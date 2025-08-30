Nemzetközi meccset játszott az NNC Frogs

Nemzetközi mérkőzést vívhatott a héten az NB II.-es rajtra készülő NNC Frogs Lajosmizse. Még nem hivatalos BL-meccset vívtak ugyan a mizseiek, de mindennek eljön az ideje. Az ellenfél ugyanakkor nem akármilyen csapat volt, a losonci gárda ugyanis a regnáló szlovákiai bajnok.

Az NNC Frogs játékosa, Bita Mátyás ereszt meg egy falrepesztő löketet

Forrás: FC Lucenec

A lajosmizseiek a Kovács József, Sallai Dániel, Kollár Bence, Sallai Bence, Bita Mátyás, Peltzer Márk, Jónás Dominik, Faragó Bence, Márki Bence, Majoros Benjamin kerettel utaztak a mérkőzésre.

Bravúrosan játszott az ellenfél

– A mérkőzés úgy indult, ahogy azt vártuk – számolt be Peltzer Vilmos, a Frogs technikai vezetője. – A hazaiak óriási nyomást helyeztek ránk, egymás után vezették támadásaikat, ráadásul olyan tempóban, amivel – azért valljuk be őszintén – nem mindennap találkozunk. Mivel előzetesen erre készültünk, erre rendezkedtünk be, így ez nem ért minket váratlanul, mégis nagy szükség volt arra, hogy mindenki kettőzött erővel, fegyelmezetten és hősiesen – ekkor még szinte csak a védekezésre koncentrálva – tegye a dolgát. Ha hiba is csúszott a védekezésbe, akkor a kapufa kisegített minket ebben a periódusban, de egy kapufával már mi is jeleztük, hogy nem egy kellemes és könnyen legyőzhető játszótársnak érkeztünk Losoncra, hanem azért, hogy próbára tegyük a bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési meccsét játszó, nagyon éles szlovák bajnokot.

Valahol az első játékrész felénél sikerült az anyaországiaknak felvenni a ritmust, a párharcokból is egyre többször kerültek ki győztesen, a szorításból is kijöttek, felbátorodtak és már az ellenfél térfelén megkezdték a védekezést. Egy ilyen harcos és jól kivitelezett letámadás végén – némi meglepetésre – a Frogs a vezetést is megszerezte. Ekkor a mizseiek már nagyjából azonos fordulatszámon pörögtek, mint a hazaiak.

Nem hagyta magát a Lajosmizse

A vezető gól után közvetlenül becsúszott két védekezési hiba, amit a hazaiak ki is használtak, és úgy tűnt, hogy a Losonc fordulhat előnnyel a második etapra, de egy gyors kontra után egy szép góllal jelezték a Frogs játékosai, hogy végig nyílttá szeretnék tenni a találkozót.