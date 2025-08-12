Vereséggel rajtolt a ScoreGoal

A 2025-26-os bajnoki évadot idegenben, Gyálon kezdte meg a kecskeméti férfi futsalcsapat. Az újonc, maglódi H.O.P.E. együttese, amelynek a neve a Hit, Összetartás, Példamutatás, Erő szavakból áll össze masszív védekezéssel rukkolt elő, és ez a kellemetlen stílus egyáltalán nem feküdt a kék oroszlánoknak, akik nagyobb veszélyt nem tudtak kialakítani a hazai kapura. A 16. perc döntőnek bizonyult a mérkőzésen. Ekkor Fekete Márk megkapta a második sárga lapját, így emberelőnybe került az újonc együttes. A létszámfölényt némi szerencsével gólra is tudtak váltani, az összefutó kecskeméti játékosok mellett a kapuban landolt Molnár kísérlete, 1-0. A szünet után már több kreativitás volt a Kecskemét játékában, büntetőhöz is jutottak a kék oroszlánok, de a kapufa kisegítette a hazai hálóőrt. Nagy elánnal ment, hajtott végig a pontszerzés érdekében a ScoreGoal Kecskemét a lefújásig, ám átütőerő nem volt a hírös városiak játékában, így a három pontot a H.O.P.E. szerezte meg.

vereséggel indított a Scoregoal

Fotó: scoregoal.hu

– Lelkesen játszó ellenfelünk az első félidőben gyakorlatilag megfojtott minket, nem tudtunk veszélyes helyzeteket kialakítani – értékelt Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. - A második etapban már feljavultunk ezen a téren, de ezen a napon semmi se jött össze, még a büntetőt is kihagytuk. Nem hoztunk jó döntéseket a fontos szituációkban, és a kellő tűz sem volt meg. A mentalitáson változtatnunk kell, hogy pénteken a Berettyóújfalu ellen javítani tudjunk a mérlegünkön a Messzi István Sportcsarnokban.

H. O. P. E. Futsal-ScoreGoal Kecskemét Futsal 1-0 (1-0)

Gyál, vezette: Juhász Dávid, Vass István, Urgyán Antal.

H. O. P. E: Bohony – Molnár, Vékei, Milavecz, Fridrich. Csere: Koncsol, Németh, Horváth R., Csóri, Everton, Fellegi, Szabó D., Dos Santos, Rajnai. Vezetőedző: Matyó Máté.

ScoreGoal: Krajcsi – Kovács M., Bencsik, Öreglaki, Rutai. Csere: Hajnal V., Lehotai, Biró, Hajnal N., Juhász, Fekete, Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Molnár a 17. percben.

Kiállítva: Fekete, 16. perc.

Sárga lap: Molnár 26. illetve Kovács Á. 5. perc.