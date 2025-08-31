Súlyos fejsérülését követően Karácsony Rajmundot kórházban ápolják

A második félidő 62. percében történt a sajnálatos eset, amikor a Jánoshalma egyik játékosa súlyos fejsérülést szenvedett. Karácsony Rajmund a tizenhatoson belül ütközött Nagy Szabolccsal, a kiskunfélegyháziak kapusával. A hazai portás már fogta a labdát, de olyan szerencsétlenül találkoztak, hogy a kapus térde eltalálta a jánoshalmi játékos fejét, aki az ütés következtében azonnal elvesztette az eszméletét.

Karácsony Rajmundot súlyos fejsérüléssel szállították a kórházba

Fotó: Szentirmay Tamás

– Szerencsére ott volt a pálya szélén az egészségügyi téren alapos tudással rendelkező, nélkülözhetetlen és fontos tapasztalatokkal bíró gyúrónk, Botka Csaba – tekintett vissza az esetet követő eseményekre Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője. – Ő látott már egyet mást, jelen esetben is a higgadtságát maximálisan megőrizve, a környezete számára is példamutató lélekjelenléttel reagált, és a helyzet súlyosságát a kívülállók számára is meggyőző határozottsággal jelezte, hogy itt bizony mentőre van szükség, méghozzá azonnal.

A mentő hamarosan be is futott, és Karácsony Rajmundot beszállították a kecskeméti kórházba. A mentőben Horváth Mihály, a Jánoshalmi SE elnöke kísérte. A sürgősségin azonnal CT-vizsgálatot végeztek a játékoson. A CT-vizsgálattal megállapították, hogy agyrázkódást szenvedett, és agyi bevérzése van. Az állapota megkívánja a további megfigyelést, így néhány napig mindenképpen benntartják. Bőven elképzelhető, hogy a bevérzés magától fölszívódik, amennyiben nem, akkor a játékost szakszerűen ellátó személyzet készen áll az újabb beavatkozásra. Mire a vizsgálat lezajlott, akkorra már beért a kecskeméti kórházba Renner Tibor, a Jánoshalmi SE elnökségi tagja és Sarok Attila, a csapat technikai vezetője is. Sarok Attila kérdésünkre elmondta, hogy a játékos az esetre és az utána történtekre egyáltalán nem emlékszik.

Vasárnap az egyik csapattársa, Szalai Szilárd látogatta meg a labdarúgót. Szalai Szilárd arról számolt be a jánoshalmi vezetőknek, hogy Karácsony Rajmund most már jól érzi magát, magánál van, és reménykedik abban, hogy mielőbb hazatérhet.