Futsal
1 órája
Kecskeméten a magyar válogatott
Nemzetközi válogatott meccseket rendez Kecskemét. A magyar futsal-válogatott fontos Eb-selejtezőkre készül Románia ellen, ezt megelőzően viszont két felkészülési meccset is játszik a gárda, melynek helyszíneként a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokra esett az MLSZ választása.
A magyar futsal-válogatott mindkét találkozót Kirgizisztánnal vívja, az elsőt augusztus 29-én 17 óra 30 perctől, a másodikat két nappal később 16 órás kezdéssel. A belépés ingyenes lesz az edzőmeccsekre. Az SG Kecskemétből négyen kaptak meghívást a két felkészülési meccsre: Bencsik Roland, Fekete Márk, Rutai Balázs, Juhász Donát.
