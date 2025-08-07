augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Munkába állt az NNC Frogs utánpótlása

Címkék#NNC Frogs Lajosmizsei FC#u17#futsal#NNC Frogs

Megkezdte a következő idényre való felkészülést a lajosmizsei futsalosok U17-es csapata. Az NNC Frogs utánpótlás élén bővült a szakmai stáb, és feszített tempóban készülnek a bajnoki rajtra.

Vincze Miklós

A 2024/25-ös idényben az NNC Frogs U17-es csapata az MLSZ Regionális Futsal U17-es bajnokságában, annak is a Közép csoportjában szerepelt. A csapat nem csak hogy újonc volt ebben az osztályban, hanem egyenesen új. Így aztán senki nem dőlt a kardjába Lajosmizsén, hogy – miután a fiatalok becsülettel végigjátszották az évet – a gárda végül az eredetileg tízcsapatos mezőnyben a 8. helyen zárt. Az idény második felében a csapatot az NNC Frogs felnőtt csapatának a játékosa, Sallai Bence gardírozta.

A lajosmizsei NNC Frogs U17-es csapata
Az NNC Frogs U17-es csapata
Forrás: NNC Frogs

Elkezdte a felkészülést az NNC Frogs utánpótlása

Ezen a héten, szerdán megkezdte a gárda a felkészülést a következő idényre. Feszített tempó vár a keretre, a tervek szerint ugyanis augusztusban végig heti három edzéssel készül majd a csapat a második idényére. Ami a keret összetételét illeti, az alapcsapat változatlan, de menet közben még néhány játékos csatlakozhat a munkát most megkezdő társasághoz. 

A szakmai stáb ugyanakkor bővült. Lajosmizsén hivatalosan is kinevezésre került az utánpótlás szakágvezető, ezt a posztot Szarka Zoltán fogja betölteni. Az erőnléti és labdás felkészítésért Márki Bence lesz a felelős, a taktikai és vezető edzői feladatokat Kovács József és Sallai Bence páros fogja ellátni. A kapusok képzéséért – akárcsak a tavalyi évben – továbbra is a felnőtt csapat portása, Peltzer Márk felel majd. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu