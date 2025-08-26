Három volt KTE-játékos is bekerült Marco Rossi keretébe

Négy újoncot is behívott a magyar válogatott keretbe Marco Rossi, Ötvös Bence (Ferencváros), Molnár Rajmund (MTK), Tóth Barna (Paks) és Lukács Dániel (Puskás Akadémia) személyében. Lukács Dániel és Tóth Barna behívása azt jelenti, hogy két újabb ex-KTE-s labdarúgó húzhatja magára a címeres mezt. Immár rutinos visszatérő a válogatottba a Kecskeméti TE-nél nevelkedett, jelenleg a Ferencvárost erősítő Szalai Gábor.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

Lukács Dániel a 2021/22-es idényben ontotta a gólokat a Széktói stadionban, majd a 2024/25-ös idényre is Kecskeméten küzdött a KTE sikereiért. Szalai Gábor, a 191 centiméter magas hátvéd a Kecskeméti TE saját nevelése, 2019 és 2023 között számított a felnőtt csapat erősségei közé. 2024-ben a svájci Lausenne csapatához igazolt, majd még ugyanabban az évben igent mondott a Ferencváros hívására. A harmincéves Tóth Barna 2021 és 2024 között vállalt szerepelt a Kecskeméti TE második NB I.-es sikerkorszakában, 2024 óra a Paks labdarúgója. A három játékos neve nem csak a kecskeméti szurkolók számára idéz fel nagyon szép emlékeket, hanem egymást is kiválóan ismerik, ugyanis ők alkották a Kecskeméti TE 2022-ben az NB I-be feljutást kiharcoló csapatának a csatársorát.