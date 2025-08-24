Alaposan bekezdett Katonatelepen a Pálmonostora

Néhány kérdés fölmerülhetett a mérkőzés előtt a meccslátogatóban. Az egyik kérdés az, hogy a hazai csapat, a Katonatelep megmaradt-e karakteres, küzdős, egységes csapatnak, aminek köszönhetően az elmúlt években rendre a dobogó környékén végzett. A másik kérdés, hogy vajon megfelelnek-e a valóságnak azok a nyáron terjedő pletykák, amelyek szerint a Pálmonostora jelentősen megerősödött, olyannyira, hogy a bajnokaspiránsok között is számolni kell vele. Mind a két kérdésre igenlő választ kapott az a száz néző, aki kilátogatott a mérkőzésre.

Bevonulnak a csapatok a Katonatelep-Pálmonostora mérkőzésen

Fotó: Vincze Miklós

A Pálmonostora a Katonatelep ellen játszott

A kezdés előtt rövid gyászszünetet tartottak, a hazaiak játékosának, Marton Richárdnak az elhunyt édesanyjára emlékezve. Kiegyenlített küzdelem vette kezdetét, hogy aztán öt perc leforgása alatt két góllal elhúzzon a Pálmonostora. A 14. Szabó Attila ívelt Horváth Zalán felé, aki jobbról, jó tíz méterről a jobb felső sarokba lőtt, 0-1. Négy percre rá Nagy Attila várt egy felpörgő labdát a hazai 16-oson belül, a lehulló játékszert látványos mozdulattal, nagy erővel küldte kapura, Szatmári Zoltán káprázatos, reflexszerű mentést mutatott be. A bravúrt követő szöglet után azonban Szabó Attilához került a labda, aki balról, húsz méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 2-0. Amikor már tartani lehetett attól, hogy erődemonstrációt tart a megújult Pálmonostora, szépített a Katonatelep, jelezvén, hogy nem csak a mezőnyben akarnak egyenrangú ellenfelek lenni, de a meccsbe is vissza akarnak jönni. A 32. percben Szabó Gábor kapott labdát a 16-os és az alapvonal találkozásánál, visszagurított Balla Krisztiánnak, aki felnézett, és középről a jobb alsó sarokba helyezett, 1-2.

A Katonatelep csapata

Fotó: Vincze Miklós

A második játékrész elején hamar visszaállt a kétgólos különbség, Kovács Norbert tört be a hazai tizenhatoson belülre, két csel után lőtt, a labda egy védő lábán megpattant, így a hazai kapust becsapva a jobb alsó sarokban között ki, 1-3. A 61. percben Nagy Attila állította be a végeredményt. Egy előre ívelt labdát lekezelt, kapura tört, a két védő bizonytalankodott, és Nagy Attila végül középről a kapu jobb oldalába gurított, 1-4. Egészen a lefújásig ment becsülettel mind a két fél, helyzetek mind a két oldalon adódtak, de újabb gól már nem esett a sportszerűség tekintetében példamutató találkozón. A Katonatelep hozta azt, ami elvárható volt tőle, az alaposan megerősödött Pálmonostora pedig igazolta az elvárásokat, bajnokaspiránshoz méltó különbséggel győzött Katonatelepen, ahonnan kevesen távoznak három ponttal. Ráadásul úgy, hogy a Pálmonostora kerete még nem is teljes, néhány játékosnak még nem készült el a sportorvosi igazolása, ha azok is meglesznek, kellemes gondjai lesznek a Pálmonostora mesterének, Fütyü Illésnek a tekintetben, hogy minőségi játékosok tekintetében a bőség zavarával küzdhet majd.