Kecskeméten nyert a futsal-válogatott

A pénteki első találkozón a magyar futsal-válogatott kezdett kezdeményezőbben. A 7. percben a kecskeméti Rutai Balázs szabadrúgásánál a vendégek nem figyeltek a jobb oldalon helyezkedő Szabó Lajosra, aki meg is kapta a labdát, és higgadtan a kapuba helyezett (1-0). A 13. percben megszerezték a második góljukat is a magyarok, Rutai Balázs ezúttal nem passzolt szabadrúgásból, hanem 8 méterről a bal felső sarokba bombázott (2-0). A kirgizeknek egy magyar védelmi hiba után adódott az egyetlen komolyabb helyzetük az első félidőben, de Kinics Bálint a helyén volt, és védett.

A magyar futsal-válogatott simán nyert Kecskeméten

Forrás: mlsz.hu

A második félidőben több kockázatot vállaltak a vendégek, mezőnyben kiegyenlítetté vált a játék, de így több tér nyílt a támadásvezetésre. Az SG Kecskemét játékosai villogtak ráadásul, hiszen a 25. percben Fekete Márk balról passzolt középre, az érkező Rutai pedig a hálóba lőtt (3-0), majd a 32. percben Juhász Donát bal oldali passzából Bencsik Roland volt eredményes (4-0). A túloldalon a második félidőre beállt Alasztics Marcell magabiztosan látta el a feladatát, így az ellenfél nem tudott közelebb zárkózni. A 37. percben egy szép akció végén Büki Baltazár is feliratkozott a gólszerzők közé, majd pár másodperccel később megszerezte saját maga második, a csapat hatodik találatát (6-0). A végeredményt egy újonc, Győri Balázs állította be a hajrában (7-0).

– Az első félidő szoros volt, ekkor az utolsó passzoknál még több hiba csúszott a játékunkba, de végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, és a második félidőben már a helyzeteinket is jól használtuk ki – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány. – Nagyon örülök, hogy három újonc is bemutatkozott a válogatottban, mindannyian rengeteget fejlődtek az utóbbi időszakban, jó teljesítményt nyújtottak az edzéseken, illetve a mérkőzésen is. Fontosnak tartom, hogy bővíteni tudjuk a keretünket, és "megérkezzen" néhány fiatal játékos is a válogatottba, ebből a szempontból örömteli a jó teljesítményük. Van néhány taktikai elem, amiben előre kell lépnünk a románok elleni mérkőzésekig, bízom benne, hogy a vasárnapi visszavágón sikerül tovább fejlődnünk ezekben.