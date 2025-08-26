1 órája
Az NBI élmezőnyében álló csapatot kapott a Kecskemét a kupában
Hétfő kisorsolták a MOL Magyar Kupa 3. fordulóját. A Kecskeméti TE NB I.-es ellenfelet kapott, az Újpest FC-t fogadja a harmadik körben. A Tiszakécske vármegyei első osztályú ellenfelet kapott, a nagymúltú Salgótartjáni BTC gárdájával játszik a Magyar Kupa fordulójában.
Hétfőn este kisorsolták a labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. A szeptember 13–14-i hétvégén 64 csapat lép pályára (ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz az első és a másodosztályú együttesek). Az NB I.-es gárdák ebben a körben még nem találkoznak egymással – közülük négy kapott NB II.-es, öt NB III.-as és három megyei első osztályú ellenfelet.
Bács-Kiskun vármegyének már csak a két NB II.-ben szereplő csapata, a Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC van versenyben. A Kecskeméti TE első osztályú ellenfelet kapott, az NB I.-es Újpest FC csapatát fogadja majd hazai pályán. A Tiszakécske a nagy múltú, de jelenleg a Nógrád vármegye első osztályban szereplő Salgótarjáni BTC vendége lesz.
A Magyar Kupa 3. forduló párosítása
Érdi VSE (NB III)–ETO FC
BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Zalaegerszegi TE FC
Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC
FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
Szarvaskend SE (Vas I.)–Ferencvárosi TC
Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Paksi FC
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC
Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (Fejér I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
Videoton FC Fehérvár (NB II)–Szentlőrinc (NB II)
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)
REAC (BLSZ I.)–Karcagi SC (NB II)
Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
További párosítások
Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa SC (NB III)
Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Komárom VSE (NB III)
Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
PTE-PEAC (NB III)–III. ker. TVE (NB III)
Sárvár FC (Vas I.)–Pilisi LK (Pest I.)
Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)