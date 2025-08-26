1 órája
Három volt KTE-játékos is bekerült Marco Rossi keretébe
A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kedden délután kihirdette a szeptemberi, Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre a keretét. A Marco Rossi keretében három volt KTE-játékos is helyet kapott, a jelenleg a Ferencvárosban futballozó Szalai Gábor, a nyártól a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel, és a Paksban futballozó Tóth Barna.
Négy újoncot is behívott a magyar válogatott keretbe Marco Rossi, Ötvös Bence (Ferencváros), Molnár Rajmund (MTK), Tóth Barna (Paks) és Lukács Dániel (Puskás Akadémia) személyében. Lukács Dániel és Tóth Barna behívása azt jelenti, hogy két újabb ex-KTE-s labdarúgó húzhatja magára a címeres mezt. Immár rutinos visszatérő a válogatottba a Kecskeméti TE-nél nevelkedett, jelenleg a Ferencvárost erősítő Szalai Gábor.
Marco Rossi kerete Írország és Portugália ellen
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország
Lukács Dániel a 2021/22-es idényben ontotta a gólokat a Széktói stadionban, majd a 2024/25-ös idényre is Kecskeméten küzdött a KTE sikereiért. Szalai Gábor, a 191 centiméter magas hátvéd a Kecskeméti TE saját nevelése, 2019 és 2023 között számított a felnőtt csapat erősségei közé. 2024-ben a svájci Lausenne csapatához igazolt, majd még ugyanabban az évben igent mondott a Ferencváros hívására. A harmincéves Tóth Barna 2021 és 2024 között vállalt szerepelt a Kecskeméti TE második NB I.-es sikerkorszakában, 2024 óra a Paks labdarúgója. A három játékos neve nem csak a kecskeméti szurkolók számára idéz fel nagyon szép emlékeket, hanem egymást is kiválóan ismerik, ugyanis ők alkották a Kecskeméti TE 2022-ben az NB I-be feljutást kiharcoló csapatának a csatársorát.