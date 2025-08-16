27 perce
Elvitte a Berettyóújfalu a három pontot Kecskemétről
A futsal NB I. alapszakasz második fordulójában hazai meccset vívott a ScoreGoal. A vendégek nagyon magabiztos győzelmet arattak, SG Kecskemét oldalon semmi sem akart összejönni, sem védekezésben, sem támadásban.
Nem kellett egy percet sem várni az első SG Kecskemét lövésre a meccsen, Rutai szabadrúgása azonban elkerülte a rövid felsőt. Gyorsan jött a másik oldalon a válasz is, Rábl kísérlete azonban kijött Krajcsiról. Eseménydús maradt a találkozó, Kovács ment el a bal oldalon, a jól kilépő Petró azonban lábbal hárítani tudott, majd nem sokkal ezután Becsik átlövését is védte. A Berettyó kapus nélküli játékkal próbálkozott ezt követően, de a Kecskemét jól zárta a területeket. A 6. percben Krajcsi indította Birót, aki egy átvétel után a hosszú felső mellé lőtt balról, néhány másodperccel később aztán Hajnal is onnan tüzelt, de mellé ment. Sorjáztak ekkor a kecskeméti lövések, Petrónak Kovács Ádám közeli ziccerét kellett fognia. A másik oldalon az MVFC is betalálhatott volna, Krajcsi azonban megállította Szalmást. A 10. percben aztán megszerezte a vezetést a vendég gárda, egy jó csel után Nagy Imre lőtt a rövidbe (0–1), a kapufáról pattant be kísérlete. Újabb sansz adódott aztán a vendégek előtt egy oldalberúgás után, Nagy Richárd üresen maradt a hatoson, de lövését kivédte Krajcsi. Hét perc volt még a félidőből, amikor Rutai tűzött rá ismét egy szabadrúgást, Petró ismét a helyén volt. A 15. percben hatalmas tűzijáték alakult ki a hazai kapu előtt, ár Krajcsi többször is védett, illetve volt blokk is, Nagy Imre végül hatalmas gólt zúdított a léc alá (0–2). Több átlövéssel is próbálkozott ezután a ScoreGoal, Kovács Ádámé volt a legveszélyesebb, de az sem talált kaput. Nem értek véget a hazai megpróbáltatások, a 18. percben Rábl egy jó átvétellel lefordult emberéről, majd okosan pöccintette el a játékszert Krajcsi lábai mellett (0–3).
Az SG Kecskemét nem tudott felállni
Megnyomta a második félidő elejét a ScoreGoal, Juhász sistergős lövése viszont a léc fölé szállt. Átmenetekre rendezkedett be az MVFC, Szalmás próbálkozott is kontrából, kaput ő sem talált. Rábl előtt adódott aztán helyzet alig négy minutum elteltével, de Krajcsiba lőtte. A másik kapunál Öreglaki húzott befelé jobbról, de nem találta el jó, így kapu mellé gurult a labda. A Berettyó támadásaiban is benne volt a gól, Magyar kapott bele egy centerezésbe, de Krajcsi lábbal védett. A kecskeméti kapus a játékba is egyre többször belépett, lövése is volt, ám ez is fölé szállt. A 28. percben tovább növelte előnyét a Berettyóújfalu, Szabó Lajos indult befelé jobbról, majd ballal kilőtte a kapu jobb oldalát (0–4). Semmi nem akart összejönni a hazaiaknak, Petró mindent fogott, Bencsik jól helyezett lövését, ekkor már kapus nélküli játékra váltott a ScoreGoal. Rutai lőtt, Öreglaki ismételt, ám a kapus ekkor is a helyén volt. A végén már a szépítésért küzdött a hazai gárda, ám ez sem jött össze, a vendégek így magabiztosan nyertek, ráadásul Nagy Imre egy egészpályás góllal zárta le a meccset, mesterhármasig jutva (0–5).
Koós Károly értékelése: – Megint új arcát mutatta a csapat, nem volt ránk jellemző eddig, hogy könnyű gólokat kapjunk, ezek egyéni hibákból fakadtak, ellenfelünk ezt ki is használta. Le kell vonni a konzekvenciát, a leginkább az zavar, hogy négyszer húsz perc alatt nem tudtunk gól rúgni, valahogy ott a gólzónában elfogyunk. Ezen mindenképpen dolgozni kell. Vélhetően hasonló meccsek várnak ránk, de az első két találkozón egy pici szerencsénk se volt, hogy egy kis önbizalmat tudjunk meríteni. Végig mentünk az eredmény után, próbáltunk gólt elérni, de nem sikerült.
SG Kecskemét – MVFC Berettyóújfalu 0–5 (0–3)
Kecskemét. V: Zimonyi (Kiss, Mózsa)
SGK: Krajcsi – Biró, Kovács M., Bencsik, Rutai. Csere: Hajnal V., Lehotai, Hajnal N., Öreglaki, Juhász D., Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly
MVFC: Petró – Nagy I., Szabó L., Rábl, Nagy R. Csere: Mezei, Hudák, Szalmás, Magyar, Szabó P. Vezetőedző: Turzó József
Gól: Nagy I. (10., 15., 40.), Rábl (18.), Szabó L. (28.)
