A kecskeméti Pap Kata is indul az ökölvívó-világbajnokságon

Szeptember 4. és 14. között a tavasszal a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetség, a World Boxing Liverpoolban megrendezi az első vb-jét, ráadásul mindkét nem számára, amire eddig még nem volt példa. A magyar csapatot képviseli majd a kecskeméti Pap Kata is.

Az ökölvívó-világbajnokságra készülő magyar válogatott keret, a kép bal szélén Pap Kata

Forrás: Magyar Ökölvívó Szövetség

Emanuele Renzini, a magyar válogatott szövetségi kapitányának a döntése értelmében kilenc férfi és hét női öklözőnk lesz ott a liverpooli ringben, azaz mindössze egy férfi (+92 kg) és három női (75, 80 és +80 kg) kategóriában nincs magyar induló.

A legtöbb súlycsoportban nem volt vita, hiszen a megszokott decemberi időpontról július elejére előrehozott országos bajnokság válogatóként is szolgált, és jellemzően a tatabányai bajnokok utazhatnak Liverpoolba is. Kivéve például a 70 kilót, ahol Énekes Dominik nyerte meg az ob-t, mégis a hosszú kihagyás után visszatérő Pilipec Makszim a vb-induló. Bernáth Attila hiába nyert ragyogó Eb-ezüstöt tavaly, ha 50 kg-ban az őt a hazai ringben általában legyőző Szaka István kap bizalmat. A 85 kilós bajnok Kovács Pál nem vállalta a vb-felkészülést, Horváth Kármen (51 kg), az Eb-bronzérmes Kovács Richárd (65 kg) és Gémes Levente (75 kg) pedig sérülés miatt nem jött szóba a csapathirdetésnél.

Pap Kata is a keretben

Ott lesz viszont a keretben a kecskeméti Pap Kata, aki a Vecsési SE igazolt versenyzője. Pap Kata augusztus 19. és 30. között Madridban készül az ökölvívó-világbajnokságra a magyar válogatott edzőtáborában, hogy aztán szeptember 2-án a küldöttséggel együtt elinduljon Liverpoolba.

A magyar csapat

Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pilip (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia)

Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Pap Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló).