augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

43 perce

Három volt KTE-játékos is bekerült Marco Rossi keretébe

Címkék#Kecskeméti TE#labdarúgás#Gera Zoltán

A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kedden délután kihirdette a szeptemberi, Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre a keretét. A Marco Rossi keretében három volt KTE-játékos is helyet kapott, a jelenleg a Ferencvárosban futballozó Szalai Gábor, a nyártól a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel, és a Paksban futballozó Tóth Barna.

Vincze Miklós

Négy újoncot is behívott a magyar válogatott keretbe Marco Rossi, Ötvös Bence (Ferencváros), Molnár Rajmund (MTK), Tóth Barna (Paks) és Lukács Dániel (Puskás Akadémia) személyében. Lukács Dániel és Tóth Barna behívása azt jelenti, hogy két újabb ex-KTE-s labdarúgó húzhatja magára a címeres mezt. Immár rutinos visszatérő a válogatottba a Kecskeméti TE-nél nevelkedett, jelenleg a Ferencvárost erősítő Szalai Gábor.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya
Kihirdették Marco Rossi keretét
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Marco Rossi kerete Írország és Portugália ellen

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport  

Szeptember 6., szombat  

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd  

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat  

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd  

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök  

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap  

15.00: Magyarország–Írország

Lukács Dániel a 2021/22-es idényben ontotta a gólokat a Széktói stadionban, majd a 2024/25-ös idényre is Kecskeméten küzdött a KTE sikereiért. Szalai Gábor, a 191 centiméter magas hátvéd a Kecskeméti TE saját nevelése, 2019 és 2023 között számított a felnőtt csapat erősségei közé. 2024-ben a svájci Lausenne csapatához igazolt, majd még ugyanabban az évben igent mondott a Ferencváros hívására. A harmincéves Tóth Barna 2021 és 2024 között vállalt szerepelt a Kecskeméti TE második NB I.-es sikerkorszakában, 2024 óra a Paks labdarúgója. A három játékos neve nem csak a kecskeméti szurkolók számára idéz fel nagyon szép emlékeket, hanem egymást is kiválóan ismerik, ugyanis ők alkották a Kecskeméti TE 2022-ben az NB I-be feljutást kiharcoló csapatának a csatársorát. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu