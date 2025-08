Solton izgatottan várják a korai rajtot

A Solti FC vármegyei kupadöntővel zárta az előző idényt, majd nem sokkal később eldőlt, hogy a bajnokságban 7. helyen záró gárda csak a vármegyei harmadosztályban indul a 2025/2026-os idényben. Ez természetesen változásokkal is járt a csapatnál, ennek ellenére izgatottan várják a hétvégi kupameccset a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei élvonalban legutóbb 4. helyen záró Rákóczifalva ellen.

A Solti FC újabb sorozatban mutathatja meg magát

Fotó: Pozsgai Ákos

– Nagy izgalommal várjuk a kupameccset. Azt nem mondom, hogy az esélytelenek nyugalmával, maradjunk annyiban, hogy mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért. Természetesen a győzelem lebeg a szemünk előtt, de ha azt látom, hogy a srácok mindent megtesznek a solti szurkolók előtt a továbbjutásért, akkor már elégedett leszek a lefújás után. Beszéltem ellenfelünk edzőjével, stabil csapatról van szó, de ők is fiatalok, mint mi – mondta Jenei Pál, a Solti FC elnöke.

A Solti FC a harmadosztályban is nagy célokra tör

Az átalakulás kapcsán Jenei Pál elmondta, nem azt nézik, milyen osztályban szerepelnek, hanem azt, hogy a lehető legjobbat hozzák ki a következő idényből is. A keret solti kötődésű játékosokra, illetve fiatalokra fog épülni a következő idényben.

– A solti kötődésű játékosok többsége maradt, illetve ott vannak a 2003-as és 2004-es korosztályok a fiatalok közül, ők alkotják majd a csapat gerincét. Mi nem vármegye III-as csapatként tekintünk magunkra, nem is így kezeljük a dolgokat. A srácok döntöttek végül, hogy legyen ez, lehetett volna egy osztállyal feljebb is, de mivel összevont bajnokság lesz, szerintem jó döntést hoztunk az utazásokat és a szakmai érveket nézve is. Itt akarunk inkább egy stabil és erős csapat lenni, megnyerni akár a bajnokságot is – mondta Jenei Pál a döntés hátteréről és a keretről.

A Solti FC tehát máris megkezdi a szezont, a MOL Magyar Kupa 1. fordulójában szombaton 16 óra 30 perckor fogadja a Rákóczifalva SE-t. A továbbjutás minden párosításban egy mérkőzésen dől el a sorozatban.