyőztes – Jánoshalma az 5. helyen zárt Bajai LC gárdáját fogadta a nyitányon. Ha az első félidő után lefújták volna a meccset, maximálisan elégedettek lehettek volna a jankováciak, akkor ugyanis Szalai Szilárd és Karácsony Rajmund góljaival 2-0-ra vezetett a Jánoshalma. (Már a 13. percre kialakult a félidei végeredmény.) Ha csak a második félidő számítana végeredménynek, akkor a Bajai LC csapata bonthatott volna pezsgőt, hiszen azt meg ők nyerték 2-0-ra, a friss igazolás, Béla Dániel és Mezőfi Zsombor góljaival, az utolsó néhány percet emberelőnyben játszva, a hazai Zsoldos Ákos kiállítása miatt. A labdarúgó-mérkőzés eredménye azonban természetesen a két félidő eredményéből tevődik össze, így igazságos döntetlen született. Az eredmény alakulását tekintve azonban minden bizonnyal a Sugó-partiaknak van több okuk örülni az egy pontnak.

 

 

