Az NBI élmezőnyében álló csapatot kapott a Kecskemét a kupában

Hétfőn este kisorsolták a labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. A szeptember 13–14-i hétvégén 64 csapat lép pályára (ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz az első és a másodosztályú együttesek). Az NB I.-es gárdák ebben a körben még nem találkoznak egymással – közülük négy kapott NB II.-es, öt NB III.-as és három megyei első osztályú ellenfelet.

NB I-es ellenfelet kapott a Kecskeméti TE a Magyar Kupa harmadik fordulójában

Fotó: Réti Attila

Bács-Kiskun vármegyének már csak a két NB II.-ben szereplő csapata, a Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC van versenyben. A Kecskeméti TE első osztályú ellenfelet kapott, az NB I.-es Újpest FC csapatát fogadja majd hazai pályán. A Tiszakécske a nagy múltú, de jelenleg a Nógrád vármegye első osztályban szereplő Salgótarjáni BTC vendége lesz.

A Magyar Kupa 3. forduló párosítása

Érdi VSE (NB III)–ETO FC

BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Zalaegerszegi TE FC

Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC

FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

Szarvaskend SE (Vas I.)–Ferencvárosi TC

Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Paksi FC

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC

Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Móri SE (Fejér I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

Videoton FC Fehérvár (NB II)–Szentlőrinc (NB II)

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

REAC (BLSZ I.)–Karcagi SC (NB II)

Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

További párosítások

Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa SC (NB III)

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Komárom VSE (NB III)

Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III)

Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)