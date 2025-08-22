augusztus 22., péntek

Futsal

1 órája

Kecskeméten a magyar válogatott

Címkék#Messzi István Sportcsarnokra#futsal#Kirgizisztán#SG Kecskemét

Nemzetközi válogatott meccseket rendez Kecskemét. A magyar futsal-válogatott fontos Eb-selejtezőkre készül Románia ellen, ezt megelőzően viszont két felkészülési meccset is játszik a gárda, melynek helyszíneként a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokra esett az MLSZ választása.

Nyitray András

A magyar futsal-válogatott mindkét találkozót Kirgizisztánnal vívja, az elsőt augusztus 29-én 17 óra 30 perctől, a másodikat két nappal később 16 órás kezdéssel. A belépés ingyenes lesz az edzőmeccsekre. Az SG Kecskemétből négyen kaptak meghívást a két felkészülési meccsre: Bencsik Roland, Fekete Márk, Rutai Balázs, Juhász Donát. 

A magyar futsal-válogatott
Fotó: mlsz.hu

 

 

