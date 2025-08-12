augusztus 12., kedd

Labdarúgás

1 órája

A tiszakécskei támadó már most az idény gólját lőhette Soroksáron - videó

Címkék#Myke Ramos#Tiszakécskei LC#Soroksár

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Tiszakécskei LC döntetlent játszott Soroksáron a Merkantil Bank Liga 3. fordulójában. Nem akármilyen góllal mentett ráadásul pontot az újonc, hiszen a nemrég megszerzett brazil-magyar csatár, Myke Ramos szenzációs ollózásból egalizált.

Nyitray András

A Tiszakécskei LC 1–0-ra vezetett még a meccs elején Bódi büntetőjével, de Kundrák duplájával a hazaiak fordítottak. Sokáig úgy tűnt, ez elég lesz a Soroksárnak a sikerhez, de akkor jött Myke Ramos, aki egy jobbról érkező beadást vágott ollózó mozdulattal a bal felsőbe. A gól nemcsak óriási, hanem sokat is érő, hiszen a pontszerzésnek hála a Tiszakécske még mindig veretlen a bajnokságban. 

Myke Ramos első kécskei gólja nem akármilyenre sikerült
Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel

Myke Ramos nem sokat hezitált

A gól a soroksáriak összefoglalójában nézhető vissza 6:00-tól az alábbi videóban: 

 

