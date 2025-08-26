Parádés győzelemmel rajtolt a Soltvadkert

Idegenben rúgott négy gól és idegenben rúgott négy gól között óriási tud lenni a különbség. Augusztus 10-én Csólyospáloson is négy gólt rúgott a Soltvadkert, felkészülési mérkőzésen, és a bajnoki rajton sem adta alább a vadkerti támadósor. Mégis a csólyospálosi meccs után szinte tajtékzott a vadkertiek mestere, Huszty Dániel. Az persze nem mindegy, hogy a négy rúgott gól mellé mennyit kap az ember csapata. Csólyospáloson négyet kapott, Kiskőrösön pedig egyet sem. Hogy mennyi mindennel nem volt elégedett Csólyospáloson a szakvezető, azt felsorolni is hosszú lenne, mindenesetre a mentalitással és a megbeszélt taktika betartásával biztosan nem. A kiskőrösi bravúrgyőzelem után azzal kerestük meg, ezúttal mennyire elégedett a csapatával.

A soltvadkerti gárda üdvözli a szurkolókat a kiskőrösi rangadó előtt

Fotó: Filus Tibor

– Szerencsére sikerült jól felkészülnünk a Kiskőrös csapatából – mondta Huszty Dániel. - Ismertük az erősségeiket, ezért egy kicsit változtattunk a saját játékunkon, ami végül kifizetődött. Tudtuk, hogy a rangadóhoz méltó módon rendkívül szervezett csapat fogad majd minket, így a gyors oldalváltásokra helyeztük a hangsúlyt. A stratégiánk működött, számos helyzetet alakítottunk ki, és ezeket viszonylag jó hatékonysággal ki is használtuk. Ez kulcsfontosságú volt, mert így tudtuk a mérkőzést a saját kezünkben tartani.

Betegségek is nehezítették a Soltvadkert bajnoki hetét

Pedig a körülmények a meccset megelőző napokban nem voltak éppen ideálisak.

– Ami az ideális felkészülést illeti, sajnos nem mondhatjuk, hogy zökkenőmentes volt a hetünk. A már-már megszokottnak mondható módon a bajnoki hét elején négy játékosunk is megbetegedett, végül közülük hárman vállalták a játékot, ráadásul két másik futballistánk kisebb sérüléssel lépett pályára. Mégis, a körülmények ellenére a fiúk bebizonyították, hogy mire képesek. A mérkőzés után elmondtam nekik, hogy rendkívül büszke vagyok rájuk, különösen, ha azt nézzük, hogy honnan hova jutottunk. Sajnos a felkészülés utolsó két hetében, a Csólyospálos elleni meccstől kezdve a felkészülésünk nem úgy alakult, ahogy azt elvártam, de úgy néz ki, a fiúk az alapos fejmosás után maximálisan azt csinálták, amit kértem tőlük. A következő fordulóban az SC Hírös-Épet fogadjuk, és már a kiskőrösi meccs végén is elmondtam a játékosoknak: ez a bravúr nem ér semmit, ha most hétvégén nem tartjuk otthon a három pontot – mondta Huszty Dániel.