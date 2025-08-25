Az SC Hírös-Ép a Harta legyőzésével jelezte, számolni kell vele

A három dobogós közül egyedül a címvédő Tiszakécske tudott nyerni, mely a vártnál nagyobb nehézségek árán, szűk győzelmet aratott a Kiskunfélegyháza ellen. Nem volt ilyen szerencsés már a Kunbaja, mely a KTE II. otthonában kapott ki, de a Harta is vesztesen távozott végül Kecskemétről, miután kikapott az SC Hírös-Ép pályáján. Bár a Harta nem lett gyengébb, annál inkább erősödött a kecskeméti csapat, mely a nyáron Patvaros Zsolt és Gréczi Gábor mellé Farkas Andrást és Urbán Pált is megszerezte többek közt Kiskunfélegyházáról. A négy játékos egyaránt KTE nevelés, és mindannyian futballoztak az NB I-ben, hárman Magyar Kupát nyertek a lilákkal, így nem kérdés, minőségi rutint képviselnek.

Parázs Benedek (jobbra) szerezte az SC Hírös-Ép győztes gólját

Fotó: Bús Csaba / archív-fevétel

Az SC Hírös-Ép játéka sokat fejlődött

Ez a rutin sokat is ért a rajton, hiszen a kiélezett meccsen egyetlen gól született, a 69. percben Parázs Benedek döntötte el a hazaiak javára a csatát. Nagy Krisztián vezetőedző természetesen maximálisan elégedett volt játékosaival:

– Győzelemmel kezdtük az új szezont, nem véletlenül. A Harta biztosan nem erre számított, mint amit látott tőlünk. Úgy tűnt, hogy a biztos három pontért jöttek. Erősödött a keretünk, ez meglátszódott a játékunkon. Mindent jól végrehajtottunk a pályán, jobbak voltunk mezőnyben a meccs teljes egészében. Több helyzetet alakítottunk ki, mint ellenfelünk, jól védekeztünk, ezért azt gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet. Gratulálok a csapatunknak, további sok sikert kívánok a Hartának – mondta az SC Hírös-Ép edzője.

A kecskemétiek vasárnap Soltvadkerten lépnek pályára, míg a Harta szombaton a Csólyospálost fogadja. Mindkét meccs 17 óra 30 perckor kezdődik.