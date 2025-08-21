Bravúrral startolt a kupában a Madaras

Aki a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjának az előző évi végeredményéből indult ki a Madaras-Tompa kupamérkőzés előtt, az – régies totónyelven szólva – országos kettesnek tekintette ezt a találkozót. A Tompa a 2024/25-ös idényben bronzérmes lett, a Madaras pedig az utolsó előtti, 13. helyen végzett. A Madarasnak végül mégis sikerült meglepetést okoznia, ami a csapat edzője, Hepp Tamás és a Madaras két gólját jegyző játékos, Bélavári Attila szerint nem is olyan nagy meglepetés.

– Bár meglehetősen nehezen indult az előző idényünk, a nyár elején kimondottan izgatottan és örömmel készültünk a Madarasi Sportegyesületnek a Heffler Tanyán tartott szezonzáró rendezvényére, ugyanis a srácok mindenkinél jobban megérdemelték az ünneplést – tekintett vissza az előző idény zárására Hepp Tamás, a csapat szakvezetője. – Meggyőződésem, hogy mindenkinek, aki részese volt a mögöttünk álló tavasznak, a szívébe kitörölhetetlenül beíródott az a – túlzás nélkül mondom: – hőstett, amit az összes gátló körülmény ellenére véghez vitt a gárda. Valószínűleg kevesen fogadtak 2024 szeptemberében arra, hogy a madarasi focicsapat egyáltalán végigjátssza a bajnokságot. Hiszen a bajoki rajt tájékán még annak is örülnünk kellett, ha egyáltalán tizenegy emberrel ki tudtunk állni. Külső és belső tényezők miatt pofozógép lett a csapat, a játékosok lehajtott fejjel, kilátástalan helyzetben szenvedték végig a mérkőzéseket. Emellett gyakorlatilag csak kritikákat kapott a csapat, a közönség jelentős része is elfordult a társaságból. Ilyen mélyről indulva álltak hozzá úgy a srácok, hogy azért sem fogják feladni, és nem választják a könnyebb utat azzal, hogy máshova igazolnak vagy szögre akasztják a stoplis csukát. Felálltak a padlóról. Saját magukért, a becsületükért, a társaikért, a csapatért és a településükért. Tavasszal megmutatták, hogy többet érnek, mint amit róluk gondoltak és mondtak. Tisztességesen végigküzdötték a bajnokságot és ötször győztesen jöttek le a pályáról. "Emberségről példát, vitézségről formát".

Hogy az elnök úr nem túlzott a tekintetben, hogy tavaszra összeállt a gárda, sőt, hogy a tavasszal megszerzett lendület máig tart, a Madarasi SE már a vármegyei kupa első fordulójában bizonyította. A tavalyi bajnokság ezüstérmesét, a tavaly szintén nagyon kellemes meglepetést jelentő, a ligában új színfoltot hozó Tompa együttesét győzték le egy végig harcos meccsen 2-1 arányban, és jutottak tovább a vármegyei kupában. Bélavári Attila két góljával szerezték meg a hazaiak a vezetést – a 12. és a 23. percben talált be, mind a kétszer Ócsai Ivótól jött az assziszt –, és bár Szauter István a 45. percben 2-1-re szépített, a második játékrészben már nem esett gól, így a Madaras nyerte a találkozót.