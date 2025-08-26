Győzött az MFA vendégeként a ScoreGoal Kecskemét

Ahogyan arra számítani lehetett, a tavaly ezüstérmet szerző ScoreGoal Kecskemét ragadta magához a kezdeményezést. Sorra alakították ki a lehetőségeket a kék oroszlánok, ám a hazai kapus kiválóan védett, vagy pedig a kapufa segítette ki amikor már verve volt. Az első tíz percben alig jutott el helyzetig a Magyar Futsal Akadémia, ám utána élesebb lett a játékuk, és Krajcsinak is védéseket kellett bemutatnia. A félidőig nem esett találat, így végül gól nélküli döntetlen állás mellett vonultak az öltözőkbe a felek.

A ScoreGoal Kecskemét csapata az MFA elleni mérkőzést követően.

Forrás: ScoreGoal Kecskemét

A folytatásban már rögtön az elején megtört a jég, Fekete Márk rezgette meg a hálót, ezzel vezetést szerezve a Kecskemétnek, 0-1. Érezhető volt, hogy az eddigi gólképtelenség terhe lehullott a hírös városi vállakról, és nem sokkal később már Öreglaki növelte az előnyt, 0-2. Továbbra is kreatívan és koncentráltan játszottak Koós Károly tanítványai, és ennek köszönhetően a megzavarodott házigazdát három gyors góllal büntették. Előbb Juhász lőtt a lábak között a kapuba, majd Rutai passzaiból Fekete, aztán Bencsik talált be, 0-5. Egy kontrából szépített ugyan az MFA, de erre is volt válaszuk a vendégeknek, Fekete mesterhármasig jutott, ezzel kialakítva az 1-6-os végeredményt.

– Egy feltüzelt, lelkes MFA fogadott bennünket, így azt kaptuk, amire számítottunk – értékelt Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az első játékrészben habár jól játszottunk, de érezhető volt az előző két elvesztett találkozó nyoma. Nem jó döntéseket hoztunk, görcsösek voltunk. Szünetben megbeszéltük a teendőket, és az első rúgott gólunk átszakította a gátakat. Onnantól szerintem nem volt kérdés, hogy melyik csapat fog győzni. Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, mert nem sok csapat tudott volna ilyen bajnoki rajt után felállni. Bízom benne, hogy ez a lendület és eredményesség lesz ránk jellemző a folytatásban is.

Magyar Futsal Akadémia-ScoreGoal Kecskemét Futsal 1-6 (0-0)

Budapest, SPORT 11 Sport és Szabadidőközpont, vezette: Dr. Tóth-Tolnay Annamária, Deme Rajmund, Kondákor Trisztán.

MFA: Nyerges – Módly M., Szabó K., Tarpai, Módly D. Csere: Tóth B., Klacsák, Papp, Nguyen, Véghelyi, Boznánszky, Bokor, Szuabó D., Papp-Kálmán. Vezetőedző: Boznánszky Gábor.