Közel 700-an vágtak neki a Nyakvágó Maratonnak – fotók

Somogyi Lajos polgármester és a sógora Zsíros László 2013-ban kezdett el futni. Annyira gyorsan fejlődtek, hogy a februári kezdés után novemberben már teljesítették a maratoni távot. A Nyakvágó volt az a húsz, huszonkét kilométeres útvonal, ahova kijártak edzeni. Amikor elmentek az első futóversenyükre megállapították, hogy nem úgy kell versenyt szervezni, ők ennél jobbat is tudnának. Mivel abban az évben elmaradt a szüreti nap Ballószögön, kitalálták, hogy rendezzenek egy családi sportnapot, ami egyúttal sportág választó is volt. Szerveztek kispályás focit, öt kilométeren kerékpározást, három kilométeres és félmaratoni futást, de a gyermekek sem maradtak ki, ők is teljesítettek négyszázmétert. Voltak vívók, rögbisek is a labdarúgókon és a futókon kívül. Már az első eseményen kétszázan vettek részt, és mivel olyan jól sikerült, berobbant a köztudatba, az eseményük.

Idán is több százan jelentkeztek a Nyakvágó Maratonra

Az egész országban ismerik már a Nyakvágó Maratont

– A névválasztás, mármint a Nyakvágó, nagyon sikeres volt, mert mindenki felkapta rá a fejét – mondta Somogyi Lajos polgármester. – A Helvécia, Ágasegyháza, Orgovány határában lévő domb a Nyakvágó, azt kell a hosszabb távokon indulóknak megkerülni. Onnan kapta a verseny a nevét, amit most már az egész országban ismernek és jegyeznek. Mivel a rendezvény időpontja visszajött a nyár végére, néhány évvel ezelőtt, a kispályás focit elengedtük, a maratoni távot viszont felvettük. Nem teljesen jó időpontban van a maraton, és nem is biztos, hogy nálunk fogja a legjobb eredményét elérni ezen a távon, és ilyen homokon az induló, de az ultrafutóknak egy nagyon jó felkészülés az őszi versenyükre. Utoljára 2019-ben volt ilyen kellemes, futásra alkalmas idő, mint ebben az évben. Hét éven keresztül viszont pokoli meleg volt, ezért lett a versenyünk a Kiskunság pokla névvel jegyezve, mert a nagy homokban, negyven fokos hőmérsékletben, nem a legkellemesebb teljesíteni a távokat.