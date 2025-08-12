1 órája
Merkantil Bank Liga: Vasas-győzelemmel zárult a harmadik kör
Hétfőn este zárult a Merkantil Bank Liga harmadik fordulója, a Vasas-Békéscsaba összecsapással. A találkozó hét gólt és hazai győzelmet hozott.
Hétfőn este lett teljes az eredménysor a Merkantil Bank Liga harmadik fordulójában, amelyben mind a két Bács-Kiskun vármegyei csapat remek eredményt ért el a fővárosban. A Tiszakécske Soroksárról hozott el egy pontot, a Kecskeméti TE pedig a BVSC vendégeként szerezte meg mind a hármat, behúzva első győzelmét.
A hétfő esti zárómérkőzés hét gólt és nagy csatát hozott, a találkozót 2-2-es félidő után 4-3-ra nyerte a Vasas. 3-2-nél még egyenlített a Békéscsaba – a csabai Borsos Filip harmadik találatával –, a 79. percben szerzett Pethő Bence találatra azonban már nem érkezett viharsarki válasz.
Mindez azt jelenti, hogy a Tiszakécskei LC az 5. helyről várhatja a hétvégi folytatást, a Kecskeméti TE pedig a győzelmével a sereghajtó pozícióból feljött a 10. helyre. Százszázalékos csapat már csak egy van, a Honvéd.
A 4. fordulóban mind a két Bács-Kiskun vármegyei gárda hazai pályán lép pályára. A Tiszakécske a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja vasárnap, 19 órai kezdettel, a Kecskeméti TE pedig a Videoton FC Fehérvárt látja vendégül hétfőn este 20 órától.
A Merkantil Bank Liga (NB II.) állása
1. BP. HONVÉD 3 3 0 0 8-1 9
2. CSÁKVÁR 3 2 1 0 6-1 7
3. MEZŐKÖVESD 3 2 1 0 5-1 7
4. VASAS 3 2 0 1 7-8 6
5. TISZAKÉCSKE 3 1 2 0 5-3 5
6. SZEGED-CS. G. A. 3 1 2 0 4-3 5
7. KARCAG 3 1 1 1 5-6 4
8. AJKA 3 1 1 1 2-5 4
9. BVSC-ZUGLÓ 3 1 0 2 4-3 3
10. KECSKEMÉTI TE 3 1 0 2 2-3 3
11. BÉKÉSCSABA 3 0 2 1 5-6 2
12. SOROKSÁR 3 0 2 1 5-6 2
13. SZENTLŐRINC 3 0 2 1 3-4 2
14. VIDEOTON 3 0 2 1 1-4 2
15. BUDAFOK 3 0 1 2 1-5 1
16. KOZÁRMISLENY 3 0 1 2 1-5 1