2 órája
A vármegyei foci hétvégi programja
Ezen a hétvégén három csoportban indul el Bács-Kiskun vármegyében a bajnokság, a vármegyei első osztályban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában. Emellett két kupameccset is megrendeznek.
A hétvégén ezeket a labdarúgó meccseket rendezik meg.
Hétvégi meccsek
Szombat, 17.30:
Vármegye I.:
Kecskeméti TE II.-Kunbajai SE (17.00), Tiszakécskei LC II.-Kiskunfélegyháza, Bácsalmási PVSE-Anda Kalocsa FC, Csólyospálos-Kecskeméti LC, SC Hírös-Ép Egyesület-Harta SE.
Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Madarasi SE, Bácsborsódi SK-Kenderes SE Bátmonostor, Csátalja SE-Bácsbokodi SK, Kelebia SE-Felsőszentiván, Kisszállási SC-Hercegszántói FC.
Északi csoport: Fülöpszállási SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Katonatelepi SE-Pálmonostora SE, Szabadszállás VSE-Izsáki Építő SE, Tiszaalpári SE-Helvéciai SE, TMSE Tiszaug-Kerekegyházi SE II., Vasutas SK-Fülöpjakab SE, Ladánybenei LC-Ballószögi FK.
VASÁRNAP, 16.00:
Vármegyei kupa: Bátyai SE-Dusnok KSE,
Vasárnap, 17.30:
Vármegye I: Kiskőrösi LC-Soltvadkerti TE Soltút, Jánoshalmi SE-Bajai LC
Déli csoport: Garai KSE-Tataháza SE, Bajaszentistváni SK-Mélykúti SE II., Tompai SE-Sükösd SC.
