augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

1 órája

A kecskeméti Pap Kata is indul az ökölvívó-világbajnokságon

Címkék#ökölvívás#verseny#Liverpool#világbajnokság

Közel három hét múlva, szeptember 4 és 14. között rendezik meg Liverpoolban az ökölvívó-világbajnokságot. A magyar szövetség 16 ökölvívót nevez a World Boxing első felnőtt-vb-jére, a résztvevők közt ott lesz a kecskeméti Pap Kata is.

Vincze Miklós

Szeptember 4. és 14. között a tavasszal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetség, a World Boxing Liverpoolban megrendezi az első vb-jét, ráadásul mindkét nem számára, amire eddig még nem volt példa. A magyar csapatot képviseli majd a kecskeméti Pap Kata is.

Az ökölvívó-világbajnokságra készül Pap Kata is
Az ökölvívó-világbajnokságra készülő magyar válogatott keret, a kép bal szélén Pap Kata
Forrás: Magyar Ökölvívó Szövetség

Emanuele Renzini, a magyar válogatott szövetségi kapitányának a döntése értelmében kilenc férfi és hét női öklözőnk lesz ott a liverpooli ringben, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nincs magyar induló.

A legtöbb súlycsoportban nem volt vita, hiszen a megszokott decemberi időpontról július elejére előrehozott országos bajnokság válogatóként is szolgált, és jellemzően a tatabányai bajnokok utazhatnak Liverpoolba is. Kivéve például a 70 kilót, ahol Énekes Dominik nyerte meg az ob-t, mégis a hosszú kihagyás után visszatérő Pilipec Makszim a vb-induló. Bernáth Attila hiába nyert ragyogó Eb-ezüstöt tavaly, ha 50 kg-ban az őt a hazai ringben általában legyőző Szaka István kap bizalmat. A 85 kilós bajnok Kovács Pál nem vállalta a vb-felkészülést, Horváth Kármen (51 kg), az Eb-bronzérmes Kovács Richárd (65 kg) és Gémes Levente (75 kg) pedig sérülés miatt nem jött szóba a csapathirdetésnél.

Pap Kata is a keretben

Ott lesz viszont a keretben a kecskeméti Pap Kata, aki a Vecsési SE igazolt versenyzője. Pap Kata augusztus 19. és 30. között Madridban készül az ökölvívó-világbajnokságra a magyar válogatott edzőtáborában, hogy aztán szeptember 2-án a küldöttséggel együtt elinduljon Liverpoolba.

A magyar csapat

Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pilip (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia)

Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Pap Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu