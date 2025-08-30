2 órája
Nemzetközi meccset játszott az NNC Frogs
Nemzetközi meccset játszott a héten a férfi futsal NB II.-es rajtra készülő NNC Frogs Lajosmizse. Nem akárki látta vendégül a mizsei küldöttséget, hanem a szlovák Extraliga bajnoka, a Futsal Club Lucenec, azaz a Losonc.
Nemzetközi mérkőzést vívhatott a héten az NB II.-es rajtra készülő NNC Frogs Lajosmizse. Még nem hivatalos BL-meccset vívtak ugyan a mizseiek, de mindennek eljön az ideje. Az ellenfél ugyanakkor nem akármilyen csapat volt, a losonci gárda ugyanis a regnáló szlovákiai bajnok.
A lajosmizseiek a Kovács József, Sallai Dániel, Kollár Bence, Sallai Bence, Bita Mátyás, Peltzer Márk, Jónás Dominik, Faragó Bence, Márki Bence, Majoros Benjamin kerettel utaztak a mérkőzésre.
Bravúrosan játszott az ellenfél
– A mérkőzés úgy indult, ahogy azt vártuk – számolt be Peltzer Vilmos, a Frogs technikai vezetője. – A hazaiak óriási nyomást helyeztek ránk, egymás után vezették támadásaikat, ráadásul olyan tempóban, amivel – azért valljuk be őszintén – nem mindennap találkozunk. Mivel előzetesen erre készültünk, erre rendezkedtünk be, így ez nem ért minket váratlanul, mégis nagy szükség volt arra, hogy mindenki kettőzött erővel, fegyelmezetten és hősiesen – ekkor még szinte csak a védekezésre koncentrálva – tegye a dolgát. Ha hiba is csúszott a védekezésbe, akkor a kapufa kisegített minket ebben a periódusban, de egy kapufával már mi is jeleztük, hogy nem egy kellemes és könnyen legyőzhető játszótársnak érkeztünk Losoncra, hanem azért, hogy próbára tegyük a bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési meccsét játszó, nagyon éles szlovák bajnokot.
Valahol az első játékrész felénél sikerült az anyaországiaknak felvenni a ritmust, a párharcokból is egyre többször kerültek ki győztesen, a szorításból is kijöttek, felbátorodtak és már az ellenfél térfelén megkezdték a védekezést. Egy ilyen harcos és jól kivitelezett letámadás végén – némi meglepetésre – a Frogs a vezetést is megszerezte. Ekkor a mizseiek már nagyjából azonos fordulatszámon pörögtek, mint a hazaiak.
Nem hagyta magát a Lajosmizse
A vezető gól után közvetlenül becsúszott két védekezési hiba, amit a hazaiak ki is használtak, és úgy tűnt, hogy a Losonc fordulhat előnnyel a második etapra, de egy gyors kontra után egy szép góllal jelezték a Frogs játékosai, hogy végig nyílttá szeretnék tenni a találkozót.
– A szünet után kicsit visszaesett a tempó, ami nem is csoda, mert várható volt, hogy az első félidőben megtapasztalt sebességet még a hazaiak sem fogják végig fenntartani – mondta Peltzer Vilmos. – A második játékrész első tíz percében már nemcsak hogy mind felzárkóztunk játékban, mind sebességben is az ellenfelünk mellé, hanem időnként mi uraltuk a játékot. A védekezésünk is összeállt és kapusunk is hatalmas bravúrokat mutatott be, akár csak a mérkőzés folyamán többször is. Már csak kilenc perc volt hátra a mérkőzésből, amikor még mindig 2-2-t mutatott az eredményjelző és már-már úgy tűnt, hogy akár meglepetést is okozhatunk. A Lucenec ezt azonban másként gondolta és nagyon rövid időn belül 3-ra, majd 4-re növelte góljainak számát. Akár vissza is állhattunk volna ekkor, hogy a nagyobb vereséget elkerüljük, de a srácok érezték, hogy itt ma este lehet keresnivalónk. Felvállaltuk, hogy belemenjünk egy nyílt és nagyon harcias játékba, amely során három, négy olyan támadást is vezettünk, amelyik végén hatalmas ziccerben találtuk magunkat és csak egy nagyon pici hiányzott ahhoz, hogy azokat gólra váltsuk.
Az ellenfél kapusa ekkor bravúrt bravúrra halmozott, de végül mégiscsak sikerült 4-3-ra alakítottuk a mérkőzés állását. Ebben az időszakban már parázs jelenetek is tarkították a találkozót, ebből is látszott, hogy mindkét csapat amellett, hogy szeretné megmutatni a tudását, a győzelmet is szeretné bezsebelni. Igazi presztízs csatává alakult a mérkőzés.
Mindent egy lapra tett fel az NNC Frogs
– Nem álltunk le a gólunk után sem, az egyenlítésért harcoltunk tovább – folytatta a beszámolóját a technikai vezető. – Egy percre, egészen pontosan 45 másodpercre voltunk a találkozó végétől és még mindig csak egy gól volt a hátrányunk, így mindent egy lapra tettünk fel az egyenlítésért. Sajnos a Lucenec nem az a csapat, aki az effajta kockázatvállalásból adódó lehetőséget nem használná ki, így nem csoda, hogy a végén kíméletlenül megbüntették a hibáinkat és gyakorlatilag fél percen belül két góllal még megterhelték a bátran támadó, az egyenlítésért még a védelem kinyílását is felvállaló csapatunk hálóját. 6-3-as végeredménnyel zárult végül ez az idegenbeli kaland a Bajnokok Ligájában induló, szlovák bajnok ellen, de azt gondoljuk, hogy mind sportszakmailag, mind nemzetközi tapasztalatszerzés szempontjából minden perce megérte. Emelt fővel és büszkén hagyhattuk el a pályát a mérkőzés végén, de nem csak azért, mert harcosan, hősiesen küzdve sokáig jól tartottuk magunkat a jóval magasabban jegyzett ellenfelünk ellen, hanem azért is, mert e mellé nagyon sokszor egy hatékony, tetszetős és eredményes játék párosult. Összességében elmondható, hogy olyan felkészülési összecsapáson vagyunk túl, amely során az ellenfelünk elismerését is kivívtuk és egyben ez az összecsapás is nagyon jól szolgálta a felkészülést.
Az NNC Frogs góljait Jónás Dominik, Faragó Bence és Sallai Bence szerezték.
Bemutatta új lakóját a Kecskeméti Vadaskert, nem lehet betelni a látványával – képekkel, videóval
Kamion pótkocsija alá szorult egy autó az M5-ösön, felkavaró képeken mutatjuk a helyszínt