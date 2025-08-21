1 órája
Bravúrral startolt a kupában a Madaras
Az elmúlt hétvégén rendezték a vármegyei kupa első fordulóját. Az első körben született kevés meglepetés egyikét a Madarasi SE okozta a Tompa legyőzésével.
Aki a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjának az előző évi végeredményéből indult ki a Madaras-Tompa kupamérkőzés előtt, az – régies totónyelven szólva – országos kettesnek tekintette ezt a találkozót. A Tompa a 2024/25-ös idényben bronzérmes lett, a Madaras pedig az utolsó előtti, 13. helyen végzett. A Madarasnak végül mégis sikerült meglepetést okoznia, ami a csapat edzője, Hepp Tamás és a Madaras két gólját jegyző játékos, Bélavári Attila szerint nem is olyan nagy meglepetés.
– Bár meglehetősen nehezen indult az előző idényünk, a nyár elején kimondottan izgatottan és örömmel készültünk a Madarasi Sportegyesületnek a Heffler Tanyán tartott szezonzáró rendezvényére, ugyanis a srácok mindenkinél jobban megérdemelték az ünneplést – tekintett vissza az előző idény zárására Hepp Tamás, a csapat szakvezetője. – Meggyőződésem, hogy mindenkinek, aki részese volt a mögöttünk álló tavasznak, a szívébe kitörölhetetlenül beíródott az a – túlzás nélkül mondom: – hőstett, amit az összes gátló körülmény ellenére véghez vitt a gárda. Valószínűleg kevesen fogadtak 2024 szeptemberében arra, hogy a madarasi focicsapat egyáltalán végigjátssza a bajnokságot. Hiszen a bajoki rajt tájékán még annak is örülnünk kellett, ha egyáltalán tizenegy emberrel ki tudtunk állni. Külső és belső tényezők miatt pofozógép lett a csapat, a játékosok lehajtott fejjel, kilátástalan helyzetben szenvedték végig a mérkőzéseket. Emellett gyakorlatilag csak kritikákat kapott a csapat, a közönség jelentős része is elfordult a társaságból. Ilyen mélyről indulva álltak hozzá úgy a srácok, hogy azért sem fogják feladni, és nem választják a könnyebb utat azzal, hogy máshova igazolnak vagy szögre akasztják a stoplis csukát. Felálltak a padlóról. Saját magukért, a becsületükért, a társaikért, a csapatért és a településükért. Tavasszal megmutatták, hogy többet érnek, mint amit róluk gondoltak és mondtak. Tisztességesen végigküzdötték a bajnokságot és ötször győztesen jöttek le a pályáról. "Emberségről példát, vitézségről formát".
Számomra egytől egyik bajnok az egész társaság, amely végigjátszotta a tavaszt.
Hogy az elnök úr nem túlzott a tekintetben, hogy tavaszra összeállt a gárda, sőt, hogy a tavasszal megszerzett lendület máig tart, a Madarasi SE már a vármegyei kupa első fordulójában bizonyította. A tavalyi bajnokság ezüstérmesét, a tavaly szintén nagyon kellemes meglepetést jelentő, a ligában új színfoltot hozó Tompa együttesét győzték le egy végig harcos meccsen 2-1 arányban, és jutottak tovább a vármegyei kupában. Bélavári Attila két góljával szerezték meg a hazaiak a vezetést – a 12. és a 23. percben talált be, mind a kétszer Ócsai Ivótól jött az assziszt –, és bár Szauter István a 45. percben 2-1-re szépített, a második játékrészben már nem esett gól, így a Madaras nyerte a találkozót.
Nem változott a Madaras csapata
Bélavári Attila, a Madaras két gólját szerző játékos kérdésünkre elmondta, hogy a nyáron nem változott jelentősen a csapat összetétele.
– Az volt a legnagyobb erősítés, hogy együtt maradt a csapat. Én tavaly a téli átigazolási időszakban jöttem a Madarasba, akkor az utolsó helyen álltak. De azóta viszonylag rövid idő alatt óriásit lépett előre a csapat. Számomra is meglepő a sok pozitív fejlemény. Eleinte fegyelmezetlen volt a társaság, de most már odáig jutottunk, hogy ma már egy rossz szó nem hangzik el csapaton belül, ha valaki hibázik. Mindenki biztatja a másikat, küzdünk egymásért. Meggyőződésem, hogy nagyon jó úton járunk.
A kupameccsen a szurkolók is a csapat mögé álltak.
– Nem túlzás, hogy ahogy elkezdett menni a csapatnak, az azonnal érezhető volt a szurkolói támogatáson is. Akik korábban csalódtak a társaságban és elfordultak tőlük, azok fokozatosan visszatértek, újra a csapat mellé álltak. Így volt ez a kupameccsen is. Ahogy szokás mondani, ha j a csapat, jön a szurkoló is. Nálunk is így történt.
A Tompát gondolták esélyesebbnek
A társaság tisztában volt azzal, hogy a kupaösszecsapásnak a Tompa az esélyese. A vendégcsapatot is szép számban kísérték el a szurkolók.
– Sok minden elhangzott a meccs előtt, jó tanácsok, kijutottak féltő szavak is, hogy legalább ne kapjunk sokat. Tudtuk, hogy nem mi vagyunk a meccs esélyesei, de az öltözőben előzetesen megbeszéltük, hogy ha mindenki bele teszi szívét lelkét, akkor bármi lehet. Jól kezdtük a meccset, vagy az is lehet, hogy az ellenfél gondolta úgy, hogy sima ügy lesz, de ha így volt, akkor tulajdonképpen ez lett a veszte. Kétszer kaptam remek labdát az Ivótól, és mind a két helyzetet sikerült értékesítenem.
Miután tizenegy perc alatt sikerült két gólt szereznünk, elhittük, hogy meglehet ez a meccs.
Mi tagadás, az első félidő vége felé egy kicsit leengedtünk – vagy a kondi nem olyan még, amilyennek lenni kellene. A második félidőben fölénybe játszott a Tompa, de mi nagyon lelkesen, nagyon szervezetten, nagyon fegyelmezetten védekeztünk. A vendégek – ahogy telt az idő – egyre idegesebbé váltak, és ahogy az már lenni szokott, a hajrában nekünk is lettek helyzeteink, de azokat kihagytuk. De a lényeg az, hogy összejött a siker.
A hétvégén is pályára lép a Madaras
Hogy nem véletlen volt ez a győzelem, azt hamarosan bizonyíthatja a Madaras, ugyanis hamarosan újra találkoznak ugyanebben a felállásban, tehát Madarason, bajnoki mérkőzésen, a vármegye három Déli csoportjában, a második fordulóban.
– Két hét múlva újra otthon fogadjuk őket – tekintett előre Bélavári Attila. – Meg akarjuk mutatni nekik, hogy a kupameccsen nem egyszerűen csak egy jó napot fogtunk ki, hogy nem véletlen műve volt a kupameccs végeredménye – mondta.
Ezen a hétvégén pedig már kezdődik a bajnoksági, hiszen a vármegyei harmadosztály Déli csoportjában ezen a hétvégén kezdődnek meg a küzdelmek. Komoly kihívás előtt áll a Madaras mindjárt az első körben, hiszen a vármegye kettőből visszalépett Érsekcsanád vendége lesz.