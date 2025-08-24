augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás

40 perce

Biztosan győzött a Csanád és a Borsód

Címkék#vármegye III.#labdarúgás#mérkőzés

A hétvégén elrajtolt a bajnokság a vármegyei három Déli csoportjában. Az első fordulóból három mérkőzést rendeztek meg szombaton, mind a három összecsapást a hazai csapat nyerte.

Vincze Miklós

Három mérkőzést vívtak meg szombaton a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, a nyitófordulóban. 

hétvégi labdarúgó mérkőzések
Ezeket a mérkőzéseket játszották le hétvégén a vármegye három Déli csoportjában
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hétvégi labdarúgó-mérkőzések

Az Érsekcsanád a Madarast fogadta. A tavaly még a vármegye kettőben szereplő Érsekcsanád önként lépett vissza a harmadosztályba, elsősorban azért, mert a keret tagjai nem tudták vállalni az egycsoportossá lett vármegye kettőben a megnövekedett utazást. Ennek megfelelően a meccs esélyese az Érsekcsanád volt, és igazolta is a papírformát: 5-0 arányban győzte le a Madaras gárdáját. A hazai gólokon Berta Tibor, Mucsi Milán, Kazinczi Olivér, Kiss Tibor és Rabi Ervin osztozott. 

A Bácsborsód hasonló cipőben járt, vagy cipőbe lépett, amilyet a Csanád hordott. A Borsód megnyerte a bajnokságot a vármegye három Déli csoportjában, és följebb is lépett volna a másodosztályba, ha nem vonták volna össze a vármegye kettőt. Borsódon is elsősorban a megnövekedett távolságok – és a megnövekedett távolságokkal együtt járó a megnövekedett utazási költségek – volt az első számú oka annak, hogy inkább maradtak a harmadosztályban. Az első hazai meccsen a Kenderes SE Bátmonostor csapatát fogadták és győzték le 4-2-es félidő után 9-2-re. Az első 36 perc alatt a hazai gárda rúgott négy gólt – Török Endre kettőt, és betalált még Szilasi Richárd és Kőműves András –, erre válaszolt kettőt a Kenderes Pál Patrik és Hodrik Pál révén. A második játékrészben Török Endre szórt még egy hármast, és Kollányi Patrik is beköszönt kétszer. 

A legszorosabb meccset a tavalyi 4. Kelebia és a tavalyi 5. Felsőszentiván vívta. A találkozót a hazai csapat nyerte 2-0-ra Bojanic Aleksának a 32., illetve Kátai Istvánnak a 81. percben szerzett góljával úgy, hogy a Kelebia a 6. perctől a kapusa, Friebert Viktor kiállítása miatt végig tíz emberrel játszott.

 

 

