A kupagyőztest fogadja az SG Kecskemét

Az NB I. alapszakasz 2. fordulójában első hazai meccsét vívja az ScoreGoal, az ellenfél az MVFC Berettyóújfalu lesz péntek este a Messzi István Sportcsarnokban. A tavalyi ezüstérmes és kupagyőztes csatája során mindkét gárda kiköszörülné az első fordulóban elszenvedett csorbát. Az SG Kecskemét az újonctól kapott ki legutóbb.

Nyitray András

Az előző idény kupagyőztese nagyobb átalakuláson esett át a nyáron, több játékos távozott, illetve sok is érkezett. Az MVFC nem kezdett jól, hiszen hazai pályán gólzáporos derbin, az utolsó percben kapott góllal maradt alul 4–3-ra az Aramis ellenében. Kecskeméti szempontból is bőven van teendő, hiszen az újonc H.O.P.E. Futsal otthonában elszenvedett 1–0-os vereség nem várt meglepetés volt. Ahogy a tavalyi kupagyőztes, a tavalyi ezüstérmes is átalakult nyáron, így mindkét csapat az építkezés fázisában van jelenleg. Hazai oldalon egy nagy hiányzó is biztosan lesz, hiszen Fekete Márkot a rajton kiállították, így eltiltását tölti majd az SG Kecskemét kiválósága. 

Az SG Kecskemét rangadót vív otthon, javítani akarnak,
Az SG Kecskemét rangadót vív otthon
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Az SG Kecskemét javítani akar

Koós Károly az idény első hazai bajnokiján szeretné, ha javítani tudta a ScoreGoal

– Az első mérkőzés finoman szólva sem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, ezt a héten átbeszéltük. A nehézséget kezelni kell, nem megfutamodni előle, bízom benne, hogy a csapat is úgy áll hozzá, hogy hazai közönség előtt javítani szeretne. A Berettyóújfalu sem rajtolt jól otthon, így biztos vagyok benne, hogy nekik is ez a céljuk. Ki-ki mérkőzésre számítok, amiből reményeim szerint mi jövünk majd ki jobban. Hasonló helyzetben van ellenfelünk is, mint mi, nyáron átalakult a keretük, az új játékosok beépítése még folyamatban van. Maga a játékfilozófiájuk nem változott, de érthető okokból a játékban vannak még hibák. A már említett filozófiára is megvan az ellenszer, noha Fekete Márkot pótolnunk kell, hiszen eltiltását tölti majd. Meg kell oldanunk ezt a feladatot és nyernünk kell itthon – mondta Koós Károly vezetőedző. 
 

 

 

