Munkába állt az NNC Frogs utánpótlása

A 2024/25-ös idényben az NNC Frogs U17-es csapata az MLSZ Regionális Futsal U17-es bajnokságában, annak is a Közép csoportjában szerepelt. A csapat nem csak hogy újonc volt ebben az osztályban, hanem egyenesen új. Így aztán senki nem dőlt a kardjába Lajosmizsén, hogy – miután a fiatalok becsülettel végigjátszották az évet – a gárda végül az eredetileg tízcsapatos mezőnyben a 8. helyen zárt. Az idény második felében a csapatot az NNC Frogs felnőtt csapatának a játékosa, Sallai Bence gardírozta.

Az NNC Frogs U17-es csapata

Forrás: NNC Frogs

Elkezdte a felkészülést az NNC Frogs utánpótlása

Ezen a héten, szerdán megkezdte a gárda a felkészülést a következő idényre. Feszített tempó vár a keretre, a tervek szerint ugyanis augusztusban végig heti három edzéssel készül majd a csapat a második idényére. Ami a keret összetételét illeti, az alapcsapat változatlan, de menet közben még néhány játékos csatlakozhat a munkát most megkezdő társasághoz.

A szakmai stáb ugyanakkor bővült. Lajosmizsén hivatalosan is kinevezésre került az utánpótlás szakágvezető, ezt a posztot Szarka Zoltán fogja betölteni. Az erőnléti és labdás felkészítésért Márki Bence lesz a felelős, a taktikai és vezető edzői feladatokat Kovács József és Sallai Bence páros fogja ellátni. A kapusok képzéséért – akárcsak a tavalyi évben – továbbra is a felnőtt csapat portása, Peltzer Márk felel majd.