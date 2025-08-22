Labdarúgás 2 órája

A vármegyei foci hétvégi programja

Ezen a hétvégén három csoportban indul el Bács-Kiskun vármegyében a bajnokság, a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában. Emellett két kupameccset is megrendeznek.

A hétvégén ezeket a labdarúgó meccseket rendezik meg. A Bátyai SE igen jókedvű kerete. A hétvégén a Dusnok ellen meccselnek majd

Forrás: Bátyai SE Hétvégi meccsek Szombat, 17.30: Vármegye I.: Kecskeméti TE II.-Kunbajai SE (17.00), Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza, Bácsalmási PVSE-Anda Kalocsa FC, Csólyospálos-Kecskeméti LC, SC Hírös-Ép Egyesület-Harta SE. Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Madarasi SE, Bácsborsódi SK-Kenderes SE Bátmonostor, Csátalja SE-Bácsbokodi SK, Kelebia SE-Felsőszentiván, Kisszállási SC-Hercegszántói FC. Északi csoport: Fülöpszállási SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Katonatelepi SE-Pálmonostora SE, Szabadszállás VSE-Izsáki Építő SE, Tiszaalpári SE-Helvéciai SE, TMSE Tiszaug-Kerekegyházi SE II., Vasutas SK-Fülöpjakab SE, Ladánybenei LC-Ballószögi FK. VASÁRNAP, 16.00: Vármegyei kupa: Bátyai SE-Dusnok KSE, Vasárnap, 17.30: Vármegye I: Kiskőrösi LC-Soltvadkerti TE Soltút, Jánoshalmi SE-Bajai LC Déli csoport: Garai KSE-Tataháza SE, Bajaszentistváni SK-Mélykúti SE II., Tompai SE-Sükösd SC.