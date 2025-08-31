augusztus 31., vasárnap

Tiszakécske

1 órája

Szent Hubertus-napi lövészversenyen jeleskedtek a vadászok – galériával

A hétvégén a vadászaté volt a főszerep Tiszakécskén. A lövészverseny idén is óriási sikert aratott, a résztvevők pedig közös lakomával zárták a programot, ahol hagyományos magyar ételek várták őket.

Szentirmay Tamás

Idén 32. alkalommal rendezték meg a lövészversenyt Tiszakécskén, az Árkus-dűlői lőtéren. A verseny a Szent Hubertus-napi vadásznaphoz kapcsolódik. A Bács-Kiskun vármegyei vadászokon kívül a szomszédos megyékből is érkeztek versenyzők.

lövészverseny Tiszakécskén
A lövészverseny idén is óriási sikert aratott
Fotó: Szentirmay Tamás

– A lövészverseny általában egy-két héttel megelőzi a Szent Hubertus-napi ünnepséget, amit ebben az évben Baján fognak megrendezni. Időrendben ez a 33. lövészverseny lenne, csak a Covid-járvány miatt egy esztendő kimaradt. Két verseny kivételével eddig mindegyik lövészversenyt itt Tiszakécskén bonyolítottuk le – mondta Fésűs Sándor, a lőtér tulajdonosa és a verseny főszervezője. 

Az eseményt megtisztelte és megnyitotta Miklós Károly, a Bács-Kiskun vármegyei Vadászkamara titkára. Dr. Mészáros István titeli prépost kanonok szentelte meg a vadászokat. Ezúttal is Asharti-Szabó Andrea énekművész énekelte el a vadászhimnuszt és a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalt.

A lövészverseny menete

A verseny három pályán folyt, mindegyiken 25 korongot lehetett lelőni, így összesen 75-öt. A pályákat úgy állították be, hogy az apróvad mozgását utánzó korongokat dobjanak a gépek. Mind a három pályán egészen más irányból, más távolságból, és más sebességgel érkeztek a korongok. Így utánozták a futó nyúl, illetve az alacsonyan, magasan, illetve szemből érkező fácánt. Éppen ezért ez a verseny jobban hasonlított a vadászathoz, mint a skeet, vagy a trapp lövészet.

– Két külön felajánlás is érkezett a versenyre, az egyik a Gemenc Zrt-től, a másik pedig a KEFAG Zrt. jóvoltából. Az úgynevezett rutinos versenyzői kategóriában a legjobb versenyző lovashintón történő szarvas tarvadászaton vehet részt, ottalvással együtt Gemencen, de a lelőtt vadat nem kapja meg az, aki lelőtte. A KEFAG-nál viszont elviheti az elejtett szarvast. Ott viszont nincs ottalvás, de ha a kijelölt napon nem sikerül elejtenie a vadat, akkor újra próbálkozhat – hangsúlyozta Fésűs Sándor. 

Szent Hubertus-napi lövészverseny Tiszakécskén

Fotók: Szentirmay Tamás

A fiatalok is bizonyíthattak

Két korcsoportban, 12 és 16 éves korig a fiataloknak íjász és légpuska lövészversenyt is biztosítottak. A fegyverek kimondottan verseny légpuskák voltak, amelyek nagyon pontosak. Húsz és negyven méterig egy-két centi pontossággal lehet velük lőni. Ezúttal tizenöt méter távolságban volt a cél.

Két kiállított légpuskát is meg lehetett tekinteni, amivel már négyszáz méterre lehet lőni. A súlyuk miatt ezeket a fegyvereket csak állványra felszerelve lehet használni.

Lakoma várta a versenyzőket

A lövészeten 40 versenyző indult, melyből huszonhárom Bács-Kiskun vármegyei volt. Az indulóknak jó időben sikerült teljesítenünk a versenyt, amely után vaddisznó, illetve csülökpörkölt várta őket.

A díjazottak névsora

Ezúttal is több kategóriában hirdettek eredményt: ifjúsági, szenior, veterán és szuper veteránoknál. Természetesen a nőket külön értékelték. Más vármegyékből is érkeztek versenyzők, akiket külön díjaztak.

Vendég versenyzők eredményei:

Szuperveterán

  1. Dobos József 75/72, 
  2. Bujdosó Gyula 75/ 67, 
  3. Farkas Mihály 75//57. 

Veterán

  1. Orovicz László 75/ 72, 
  2. Csenkei Sándor 75/68, 
  3. Vass Zoltán 75/68. 

Szenior 

  1. Csernus Zsolt 75/69, 
  2. Fleckenstein László 75/66, 
  3. Tóth Tibor 75/63. 

Ifjúsági

  1. Nagy Bálint Attila 75/63.

Bács-Kiskun vármegye eredményei:

Női kategória

  1. Kovács-Sörös Mirjana 75/70, 
  2. Baranyi Réka 75/47, 
  3. dr. Aranyászné Zsikla Adrienn. 

Szuperveterán

  1. Fehér Péter 75/68, 
  2. Szurovecz István 75/56, 
  3. Csordás József 75/54. 

Veterán

  1. Nagy Sándor 75/70, 
  2. Zsigó Imre 75/69, 
  3. Kárpáti Lajos 75/68. 

A kategória 

  1. Vass Máté 75/74, 
  2. Kovács Endre 75/73, 
  3. Szarka József 75/71. 

B kategória: 

  1. Szabó Géza 75/71, 
  2. Szabó Zsolt 75/71, 
  3. Bakó Imre 76/66.

 

 

