1 órája
Pálinkás Gergő túl a nehéz első gólon
Ahogy arról beszámoltunk, a Kecskeméti TE első győzelmét ünnepelhette a Merkantil Bank Liga 3. fordulójában. A hírös városiak Pálinkás Gergő góljával nyertek a BVSC otthonában, aki elmondta, mindig az első gól a legfontosabb egy csatár életében.
Pálinkás Gergő a mérkőzés 51. percében, fejjel vette a BVSC kapuját, és végül ezzel a góllal 1-0-ra nyert a Kecskeméti TE idegenben. A KTE támadója elmondta, meg kellett küzdeni a sikerért, illetve az első góljáért is, de ez pozitív irányba terelheti a gárdát.
Pálinkás Gergő reméli, átszakadt a gát
– Hajtós, brusztolós meccs volt, arra is számítottunk. Mindig az első gólt a legnehezebb megszereznie egy csatárnak, de örülök, hogy összejött. Bízom benne, hogy ezzel átszakadt egy gát is, és innentől én is és a csapat is csak felfelé megyünk. A BVSC elleni siker a stabilitásban keresendő, hátul jól zártunk, mindenki tudta, hogy mi a feladata és fegyelmezetten tette a dolgát. Keményen felvettük a kesztyűt, ennek meg is lett az eredménye a három pont formájában. A Videoton következik hazai pályán, ezért is fontos ez a győzelem, hogy most arra a meccsre is pozitív hangulatban készülhetünk. Személy szerint már nagyon várom – mondta Pálinkás Gergő.
A KTE–Videoton mérkőzést augusztus 18-án (hétfőn) 20 órakor rendezik a Széktói Stadionban.