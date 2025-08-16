Elvitte a Berettyóújfalu a három pontot Kecskemétről

Nem kellett egy percet sem várni az első SG Kecskemét lövésre a meccsen, Rutai szabadrúgása azonban elkerülte a rövid felsőt. Gyorsan jött a másik oldalon a válasz is, Rábl kísérlete azonban kijött Krajcsiról. Eseménydús maradt a találkozó, Kovács ment el a bal oldalon, a jól kilépő Petró azonban lábbal hárítani tudott, majd nem sokkal ezután Becsik átlövését is védte. A Berettyó kapus nélküli játékkal próbálkozott ezt követően, de a Kecskemét jól zárta a területeket. A 6. percben Krajcsi indította Birót, aki egy átvétel után a hosszú felső mellé lőtt balról, néhány másodperccel később aztán Hajnal is onnan tüzelt, de mellé ment. Sorjáztak ekkor a kecskeméti lövések, Petrónak Kovács Ádám közeli ziccerét kellett fognia. A másik oldalon az MVFC is betalálhatott volna, Krajcsi azonban megállította Szalmást. A 10. percben aztán megszerezte a vezetést a vendég gárda, egy jó csel után Nagy Imre lőtt a rövidbe (0–1), a kapufáról pattant be kísérlete. Újabb sansz adódott aztán a vendégek előtt egy oldalberúgás után, Nagy Richárd üresen maradt a hatoson, de lövését kivédte Krajcsi. Hét perc volt még a félidőből, amikor Rutai tűzött rá ismét egy szabadrúgást, Petró ismét a helyén volt. A 15. percben hatalmas tűzijáték alakult ki a hazai kapu előtt, ár Krajcsi többször is védett, illetve volt blokk is, Nagy Imre végül hatalmas gólt zúdított a léc alá (0–2). Több átlövéssel is próbálkozott ezután a ScoreGoal, Kovács Ádámé volt a legveszélyesebb, de az sem talált kaput. Nem értek véget a hazai megpróbáltatások, a 18. percben Rábl egy jó átvétellel lefordult emberéről, majd okosan pöccintette el a játékszert Krajcsi lábai mellett (0–3).

Az SG Kecskemét nagy pofont kapott

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Az SG Kecskemét nem tudott felállni

Megnyomta a második félidő elejét a ScoreGoal, Juhász sistergős lövése viszont a léc fölé szállt. Átmenetekre rendezkedett be az MVFC, Szalmás próbálkozott is kontrából, kaput ő sem talált. Rábl előtt adódott aztán helyzet alig négy minutum elteltével, de Krajcsiba lőtte. A másik kapunál Öreglaki húzott befelé jobbról, de nem találta el jó, így kapu mellé gurult a labda. A Berettyó támadásaiban is benne volt a gól, Magyar kapott bele egy centerezésbe, de Krajcsi lábbal védett. A kecskeméti kapus a játékba is egyre többször belépett, lövése is volt, ám ez is fölé szállt. A 28. percben tovább növelte előnyét a Berettyóújfalu, Szabó Lajos indult befelé jobbról, majd ballal kilőtte a kapu jobb oldalát (0–4). Semmi nem akart összejönni a hazaiaknak, Petró mindent fogott, Bencsik jól helyezett lövését, ekkor már kapus nélküli játékra váltott a ScoreGoal. Rutai lőtt, Öreglaki ismételt, ám a kapus ekkor is a helyén volt. A végén már a szépítésért küzdött a hazai gárda, ám ez sem jött össze, a vendégek így magabiztosan nyertek, ráadásul Nagy Imre egy egészpályás góllal zárta le a meccset, mesterhármasig jutva (0–5).