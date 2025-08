Forma–1 1 órája

Ki nyerte meg legtöbbször a Magyar Nagydíjat? Sokan meglepődhetnek!

Vasárnap 40. alkalommal indul be az élet Mogyoródon, ennek apropóján megnéztük azt, kik örülhettek a legtöbbször a végén. A Magyar Nagydíj győztesei közül a rekorder még most is aktív, és előnye igen nagy a többiekkel szemben az első helyeket tekintve.

A Magyar Nagydíj győztesei közül 10-en vannak olyanok, akik többször is meg tudták nyerni a versenyt. A rekorder most is ott lehet a rajton, sokan talán meglepődnek, de Lewis Hamilton az. A brit pilóta összesen 8-szor nyert Mogyoródon, először 2007-ben, utoljára 2020-ban, ezzel gyakorlatilag hosszú évekre bebiztosította ezen csúcsát, igaz, mostanság sok kritika találja meg. A Magyar Nagydíj győztesei közül Hamilton magasan kiemelkedik

Fotó: NurPhoto via AFP A követői között is akadnak bőven nagy nevek, a dobogóra két tragikus sorsú korábbi legenda, Michael Schumacher (4 győzelem) és Ayrton Senna (3) fért még fel. Heten vannak, akik kétszer állhattak a dobogó tetejére, közülük egyedül Max Verstappen gyarapíthatja még első helyei sorát, aki 2022-ben és 2023-ban is élen zárt. A tavalyi F1-es futamot Oscar Piastri nyerte meg. A Magyar Nagydíj győztesei több alkalommal 8 - Lewis Hamilton

4 - Michael Schumacher

3 - Ayrton Senna

2 - Nelson Piquet, Mika Häkkinen, Jenson Button, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Jacques Villeneuve, Damon Hill.