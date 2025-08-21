augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Bravúrral startolt a kupában a Madaras

Címkék#bajnokság#vármegyei kupa#Tompa#Madarasi SE#labdarúgás

Az elmúlt hétvégén rendezték a vármegyei kupa első fordulóját. Az első körben született kevés meglepetés egyikét a Madarasi SE okozta a Tompa legyőzésével.

Vincze Miklós

Aki a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjának az előző évi végeredményéből indult ki a Madaras-Tompa kupamérkőzés előtt, az – régies totónyelven szólva – országos kettesnek tekintette ezt a találkozót. A Tompa a 2024/25-ös idényben bronzérmes lett, a Madaras pedig az utolsó előtti, 13. helyen végzett. A Madarasnak végül mégis sikerült meglepetést okoznia, ami a csapat edzője, Hepp Tamás és a Madaras két gólját jegyző játékos, Bélavári Attila szerint nem is olyan nagy meglepetés. 

a madaras csoportképe
A Madarasi SE kerete
Fotó: Beküldött fotó

– Bár meglehetősen nehezen indult az előző idényünk, a nyár elején kimondottan izgatottan és örömmel készültünk a Madarasi Sportegyesületnek a Heffler Tanyán tartott szezonzáró rendezvényére, ugyanis a srácok mindenkinél jobban megérdemelték az ünneplést – tekintett vissza az előző idény zárására Hepp Tamás, a csapat szakvezetője. – Meggyőződésem, hogy mindenkinek, aki részese volt a mögöttünk álló tavasznak, a szívébe kitörölhetetlenül beíródott az a – túlzás nélkül mondom: – hőstett, amit az összes gátló körülmény ellenére véghez vitt a gárda. Valószínűleg kevesen fogadtak 2024 szeptemberében arra, hogy a madarasi focicsapat egyáltalán végigjátssza a bajnokságot. Hiszen a bajoki rajt tájékán még annak is örülnünk kellett, ha egyáltalán tizenegy emberrel ki tudtunk állni. Külső és belső tényezők miatt pofozógép lett a csapat, a játékosok lehajtott fejjel, kilátástalan helyzetben szenvedték végig a mérkőzéseket. Emellett gyakorlatilag csak kritikákat kapott a csapat, a közönség jelentős része is elfordult a társaságból. Ilyen mélyről indulva álltak hozzá úgy a srácok, hogy azért sem fogják feladni, és nem választják a könnyebb utat azzal, hogy máshova igazolnak vagy szögre akasztják a stoplis csukát. Felálltak a padlóról. Saját magukért, a becsületükért, a társaikért, a csapatért és a településükért. Tavasszal megmutatták, hogy többet érnek, mint amit róluk gondoltak és mondtak. Tisztességesen végigküzdötték a bajnokságot és ötször győztesen jöttek le a pályáról. "Emberségről példát, vitézségről formát". 

Számomra egytől egyik bajnok az egész társaság, amely végigjátszotta a tavaszt.

Hogy az elnök úr nem túlzott a tekintetben, hogy tavaszra összeállt a gárda, sőt, hogy a tavasszal megszerzett lendület máig tart, a Madarasi SE már a vármegyei kupa első fordulójában bizonyította. A tavalyi bajnokság ezüstérmesét, a tavaly szintén nagyon kellemes meglepetést jelentő, a ligában új színfoltot hozó Tompa együttesét győzték le egy végig harcos meccsen 2-1 arányban, és jutottak tovább a vármegyei kupában. Bélavári Attila két góljával szerezték meg a hazaiak a vezetést – a 12. és a 23. percben talált be, mind a kétszer Ócsai Ivótól jött az assziszt –, és bár Szauter István a 45. percben 2-1-re szépített, a második játékrészben már nem esett gól, így a Madaras nyerte a találkozót.

Nem változott a Madaras csapata

Bélavári Attila, a Madaras két gólját szerző játékos kérdésünkre elmondta, hogy a nyáron nem változott jelentősen a csapat összetétele.

– Az volt a legnagyobb erősítés, hogy együtt maradt a csapat. Én tavaly a téli átigazolási időszakban jöttem a Madarasba, akkor az utolsó helyen álltak. De azóta viszonylag rövid idő alatt óriásit lépett előre a csapat. Számomra is meglepő a sok pozitív fejlemény. Eleinte fegyelmezetlen volt a társaság, de most már odáig jutottunk, hogy ma már egy rossz szó nem hangzik el csapaton belül, ha valaki hibázik. Mindenki biztatja a másikat, küzdünk egymásért. Meggyőződésem, hogy nagyon jó úton járunk.

A kupameccsen a szurkolók is a csapat mögé álltak.

– Nem túlzás, hogy ahogy elkezdett menni a csapatnak, az azonnal érezhető volt a szurkolói támogatáson is. Akik korábban csalódtak a társaságban és elfordultak tőlük, azok fokozatosan visszatértek, újra a csapat mellé álltak. Így volt ez a kupameccsen is. Ahogy szokás mondani, ha j a csapat, jön a szurkoló is. Nálunk is így történt.

A Tompát gondolták esélyesebbnek

A társaság tisztában volt azzal, hogy a kupaösszecsapásnak a Tompa az esélyese. A vendégcsapatot is szép számban kísérték el a szurkolók.

– Sok minden elhangzott a meccs előtt, jó tanácsok, kijutottak féltő szavak is, hogy legalább ne kapjunk sokat. Tudtuk, hogy nem mi vagyunk a meccs esélyesei, de az öltözőben előzetesen megbeszéltük, hogy ha mindenki bele teszi szívét lelkét, akkor bármi lehet. Jól kezdtük a meccset, vagy az is lehet, hogy az ellenfél gondolta úgy, hogy sima ügy lesz, de ha így volt, akkor tulajdonképpen ez lett a veszte. Kétszer kaptam remek labdát az Ivótól, és mind a két helyzetet sikerült értékesítenem. 

Miután tizenegy perc alatt sikerült két gólt szereznünk, elhittük, hogy meglehet ez a meccs. 

Mi tagadás, az első félidő vége felé egy kicsit leengedtünk – vagy a kondi nem olyan még, amilyennek lenni kellene. A második félidőben fölénybe játszott a Tompa, de mi nagyon lelkesen, nagyon szervezetten, nagyon fegyelmezetten védekeztünk. A vendégek – ahogy telt az idő – egyre idegesebbé váltak, és ahogy az már lenni szokott, a hajrában nekünk is lettek helyzeteink, de azokat kihagytuk. De a lényeg az, hogy összejött a siker.

A hétvégén is pályára lép a Madaras

Hogy nem véletlen volt ez a győzelem, azt hamarosan bizonyíthatja a Madaras, ugyanis hamarosan újra találkoznak ugyanebben a felállásban, tehát Madarason, bajnoki mérkőzésen, a vármegye három Déli csoportjában, a második fordulóban. 

– Két hét múlva újra otthon fogadjuk őket – tekintett előre Bélavári Attila. – Meg akarjuk mutatni nekik, hogy a kupameccsen nem egyszerűen csak egy jó napot fogtunk ki, hogy nem véletlen műve volt a kupameccs végeredménye – mondta.

Ezen a hétvégén pedig már kezdődik a bajnoksági, hiszen a vármegyei harmadosztály Déli csoportjában ezen a hétvégén kezdődnek meg a küzdelmek. Komoly kihívás előtt áll a Madaras mindjárt az első körben, hiszen a vármegye kettőből visszalépett Érsekcsanád vendége lesz.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu