augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az SC Hírös-Ép a Harta legyőzésével jelezte, számolni kell vele

Címkék#Harta#labdarúgás#Patvaros Zsolt#SC Hírös-Ép

A vármegyei I. osztály nyitó fordulójában alaposan megszenvedett az előző idény három dobogósa. Rögtön váratlan vereségbe futott bele a Harta is, mely az SC Hírös-Ép vendégeként maradt pont nélkül.

Nyitray András

A három dobogós közül egyedül a címvédő Tiszakécske tudott nyerni, mely a vártnál nagyobb nehézségek árán, szűk győzelmet aratott a Kiskunfélegyháza ellen. Nem volt ilyen szerencsés már a Kunbaja, mely a KTE II. otthonában kapott ki, de a Harta is vesztesen távozott végül Kecskemétről, miután kikapott az SC Hírös-Ép pályáján. Bár a Harta nem lett gyengébb, annál inkább erősödött a kecskeméti csapat, mely a nyáron Patvaros Zsolt és Gréczi Gábor mellé Farkas Andrást és Urbán Pált is megszerezte többek közt Kiskunfélegyházáról. A négy játékos egyaránt KTE nevelés, és mindannyian futballoztak az NB I-ben, hárman Magyar Kupát nyertek a lilákkal, így nem kérdés, minőségi rutint képviselnek. 

Parázs Benedek jobb oldalt az SC Hírös-Ép egyik játékosa
Parázs Benedek (jobbra) szerezte az SC Hírös-Ép győztes gólját
Fotó: Bús Csaba / archív-fevétel

Az SC Hírös-Ép játéka sokat fejlődött

Ez a rutin sokat is ért a rajton, hiszen a kiélezett meccsen egyetlen gól született, a 69. percben Parázs Benedek döntötte el a hazaiak javára a csatát. Nagy Krisztián vezetőedző természetesen maximálisan elégedett volt játékosaival: 

– Győzelemmel kezdtük az új szezont, nem véletlenül. A Harta biztosan nem erre számított, mint amit látott tőlünk. Úgy tűnt, hogy a biztos három pontért jöttek. Erősödött a keretünk, ez meglátszódott a játékunkon. Mindent jól végrehajtottunk a pályán, jobbak voltunk mezőnyben a meccs teljes egészében. Több helyzetet alakítottunk ki, mint ellenfelünk, jól védekeztünk, ezért azt gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet. Gratulálok a csapatunknak, további sok sikert kívánok a Hartának – mondta az SC Hírös-Ép edzője. 

A kecskemétiek vasárnap Soltvadkerten lépnek pályára, míg a Harta szombaton a Csólyospálost fogadja. Mindkét meccs 17 óra 30 perckor kezdődik. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu