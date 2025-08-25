Első pontjaira hajt az MFA ellen a ScoreGoal

Gyengén kezdte az új idényt a nyári nagy átalakulás után az SG Kecskemét, ami még az előzmények tükrében is meglepőnek mondható. Az újonc H.O.P.E. elleni 1–0-os vereség abszolút nem várt kategória, míg a Berettyóújfalu ellen semmi sem jött össze hazai pályán Koós Károly tanítványainak, akik mindkét kapu előtt tanácstalannak bizonyultak. A 0–5-ös vereség a klub NB I-es történetének egyik legfájóbb pillanata volt.

Az SG Kecskemét pontokra hajt

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az igazán nagy bajként a csapat vezetőedzője is azt emelte ki, hogy négyszer húsz percen át maradtak gólképtelenek, eközben ráadásul hátul is könnyű hibákat követtek el.

A Magyar Futsal Akadémia sem szerzett még pontot, elsőre 5–2-re kapott k ia címvédő Veszprémtől, majd 4–3-ra az Aramis otthonában, amik azért vállalható eredmények egyelőre. A felkészülés alatt egyébként két gárda találkozott már, akkor a kecskemétiek 5–1-re nyerni tudtak.

A válogatott összetartás miatt csak csütörtökön tudtak teljes létszámmal dolgozni a kék oroszlánok, viszont az pozitívum, hogy mindenki egészségesen tért vissza Telkiből.

Az SG Kecskemét nehéz bajnoki meccsre számíthat

Koós Károly és csapata természetesen javítani szeretne az első két kör eredményei után:

– Nem úgy indult a szezon, ahogy szerettük volna. Természetesen szeretnénk kiköszörülni a csorbát. Nem lesz könnyű dolgunk az MFA ellen sem, minden mérkőzésen meg kell harcolni a pontokért. Ellenfelünk fiatal, lendületes gárda, ezt a pár héttel ezelőtti edzőmeccsen is megtapasztalhattuk. A legfontosabb, hogy félre kell tenni a múltbéli dolgokat, és az aktuális feladatra kell koncentrálni, mert csak ez vezethet sikerre – mondta a ScoreGoal edzője.

A mérkőzés hétfőn 19 órakor kezdődik a SPORT11 Sport és Szabadidőközpontban a fővárosban.