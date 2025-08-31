Közel 700-an vágtak neki a Nyakvágó Maratonnak – fotók

augusztus 31., vasárnap

Ismét összegyűltek a futók és kerékpárosok Ballószögön. Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Nyakvágó Maratont. Kezdetben félmaraton volt a leghosszabb táv, egy ideje pedig már a 42,2 kilométer, vagyis a maraton. Közel hétszázan vágtak neki a különböző távoknak.

Szentirmay Tamás

Somogyi Lajos polgármester és a sógora Zsíros László 2013-ban kezdett el futni. Annyira gyorsan fejlődtek, hogy a februári kezdés után novemberben már teljesítették a maratoni távot. A Nyakvágó volt az a húsz, huszonkét kilométeres útvonal, ahova kijártak edzeni. Amikor elmentek az első futóversenyükre megállapították, hogy nem úgy kell versenyt szervezni, ők ennél jobbat is tudnának. Mivel abban az évben elmaradt a szüreti nap Ballószögön, kitalálták, hogy rendezzenek egy családi sportnapot, ami egyúttal sportág választó is volt. Szerveztek kispályás focit, öt kilométeren kerékpározást, három kilométeres és félmaratoni futást, de a gyermekek sem maradtak ki, ők is teljesítettek négyszázmétert. Voltak vívók, rögbisek is a labdarúgókon és a futókon kívül. Már az első eseményen kétszázan vettek részt, és mivel olyan jól sikerült, berobbant a köztudatba, az eseményük.

Nyakvágó Maraton Ballószögön
Idán is több százan jelentkeztek a Nyakvágó Maratonra
Fotó: Szentirmay Tamás

Az egész országban ismerik már a Nyakvágó Maratont

– A névválasztás, mármint a Nyakvágó, nagyon sikeres volt, mert mindenki felkapta rá a fejét – mondta Somogyi Lajos polgármester. – A Helvécia, Ágasegyháza, Orgovány határában lévő domb a Nyakvágó, azt kell a hosszabb távokon indulóknak megkerülni. Onnan kapta a verseny a nevét, amit most már az egész országban ismernek és jegyeznek. Mivel a rendezvény időpontja visszajött a nyár végére, néhány évvel ezelőtt, a kispályás focit elengedtük, a maratoni távot viszont felvettük. Nem teljesen jó időpontban van a maraton, és nem is biztos, hogy nálunk fogja a legjobb eredményét elérni ezen a távon, és ilyen homokon az induló, de az ultrafutóknak egy nagyon jó felkészülés az őszi versenyükre. Utoljára 2019-ben volt ilyen kellemes, futásra alkalmas idő, mint ebben az évben. Hét éven keresztül viszont pokoli meleg volt, ezért lett a versenyünk a Kiskunság pokla névvel jegyezve, mert a nagy homokban, negyven fokos hőmérsékletben, nem a legkellemesebb teljesíteni a távokat.

A 13. Nyakvágó Maraton

Fotók: Szentirmay Tamás

2019-ben volt a legtöbb nevező

Egyébként éppen 2019-ben volt a legtöbb induló, kilencszáz fő, ami a Somogyi Lajos szerint már majdnem sok is, főleg a parkoltatás miatt. Éppen ezért újra átszervezték az egészet. A mostani Nyakvágó Maraton után is fognak majd jövőre változtatni, hogy még jobban körülményeket tudjanak a versenyzőknek biztosítani, és a nézők is jól érezzék magukat. Nagyon nagy rendezői létszámmal dolgoznak. Nem csak a ballószögi, de a kadafalvi polgárőrök is segítenek, akik mellett a helyi önkéntesek a Futaszög Egyesület tagjai és azok gyermekei is mind részt vállalnak a feladatokból. Így mintegy százan gondoskodnak arról, hogy minden induló jól érezze magát. Egyre nagyobb rutinnal végzik a munkát és egyre több eszközök állnak a rendelkezésükre, amit nem csak a futások alkalmával, de más helyi rendezvényeken is fel tudnak használni. 

– Nagyon nagy előnyünk az, hogy a Futaszög egyesület tud pályázni különböző eseményekre, programokra, ami plusz értéke a sport munkán kívül – fogalmazott a településvezető.

A célba érkezés után üdítőket, sört, virslit, különböző péksütemények, csemegeszőlő, dinnye közül lehetett választani. Ezt természetesen a támogatók jóvoltából ingyen fogyaszthatták a futók, a kerékpárosok, de a hozzátartozók is. Ezenkívül a gyerekekre is gondoltak, akik különböző játékokat, sporteszközöket próbálhattak ki, sőt színpadi műsorról is gondoskodtak.

– Mondhatom azt, hogy a családi jellegét megtartotta a rendezvényünk. Van még egy különleges dolog, amit ezen a versenyen vezettünk be. Az előnevezéssel rendelkező maratoni távot teljesítő futók egy befutószalagot kaptak, amit hazavihettek. Ez egy plusz kedvesség a számukra – tette hozzá Somogyi Lajos.

A szervezők nagy figyelmet fordítanak a korcsoportok díjazására. A helyezettek szörpöt kaptak, valamint kézzel készített mázas kerámiaérmet. Ez pedig azt jelenti, hogy száznyolcvan ilyen érmet adtak át, mert így jöttek ki a korcsoportos létszám. Ez is odafigyelést és pluszt kedvességet jelent a helyezettek számára.

Eredmények

  • 3 km futás férfiak: 1. Gorenflo Richard (Kecskemét) 09.38, 2. Tartott Vilmos (Balotaszállás) 12.22, 3. Tercsi Ádám (Kecskemét) 12.27. Nők: 1. Gyöngyösi Enikő (Bátya) 12.35, 2. Csernus Lili 13.12, 3. Csernus Luca 13.42 (mind kettő Kecskemét).
  • 7,3 km futás férfiak: 1. Szolnoki Norbert (Csongrád) 29.56, 2. Herka László (Kecskemét) 30.28, 3. Balogh Tibor 32.21. Nők: 1. Juhász-Tompa Melinda (Helvécia) 34.18, 2. Varga Médea (Kiskunhalas) 35.53, 3. Finta Regina (Kecskemét) 36.06.
  • 14 km futás férfiak: 1. Mester László 1.01.30, 2. Kazai István 1.02.09 (mind kettő Kecskemét), 3. Kaldenekker Szilárd (Kerekegyháza) 1.02.32. Nők: 1. Garaczi Annamária 1.09.44., 2. Tóth-Varga Vera 1.10.17, 3. Haris Regina Zsófia 1.11.37 (mind három Kecskemét).
  • 22,5 km futás férfiak: 1. Molnár Mihály (Szigetmonostor) 1.43.54, 2. Telekes Kristóf 1.44.51, 3. Boda István (mind kettő Kecskemét) 1.46.26. Nők: 1. Gera Adrienn (Szolnok) 1.53.29, 2. Koleszárikné Németh Beáta 1.57.07., 3. Hajnal Zsófia (mind kettő Kecskemét) 2.01.03.
  • 42 km futás férfiak: 1. Szurmik Attila (Kiskunfélegyháza) 3.22.29, 2. Szandi Viktor (Szeged) 3.23.46., 3. Nagy István (Kecskemét) 3.27.56. Nők: 1. Kelemen Anett (Pilisvörösvár) 4.57.24.
  • 22,5 km terepkerékpár férfiak: 1. Tóth Dávid (Budapest) 42.48., 2. Szabó Endre (Kecskemét) 42.48., 3. Takács Máté (Budapest) 43.50. Nők: 1. Szép Anna 1.02.23, 2. Forgács Anita 1.04.05, 3. Szabóné Szeibert Krisztina (mind három Kecskemét) 1.13.31.

 

 

