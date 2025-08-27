augusztus 27., szerda

Kosárlabda

2 órája

Nemzetközi tornát rendez a Mercedes KA

Címkék#Mercedes KA#DEAC KA#KK Zibona Zagreb#MVM U19 Nemzetközi Kosárlabda Torna#kosárlabda

Hétvégén rangos utánpótlás tornát rendeznek Kecskeméten. A Mercedes KA az MVM U19 Nemzetközi Kosárlabda Tornát rendezi meg.

Nyitray András

A Mercedes KA nem először szervezi az MVM U19 Nemzetközi Kosárlabda Torna küzdelmeit, melyen bosnyák és horvát riválisa lesz a házigazdának. A Kecskemét és a DEAC mellett a KK Zibona Zagreb és a KK KOS Sarajevo lesz még a minitorna mezőnyének tagja. 

Kecskeméten rendezik az MVM U19 nemzetközi kosárlabda torna küzdelmeit
Fotó: Mercedes KA

Az MVM U19 Nemzetközi Kosárlabda Torna programja

Augusztus 29. péntek

16:30 KK Zibona Zagreb – DEAC KA

18:15 Megnyitó

19:00 Kecskeméti KA – KK KOS Sarajevo

Augusztus 30. szombat

10:30 Bronzmérkőzés

13:00 Döntő

14:45 Eredményhirdetés

Helyszín: Mercedes Sport Akadémia

 

