Kosárlabda
2 órája
Nemzetközi tornát rendez a Mercedes KA
Hétvégén rangos utánpótlás tornát rendeznek Kecskeméten. A Mercedes KA az MVM U19 Nemzetközi Kosárlabda Tornát rendezi meg.
A Mercedes KA nem először szervezi az MVM U19 Nemzetközi Kosárlabda Torna küzdelmeit, melyen bosnyák és horvát riválisa lesz a házigazdának. A Kecskemét és a DEAC mellett a KK Zibona Zagreb és a KK KOS Sarajevo lesz még a minitorna mezőnyének tagja.
Az MVM U19 Nemzetközi Kosárlabda Torna programja
Augusztus 29. péntek
16:30 KK Zibona Zagreb – DEAC KA
18:15 Megnyitó
19:00 Kecskeméti KA – KK KOS Sarajevo
Augusztus 30. szombat
10:30 Bronzmérkőzés
13:00 Döntő
14:45 Eredményhirdetés
Helyszín: Mercedes Sport Akadémia
