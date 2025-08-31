augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Súlyos fejsérülését követően Karácsony Rajmundot kórházban ápolják

Címkék#Jánoshalmi SE#labdarúgás#sérülés

Szombaton délután rendezték a vármegyei első osztályú bajnokságban a Kiskunfélegyháza-Jánoshalma mérkőzést. A találkozó második félidejében súlyos fejsérülést szenvedett a Jánoshalma játékosa, Karácsony Rajmund. A játékos jelenleg is a kecskeméti kórházban tartózkodik, megfigyelés alatt tartják.

Vincze Miklós

A második félidő 62. percében történt a sajnálatos eset, amikor a Jánoshalma egyik játékosa súlyos fejsérülést szenvedett. Karácsony Rajmund a tizenhatoson belül ütközött Nagy Szabolccsal, a kiskunfélegyháziak kapusával. A hazai portás már fogta a labdát, de olyan szerencsétlenül találkoztak, hogy a kapus térde eltalálta a jánoshalmi játékos fejét, aki az ütés következtében azonnal elvesztette az eszméletét

Karácsony Rajmundot fejsérülés miatt a mentők kórházba szállítják
Karácsony Rajmundot súlyos fejsérüléssel szállították a kórházba
Fotó: Szentirmay Tamás

Súlyos fejsérülés miatt kórházba került Karácsony Rajmund

– Szerencsére ott volt a pálya szélén az egészségügyi téren alapos tudással rendelkező, nélkülözhetetlen és fontos tapasztalatokkal bíró gyúrónk, Botka Csaba – tekintett vissza az esetet követő eseményekre Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője. – Ő látott már egyet mást, jelen esetben is a higgadtságát maximálisan megőrizve, a környezete számára is példamutató lélekjelenléttel reagált, és a helyzet súlyosságát a kívülállók számára is meggyőző határozottsággal jelezte, hogy itt bizony mentőre van szükség, méghozzá azonnal.

A mentő hamarosan be is futott, és Karácsony Rajmundot beszállították a kecskeméti kórházba. A mentőben Horváth Mihály, a Jánoshalmi SE elnöke kísérte. A sürgősségin azonnal CT-vizsgálatot végeztek a játékoson. A CT-vizsgálattal megállapították, hogy agyrázkódást szenvedett, és agyi bevérzése van. Az állapota megkívánja a további megfigyelést, így néhány napig mindenképpen benntartják. Bőven elképzelhető, hogy a bevérzés magától fölszívódik, amennyiben nem, akkor a játékost szakszerűen ellátó személyzet készen áll az újabb beavatkozásra. Mire a vizsgálat lezajlott, akkorra már beért a kecskeméti kórházba Renner Tibor, a Jánoshalmi SE elnökségi tagja és Sarok Attila, a csapat technikai vezetője is. Sarok Attila kérdésünkre elmondta, hogy a játékos az esetre és az utána történtekre egyáltalán nem emlékszik.

Vasárnap az egyik csapattársa, Szalai Szilárd látogatta meg a labdarúgót. Szalai Szilárd arról számolt be a jánoshalmi vezetőknek, hogy Karácsony Rajmund most már jól érzi magát, magánál van, és reménykedik abban, hogy mielőbb hazatérhet.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu