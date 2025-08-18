augusztus 18., hétfő

Sportlövészet

53 perce

Renner Bálint ezüstérmet szerzett Brnóban

#ezüstérem#Renner Bálint#sportlövészet#verseny

Augusztus 15–17. között rendezte meg a Cseh Sportlövő Szövetség a brnói Grand Prix-t. Az eseményen ezúttal is ott volt a Bács-Kiskun vármegyei Renner Bálint, aki ezüstéremmel térhetett haza.

Vincze Miklós

Akárcsak tavaly, idén is rajthoz állt a brnói sportlövő Grand Prix skeet versenyszámában, junior korosztályban a 18 éves, jánoshalmi születésű sportoló, a kunfehértói KÖSZOLG igazolt versenyzője. Renner Bálint végig remek koncentrációval, jó formában lőtt, aminek köszönhetően ezüstérmet nyert a rangos viadalon.

Renner Bálint ezüstérmet szerzett Brnóban
Renner Bálint ezüstérmet nyert
Fotó: Beküldött fotó

Edzője, Raffaele Bianco kiemelte: tanítványa újabb fontos tapasztalatokat szerzett, és kiváló eredményt ért el egy olyan erős mezőnyben és olyan lőtéren, amely különösen nagy figyelmet és koncentrációt igényel.

– Bravó, büszkék vagyunk rád! Csak így tovább! – tette hozzá az olasz mester.

 

 

