A kupagyőztest fogadja az SG Kecskemét

Az előző idény kupagyőztese nagyobb átalakuláson esett át a nyáron, több játékos távozott, illetve sok is érkezett. Az MVFC nem kezdett jól, hiszen hazai pályán gólzáporos derbin, az utolsó percben kapott góllal maradt alul 4–3-ra az Aramis ellenében. Kecskeméti szempontból is bőven van teendő, hiszen az újonc H.O.P.E. Futsal otthonában elszenvedett 1–0-os vereség nem várt meglepetés volt. Ahogy a tavalyi kupagyőztes, a tavalyi ezüstérmes is átalakult nyáron, így mindkét csapat az építkezés fázisában van jelenleg. Hazai oldalon egy nagy hiányzó is biztosan lesz, hiszen Fekete Márkot a rajton kiállították, így eltiltását tölti majd az SG Kecskemét kiválósága.

Az SG Kecskemét rangadót vív otthon

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Az SG Kecskemét javítani akar

Koós Károly az idény első hazai bajnokiján szeretné, ha javítani tudta a ScoreGoal:

– Az első mérkőzés finoman szólva sem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, ezt a héten átbeszéltük. A nehézséget kezelni kell, nem megfutamodni előle, bízom benne, hogy a csapat is úgy áll hozzá, hogy hazai közönség előtt javítani szeretne. A Berettyóújfalu sem rajtolt jól otthon, így biztos vagyok benne, hogy nekik is ez a céljuk. Ki-ki mérkőzésre számítok, amiből reményeim szerint mi jövünk majd ki jobban. Hasonló helyzetben van ellenfelünk is, mint mi, nyáron átalakult a keretük, az új játékosok beépítése még folyamatban van. Maga a játékfilozófiájuk nem változott, de érthető okokból a játékban vannak még hibák. A már említett filozófiára is megvan az ellenszer, noha Fekete Márkot pótolnunk kell, hiszen eltiltását tölti majd. Meg kell oldanunk ezt a feladatot és nyernünk kell itthon – mondta Koós Károly vezetőedző.

