A tiszakécskei támadó már most az idény gólját lőhette Soroksáron - videó

A Tiszakécskei LC 1–0-ra vezetett még a meccs elején Bódi büntetőjével, de Kundrák duplájával a hazaiak fordítottak. Sokáig úgy tűnt, ez elég lesz a Soroksárnak a sikerhez, de akkor jött Myke Ramos, aki egy jobbról érkező beadást vágott ollózó mozdulattal a bal felsőbe. A gól nemcsak óriási, hanem sokat is érő, hiszen a pontszerzésnek hála a Tiszakécske még mindig veretlen a bajnokságban.

Myke Ramos első kécskei gólja nem akármilyenre sikerült

Fotó: Szentiray Tamás / Archív-felvétel

Myke Ramos nem sokat hezitált

A gól a soroksáriak összefoglalójában nézhető vissza 6:00-tól az alábbi videóban: