Merkantil Bank Liga: Vasas-győzelemmel zárult a harmadik kör

Hétfőn este lett teljes az eredménysor a Merkantil Bank Liga harmadik fordulójában, amelyben mind a két Bács-Kiskun vármegyei csapat remek eredményt ért el a fővárosban. A Tiszakécske Soroksárról hozott el egy pontot, a Kecskeméti TE pedig a BVSC vendégeként szerezte meg mind a hármat, behúzva első győzelmét.

Merkantil Bank Liga: a Kecskeméti TE játékosai megköszönik Zuglóban a szurkolóiknak a buzdítást

Fotó: Nyitrai András

A hétfő esti zárómérkőzés hét gólt és nagy csatát hozott, a találkozót 2-2-es félidő után 4-3-ra nyerte a Vasas. 3-2-nél még egyenlített a Békéscsaba – a csabai Borsos Filip harmadik találatával –, a 79. percben szerzett Pethő Bence találatra azonban már nem érkezett viharsarki válasz.

Mindez azt jelenti, hogy a Tiszakécskei LC az 5. helyről várhatja a hétvégi folytatást, a Kecskeméti TE pedig a győzelmével a sereghajtó pozícióból feljött a 10. helyre. Százszázalékos csapat már csak egy van, a Honvéd.

A 4. fordulóban mind a két Bács-Kiskun vármegyei gárda hazai pályán lép pályára. A Tiszakécske a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja vasárnap, 19 órai kezdettel, a Kecskeméti TE pedig a Videoton FC Fehérvárt látja vendégül hétfőn este 20 órától.

A Merkantil Bank Liga (NB II.) állása

1. BP. HONVÉD 3 3 0 0 8-1 9

2. CSÁKVÁR 3 2 1 0 6-1 7

3. MEZŐKÖVESD 3 2 1 0 5-1 7

4. VASAS 3 2 0 1 7-8 6

5. TISZAKÉCSKE 3 1 2 0 5-3 5

6. SZEGED-CS. G. A. 3 1 2 0 4-3 5

7. KARCAG 3 1 1 1 5-6 4

8. AJKA 3 1 1 1 2-5 4

9. BVSC-ZUGLÓ 3 1 0 2 4-3 3

10. KECSKEMÉTI TE 3 1 0 2 2-3 3

11. BÉKÉSCSABA 3 0 2 1 5-6 2

12. SOROKSÁR 3 0 2 1 5-6 2

13. SZENTLŐRINC 3 0 2 1 3-4 2

14. VIDEOTON 3 0 2 1 1-4 2

15. BUDAFOK 3 0 1 2 1-5 1

16. KOZÁRMISLENY 3 0 1 2 1-5 1