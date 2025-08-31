augusztus 31., vasárnap

Ökölvívás

58 perce

Ordasi Dániel aranyéremmel tért haza Nagyváradról

Címkék#Ordasi Dániel#ökölvívás#Nagyvárad

Kiválóan szerepelt Ordasi Dániel Nagyváradon. A kecskeméti ökölvívó aranyéremmel térhetett haza a 4. Crisana Decathlon Trophy-ról, azaz a Körösvidéki Decathlon Kupáról.

Vincze Miklós

Nagyvárad adott otthont augusztus 28. és 30. között a régió egyik legfontosabb, nyár végi olimpiai ökölvívó versenyének. A 4. Crișana Decathlon Trophy elnevezésű viadalra négy nemzet – Lengyelország, Magyarország, Románia, Ukrajna – 120 sportolója nevezett.

A képen Erdei Zsolt, Ordas Dániel és Simon Márkó az ökölvívó versenyen
Fotó: Beküldött fotó

Aranyérmet szerzett a kecskeméti ökölvívó

Kecskemétet Ordasi Dániel képviselte. Ordasi Dániel június óta edzői, Németh János és Lakatos Róbert irányítása mellett napi három edzéssel készül, hogy sikerüljön megszereznie a kvalifikációt a 2026-os ifjúsági olimpiára. Az elmúlt hetekben fogyasztáson esett át a fiatal ökölvívó, miután a korábbi, 87 kilogrammos súlycsoportja helyett inkább a 80 kilogrammos súlycsoportban tervez indulni, ugyanis az olimpiai súlycsoport. 

A 80 kilogrammos ellenfelei végül nem érkeztek meg, így a kecskeméti 85 kilogrammban igyekezett minél jobb eredményt elérni. Ez sikerült is neki. Szombaton egy román ellenféllel, Darius Barthával csaphatott össze az aranyéremért, és megnyerte a mérkőzését. 

– Sok kemény munkát tettem bele a felkészülésbe, nagyon hálás vagyok az edzőimnek, hogy mindenben támogatnak és biztatnak – mondta a friss aranyérmes kecskeméti ökölvívó.

 

 

