Hétfőn kezdi az idényt a ScoreGoal

Az SG Kecskemét körül az előző szezon vége óta sok bizonytalanság volt, már a nevezés is kérdéses volt a következő NB I-es idényre, július elejére azonban konszolidálódott a klub háttere, így elhárultak az akadályok. A keret ugyanakkor némileg átalakult az utóbbi két idény ezüstérmesénél, alapemberek távoztak, akiket természetesen pótolni is kellett, illetve Marko Gavrilovic sportigazgató munkáját Koós Károly viheti tovább.

Az SG Kecskemét idegenben kezd

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– A kezdeti bizonytalanság után szépen kialakult a keret. Köszönhető ez annak is, hogy a régi játékosok közül többen a maradás mellett döntöttek. Tudtuk így azt a munkát folytatni, amelyet Marko Gavrilovic kezdett meg. Ebben hiszek is, hogy a jó dolgokat, amiket itt hagyott, azokat vinnünk kell tovább. Nyitott szemmel járva találtuk meg a visszatérőket, új igazolásokat. Így igazából egy jó három hete dolgozunk együtt. Nem vagyunk még kész, de mivel a válogatott összetartások miatt meg lesz törve a bajnokság kezdete, így van időnk még csiszolni a játékunkat. Persze az némi nehézséget fog okozni, hogy akik ott lesznek, nem tudnak velünk gyakorolni. Büszkék vagyunk rá, hogy most is hat válogatott meghívó érkezett – mondta Koós Károly vezetőedző.

Az SG Kecskemét a rutinra építhet a rajton

Az újonc H.O.P.E. Futsal teljesen sötét lónak számít, így nem volt könnyű feltérképezni az ellenfelet. Ennek ellenére Koós Károly bízik benne, hogy az évek alatt megszerzett rutin megfelelő alapot ad ahhoz, hogy győztesen térjenek haza.

– Ellenfelünk kerete is jelentősen átalakult, nehéz volt feltérképezni őket. Úgy gondolom, hogy a saját játékunkkal kell foglalkozni. Van annyira rutinos a csapatunk, hogy ezt a feladatot meg kell tudnunk oldani. Győzni szeretnénk mindenképpen, de biztosan meg fogják nehezíteni dolgunkat a motivált újoncok, így maximális koncentráció kell az egész mérkőzés során – tette hozzá Koós Károly.

A mérkőzés hétfőn 20 óra 30 perckor kezdődik Gyálon.