Ordasi Dániel aranyéremmel tért haza Nagyváradról

Nagyvárad adott otthont augusztus 28. és 30. között a régió egyik legfontosabb, nyár végi olimpiai ökölvívó versenyének. A 4. Crișana Decathlon Trophy elnevezésű viadalra négy nemzet – Lengyelország, Magyarország, Románia, Ukrajna – 120 sportolója nevezett.

Erdei Zsolt, Ordas Dániel és Simon Márkó az ökölvívó versenyen

Aranyérmet szerzett a kecskeméti ökölvívó

Kecskemétet Ordasi Dániel képviselte. Ordasi Dániel június óta edzői, Németh János és Lakatos Róbert irányítása mellett napi három edzéssel készül, hogy sikerüljön megszereznie a kvalifikációt a 2026-os ifjúsági olimpiára. Az elmúlt hetekben fogyasztáson esett át a fiatal ökölvívó, miután a korábbi, 87 kilogrammos súlycsoportja helyett inkább a 80 kilogrammos súlycsoportban tervez indulni, ugyanis az olimpiai súlycsoport.

A 80 kilogrammos ellenfelei végül nem érkeztek meg, így a kecskeméti 85 kilogrammban igyekezett minél jobb eredményt elérni. Ez sikerült is neki. Szombaton egy román ellenféllel, Darius Barthával csaphatott össze az aranyéremért, és megnyerte a mérkőzését.

– Sok kemény munkát tettem bele a felkészülésbe, nagyon hálás vagyok az edzőimnek, hogy mindenben támogatnak és biztatnak – mondta a friss aranyérmes kecskeméti ökölvívó.