augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A vármegyei foci hétvégi programja

Címkék#labdarúgás#mérkőzés#hétvége

Ezen a hétvégén három csoportban indul el Bács-Kiskun vármegyében a bajnokság, a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában. Emellett két kupameccset is megrendeznek.

Vincze Miklós

A hétvégén ezeket a labdarúgó meccseket rendezik meg.

a bátya is meccsel a hétvégén
A Bátyai SE igen jókedvű kerete. A hétvégén a Dusnok ellen meccselnek majd
Forrás: Bátyai SE

Hétvégi meccsek

Szombat, 17.30: 

Vármegye I.: 

Kecskeméti TE II.-Kunbajai SE (17.00), Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza, Bácsalmási PVSE-Anda Kalocsa FC, Csólyospálos-Kecskeméti LC, SC Hírös-Ép Egyesület-Harta SE. 

Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Madarasi SE, Bácsborsódi SK-Kenderes SE Bátmonostor, Csátalja SE-Bácsbokodi SK, Kelebia SE-Felsőszentiván, Kisszállási SC-Hercegszántói FC. 

Északi csoport: Fülöpszállási SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Katonatelepi SE-Pálmonostora SE, Szabadszállás VSE-Izsáki Építő SE, Tiszaalpári SE-Helvéciai SE, TMSE Tiszaug-Kerekegyházi SE II., Vasutas SK-Fülöpjakab SE, Ladánybenei LC-Ballószögi FK. 

VASÁRNAP, 16.00:

Vármegyei kupa: Bátyai SE-Dusnok KSE,

Vasárnap, 17.30: 

Vármegye I: Kiskőrösi LC-Soltvadkerti TE Soltút, Jánoshalmi SE-Bajai LC

Déli csoport: Garai KSE-Tataháza SE, Bajaszentistváni SK-Mélykúti SE II., Tompai SE-Sükösd SC.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu